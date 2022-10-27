Росіяни не збираються відступати з Херсона, вони влаштували інформаційну атаку, щоб ми перекинули туди війська, - Зеленський
Російські окупанти не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.
Президент наголосив, що Україна обов'язково визволить Херсон, хоча це буде складно через те, що українське командування цінує людей.
"Ми не можемо ставитися до людей як Росія, для нас важливі життя, не можемо сказати: йдіть туди і вмирайте. Тому ми шукаємо шляхи, просимо більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що не бачить, щоб росіяни втекли з Херсона - глава держави назвав чутки про можливий відступ противника із міста інформаційною атакою, щоб перекинути українські підрозділи з інших небезпечних напрямків.
"Вони не готові залишити Херсон, але знають, що якщо ми досягнемо успіху, то вони потраплять в оточення. Ми працюємо над цим. Їхні найбільш підготовлені солдати залишаються на місцях, ніхто не виїхав", - підсумував президент.
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Але і нам нема сенсу заходити в Херсон, доки він прострілюється з лівого берега.
Якщо так розмірковувати то взагалі нічого звільнять не треба, бо орки потім можуть обстрілять..
з такою логікою ворогів не треба - пропонуєш відступити з Запоріжжя з Кривого Рогу з Миколаєва?
- звичайно є сенс відбити Херсон разом з яйками куйла і твоїми заодно
- потім відбити плацдарм на лівобережжі
- потім, звичайно рухатися в напрямку Криму
І це буде зроблено - слава Україні і ВСІМ захисникам України!!!
Мільйони!
будемо спостерігати за «шаховою партією», маю надію у Залужного є рішення.
стосовно переправ, їх ******** вже 2місяці, але попри все злогістика ускладнена, але є…
хто хотів, міг, не міг - з такими репліками проходь мимо
«будемо спостерігати за «шаховою партією», маю надію у Залужного є рішення.»
Особисто в мене, немає всьго обсягу оперативної інформації, відомостей щодо наявних сил і засобів на півдні, а також щодо планів ГШ, тому і не буде рішення від «мене». Тисяч 90 херсонців фактично у заручниках, це дуже хріново.
5 год ·
Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм сьогодні звучать так само страшно як Биківня і Сандармох.
Історія нас вчить, що росії ніколи не можна вірити. Пройшло 85 років як в урочищі Сандармох у російській Карелії відбулася одна з найбільших каральних операцій НКВС. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.
Упродовж п'яти страшних ночей, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, 1 111 в'язнів Соловецького концтабору були розстріляні сталінськими катами. Серед тисяч безневинних жертв НКВС у лісах Карелії знайшли свій останній притулок видатні представники української культурної та наукової еліти. Пізніше всесвітньовідомий історик Роберт Конквест у книзі «Великий терор» напише: «Стара українська інтелігенція фактично була стерта з лиця землі».
Сьогодні кремль вчиняє новий терор проти України. Тільки тепер вже - проти всього українського населення. Підступно напавши на нашу землю, росія вбиває матерів, дітей, людей похилого віку та військових. Тероризує нас і весь світ голодом, ядерним зараженням та енергетичною кризою.
Не пробачимо ніколи. росія понесе страшну відплату за геноцид українців. А на путіна та його злочинців чекає лава підсудних в Гаазі.
247-й гвардійський десантно-штурмовий полк с.Схидне
108-й гвардійський десантно-штурмовий полк с.Музыкивка
255-й гвардійський мотострілецький полк с.Чорнобаевка
22-й армійський корпус с. Молодежное
7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія с.Зеленивка
ай-яй-яй - шо уже Міколаїв узялі эта "молодежно-зеленовка"?
А ты знаеш Ваську-горбатого, а Мишку-отмороженного, а Леху-костыля?
Не знаешь?
Вот - они то сила!!!
Наразі він оговталася, та почав цінувати...
А про оговтався.
На мою думку більше - тимчасово перевзувся.
коли в тебе (це не про Вас) тече по ногах і немає куди подітися, то просинаються первісні сили
НЕ всі знають. що політикою в РФ керують жінки ожирілих генералів... Сонячний Кавказ вони облюбували давним--давно...Вони обожнюють . як вони самі .під хіхоньки . висловлюються: --- Тут неперевершений обслуговуючий персонал!!! Споглядав у Сочі: лише русачка з потяга---геть із себе всі забрала і бігом на пляж...А там джегіти--- на коліно і і так співуче :---БО...ГІ...НЯ !!! І як з голодного краю---все пішло. все. миттево. поїхало...
А тут такі кавуни. що у свті таких великих і солодких НЕ знайдеш... Аналогічно буде із містом черешень. Мелітополем. ось побачете ...
😎
Ще і відвойовувати не збирається.
Де там рея поміцніше?
Так же, Зеля?
Чи що...?