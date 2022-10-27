Росіяни не збираються відступати з Херсона, вони влаштували інформаційну атаку, щоб ми перекинули туди війська, - Зеленський

Російські окупанти не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

Президент наголосив, що Україна обов'язково визволить Херсон, хоча це буде складно через те, що українське командування цінує людей.

"Ми не можемо ставитися до людей як Росія, для нас важливі життя, не можемо сказати: йдіть туди і вмирайте. Тому ми шукаємо шляхи, просимо більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що не бачить, щоб росіяни втекли з Херсона - глава держави назвав чутки про можливий відступ противника із міста інформаційною атакою, щоб перекинути українські підрозділи з інших небезпечних напрямків.

"Вони не готові залишити Херсон, але знають, що якщо ми досягнемо успіху, то вони потраплять в оточення. Ми працюємо над цим. Їхні найбільш підготовлені солдати залишаються на місцях, ніхто не виїхав", - підсумував президент.

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