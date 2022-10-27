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Росіяни не збираються відступати з Херсона, вони влаштували інформаційну атаку, щоб ми перекинули туди війська, - Зеленський

зеленський

Російські окупанти не збираються відступати з Херсона, хоч і влаштували інформаційну операцію, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це глава держави заявив в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

Президент наголосив, що Україна обов'язково визволить Херсон, хоча це буде складно через те, що українське командування цінує людей.

"Ми не можемо ставитися до людей як Росія, для нас важливі життя, не можемо сказати: йдіть туди і вмирайте. Тому ми шукаємо шляхи, просимо більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що не бачить, щоб росіяни втекли з Херсона - глава держави назвав чутки про можливий відступ противника із міста інформаційною атакою, щоб перекинути українські підрозділи з інших небезпечних напрямків.

"Вони не готові залишити Херсон, але знають, що якщо ми досягнемо успіху, то вони потраплять в оточення. Ми працюємо над цим. Їхні найбільш підготовлені солдати залишаються на місцях, ніхто не виїхав", - підсумував президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контрольовану Росією "адміністрацію" Херсонської області перенесли на лівий берег Дніпра

Автор: 

армія рф (17337) Зеленський Володимир (23803) окупація (6685) Херсон (3354)


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Топ коментарі
+36
та розбити їм усі мости та переправи і нехай там сидять всю зиму,на весну самі прийдуть здаватися..а тим часом можна Донецьком зайнятися
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27.10.2022 16:40
+31
Петро Порошенко
5 год ·
Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм сьогодні звучать так само страшно як Биківня і Сандармох.
Історія нас вчить, що росії ніколи не можна вірити. Пройшло 85 років як в урочищі Сандармох у російській Карелії відбулася одна з найбільших каральних операцій НКВС. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.
Упродовж п'яти страшних ночей, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, 1 111 в'язнів Соловецького концтабору були розстріляні сталінськими катами. Серед тисяч безневинних жертв НКВС у лісах Карелії знайшли свій останній притулок видатні представники української культурної та наукової еліти. Пізніше всесвітньовідомий історик Роберт Конквест у книзі «Великий терор» напише: «Стара українська інтелігенція фактично була стерта з лиця землі».
Сьогодні кремль вчиняє новий терор проти України. Тільки тепер вже - проти всього українського населення. Підступно напавши на нашу землю, росія вбиває матерів, дітей, людей похилого віку та військових. Тероризує нас і весь світ голодом, ядерним зараженням та енергетичною кризою.
Не пробачимо ніколи. росія понесе страшну відплату за геноцид українців. А на путіна та його злочинців чекає лава підсудних в Гаазі.
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27.10.2022 16:40
+22
Звісно що не збираються, проте доведеться
Але і нам нема сенсу заходити в Херсон, доки він прострілюється з лівого берега.
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27.10.2022 16:34
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Звісно що не збираються, проте доведеться
Але і нам нема сенсу заходити в Херсон, доки він прострілюється з лівого берега.
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27.10.2022 16:34 Відповісти
я от теж останнім часом про це думаю
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27.10.2022 16:40 Відповісти
Лівий берег з Херсону теж прострілюється.
Якщо так розмірковувати то взагалі нічого звільнять не треба, бо орки потім можуть обстрілять..
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27.10.2022 16:48 Відповісти
міколка то куйлотец - засранний касячок
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27.10.2022 16:49 Відповісти
вся Україна прострелюється з лівого берега
з такою логікою ворогів не треба - пропонуєш відступити з Запоріжжя з Кривого Рогу з Миколаєва?
- звичайно є сенс відбити Херсон разом з яйками куйла і твоїми заодно
- потім відбити плацдарм на лівобережжі
- потім, звичайно рухатися в напрямку Криму
І це буде зроблено - слава Україні і ВСІМ захисникам України!!!
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27.10.2022 16:48 Відповісти
Замануху нам хотіли .
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27.10.2022 16:38 Відповісти
Каким образом? ВСУ идёт в атаку по новостным сводкам? Они всё прекрасно видят и знают что происходит. Вся эта шумиха оркам нужна была, чтобы прикрыть вывоз имущества с города и провести ротацию, прикрываясь эвакуированными, чтобы потом заселится в их жильё.
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27.10.2022 21:07 Відповісти
Тисячі супутників висят над нами -- зараз всі про всіх знают - ну таке .
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27.10.2022 21:15 Відповісти
Ага, тисячі прітулєних спутніков

