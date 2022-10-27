Россияне усиливают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, оправдываясь "военным положением", - Центр национального сопротивления

Российские войска ужесточили фильтрационные меры на оккупированных территориях. Теперь они начали проверять телефоны местных жителей, избирательно останавливая людей на улицах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления Сил специальных операций.

"Проверку осуществляют во исполнение указа Владимира Путина, о введении так называемого военного положения. При проверке оккупантов интересуют украинские приложения, подписки на украинские медиа и переписки. Фактически, россияне не смогли заручиться поддержкой местного населения и в ответ усилили репрессии и ввели цензуру. Центр национального сопротивления призывает местных жителей по возможности покинуть регион до момента его освобождения ВСУ", - говорится в сообщении.

Радио Свобода уточняет со ссылкой на российскую "администрацию" оккупированного Бердянска Запорожской области, что с 27 октября начинается "выборочная предупредительная проверка" мобильных телефонов граждан.

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В сообщении говорится, что силовиков будут интересовать "подписки на пропагандистские ресурсы киевского режима", к которым оккупационные власти относят "телеграмм-каналы типа "Бердянск. Сейчас", "Бердянск в оккупации", "Вазелин" и другие из этой категории".

В сообщении указано, что при обнаружении подписки на такие каналы человек будет получать предупреждение, а в дальнейшем – штраф и уголовную ответственность.

В сообщении администрация ссылается на нормы российского законодательства о военном положении, "иностранных агентов" и об уголовной ответственности за "антигосударственную деятельность" и "дискредитацию" российской армии.

В других "администрациях" на оккупированной Россией части украинской территории пока не сообщали об аналогичных мерах, однако член подконтрольной россиянам "военно-гражданской администрации" области Владимир Рогов анонсировал проверки по всему региону.