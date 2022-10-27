Росіяни посилюють фільтраційні заходи на окупованих територіях, виправдовуючись "воєнним станом", - Центр національного спротиву

Російські війська посилили фільтраційні заходи на окупованих територіях. Тепер вони почали "перевіряти" телефони місцевих жителів, вибірково зупиняючи людей на вулицях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Центру національного спротиву Сил спеціальних операцій.

"Перевірку здійснюють на виконання указу володимира путіна, щодо запровадження т.зв. воєнного стану. При перевірці окупантів цікавлять українські додатки, підписки на українські медіа та листування. Фактично, росіяни не змогли заручитись підтримкою місцевого населення й у відповідь посилили репресії та запровадили цензуру. Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців за можливості покинути регіон до моменту його звільнення ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Радіо Свобода уточнює з посиланням на російську "адміністрацію" окупованого Бердянська Запорізької області, що від 27 жовтня починається "вибіркова попереджувальна перевірка" мобільних телефонів громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти демонтують газопровід між Бердянськом та Мелітополем, який обіцяли відновити до осені, - Центр національного спротиву

У повідомленні йдеться, що силовиків цікавитимуть "підписки на пропагандистські ресурси київського режиму", до яких окупаційна влада зараховує "телеграм-канали на кшталт "Бердянск. Сейчас", "Бердянск в окупации", "Вазелин" та інші з цієї категорії".

У повідомленні вказано, що при виявленні підписки на такі канали людина отримуватиме попередження, а надалі - штраф та кримінальну відповідальність.

У повідомленні адміністрація посилається на норми російського законодавства про воєнний стан, "іноземних агентів" та про кримінальну відповідальність за "антидержавну діяльність" та "дискредитацію" російської армії.

В інших "адміністраціях" на окупованій Росією частині української території поки не повідомляли про аналогічні заходи, проте член підконтрольної росіянам "військово-цивільної адміністрації" області Володимир Рогов анонсував перевірки у всьому регіоні.

Також читайте: Росіяни не збираються відступати з Херсона, вони влаштували інформаційну атаку, щоб ми перекинули туди війська, - Зеленський