Мільйони!
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28.10.2022 13:25 Відповісти
что они там вывезли? куда им деваться - некуда с этого плацдарма разве только в Крым драпать
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28.10.2022 01:23 Відповісти
а після звільнення буде не просто прострілюватись, це буде другий Нікополь...та й Миколаєву не стане легше, бо ракети летять від ГоПрі. Але все одно чекаємо на звільненя!
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27.10.2022 16:38 Відповісти
та розбити їм усі мости та переправи і нехай там сидять всю зиму,на весну самі прийдуть здаватися..а тим часом можна Донецьком зайнятися
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27.10.2022 16:40 Відповісти
А тисяч 90 Херсонців що наразі там, як будуть до весни? З лівого берега нікого не пускають, відповідно продукти не підвозять, зараз на все місто працює 3 аптеки (напевно скоро в них все скінчиться), пожежні, швидкі, обладнання з лікарень, комунікаційне обладнання і т.д. - все грабуються і вивозиться. Лікарні деякі від сьогодні вже не працюють. Так, запасу продуктів вистачить на деякий час, але не до весни точно.
будемо спостерігати за «шаховою партією», маю надію у Залужного є рішення.
стосовно переправ, їх ******** вже 2місяці, але попри все злогістика ускладнена, але є…
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27.10.2022 17:25 Відповісти
так что теперь не воевать не отвечать выпустить твоих орков? кто хотел мог бы и раньше выехать
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28.10.2022 01:25 Відповісти
Де ти прочитав про не воювати, про випустити орків? чому вони мої?
хто хотів, міг, не міг - з такими репліками проходь мимо
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28.10.2022 13:44 Відповісти
ты спросил как быть тем кто до весны остался? - ну так ответь твое решение?
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28.10.2022 14:03 Відповісти
Читати вмієте? В тому ж повідомленні:
«будемо спостерігати за «шаховою партією», маю надію у Залужного є рішення.»
Особисто в мене, немає всьго обсягу оперативної інформації, відомостей щодо наявних сил і засобів на півдні, а також щодо планів ГШ, тому і не буде рішення від «мене». Тисяч 90 херсонців фактично у заручниках, це дуже хріново.
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28.10.2022 14:10 Відповісти
а як бути людям, які там зараз в полоні?
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27.10.2022 19:58 Відповісти
Петро Порошенко
5 год ·
Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм сьогодні звучать так само страшно як Биківня і Сандармох.
Історія нас вчить, що росії ніколи не можна вірити. Пройшло 85 років як в урочищі Сандармох у російській Карелії відбулася одна з найбільших каральних операцій НКВС. І це місце навіки стало страшним символом Великого терору.
Упродовж п'яти страшних ночей, з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року, 1 111 в'язнів Соловецького концтабору були розстріляні сталінськими катами. Серед тисяч безневинних жертв НКВС у лісах Карелії знайшли свій останній притулок видатні представники української культурної та наукової еліти. Пізніше всесвітньовідомий історик Роберт Конквест у книзі «Великий терор» напише: «Стара українська інтелігенція фактично була стерта з лиця землі».
Сьогодні кремль вчиняє новий терор проти України. Тільки тепер вже - проти всього українського населення. Підступно напавши на нашу землю, росія вбиває матерів, дітей, людей похилого віку та військових. Тероризує нас і весь світ голодом, ядерним зараженням та енергетичною кризою.
Не пробачимо ніколи. росія понесе страшну відплату за геноцид українців. А на путіна та його злочинців чекає лава підсудних в Гаазі.
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27.10.2022 16:40 Відповісти
Руський розуміе тільки коли в рожу получе
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27.10.2022 16:50 Відповісти
Як я і казав що це деза від рашистів, що вони навпаки стягують сили, та готуються до тотальної оборони.
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27.10.2022 16:44 Відповісти
І навіть потроху наступають...
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27.10.2022 17:50 Відповісти
Ви про яку ділянку взагалі?
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27.10.2022 23:39 Відповісти
а как они стягивают силы если там мосты разрушены? и вся логистика простреливается?
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28.10.2022 01:26 Відповісти
Про паромы с баржами слышали?
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28.10.2022 03:12 Відповісти
и что их нельзя разбомбить?
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28.10.2022 05:10 Відповісти
По подвижной цели в условиях ограниченного количества боеприпасов без непосредственной наводки в режиме онлайн?
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28.10.2022 07:43 Відповісти
Орки кажуть , що відходять, Гуменюк краще, що ЗСУ наступають кожен день - якийсь реслінг. Все це викликає повну апатію до інформаційного простору . До речі раджу "Better Call Saul"
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27.10.2022 16:45 Відповісти
на подступах Херсону кроме мобилизованных чмошников ***** нагнал особо отмороженых орков
247-й гвардійський десантно-штурмовий полк с.Схидне
108-й гвардійський десантно-штурмовий полк с.Музыкивка
255-й гвардійський мотострілецький полк с.Чорнобаевка
22-й армійський корпус с. Молодежное
7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія с.Зеленивка
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27.10.2022 16:46 Відповісти
сока циферек ни о чем
ай-яй-яй - шо уже Міколаїв узялі эта "молодежно-зеленовка"?
А ты знаеш Ваську-горбатого, а Мишку-отмороженного, а Леху-костыля?
Не знаешь?
Вот - они то сила!!!
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27.10.2022 16:53 Відповісти
Ну, а карті бойових дій ти довіряшь, чи ні?
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27.10.2022 16:59 Відповісти
255мсп ніяк не здохне, ****. Алкаши, мародери, командири лише чурбани, розхкрячений двічі був в чечні в нуль, розформовувався разів 3...
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27.10.2022 18:43 Відповісти
Від цього всього легше?
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27.10.2022 21:23 Відповісти
бред кацапский что они будут делать без логистики и бк
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28.10.2022 01:27 Відповісти
Вот для чего нужни Люси, а с противоположной -Гордоны Швецы ,Пионтковские,Фельштинские,Шустеры.
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27.10.2022 16:56 Відповісти
Інформаційний простір в Україні зараз : https://www.bbc.com/russian/media-40940214
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27.10.2022 16:57 Відповісти
Почав цінувати людей!!! Відав вагнеровців, та розмінував Чонгар, в наслідок чого загинули десятки тисяч громадян...
Наразі він оговталася, та почав цінувати...
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27.10.2022 17:00 Відповісти
Ви так думаєте ?
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27.10.2022 17:05 Відповісти
Факты преступлений неопровержимые
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27.10.2022 17:21 Відповісти
Я не про факти.
А про оговтався.
На мою думку більше - тимчасово перевзувся.
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27.10.2022 17:29 Відповісти
обсерлося від страху, а не оговтався та почав цінувати! не плутайте причину та наслідки!
коли в тебе (це не про Вас) тече по ногах і немає куди подітися, то просинаються первісні сили
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27.10.2022 17:11 Відповісти
Это будет сложно потому, что ты Нарко-Пи...рас с Елдаком, верещюк и бакановым целенаправленно его сдали согласно Оманскому договорняку и этого не понимают только упоротые ЗЕБилы!!!
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27.10.2022 17:05 Відповісти
Як завжди, бреше. З вересня по сьогодення ЗСУ залишило села - Тернові Поди, Шмідтове, Центральне, Вавілове. Кажіть првду, а не брешіть на марафоні. Люди не вівці - все одно знайдуть.
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27.10.2022 17:05 Відповісти
Звичайно не збираються, це ж стратегічне місто
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27.10.2022 17:13 Відповісти
Найобка - друг чекіста, но... "что ни делает дурак, все он делает не так".
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27.10.2022 17:16 Відповісти
Наполеон нервно курит
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27.10.2022 17:18 Відповісти
Зачем ⁉️Как это можно понимать , Генеральный штаб ,что во вред своим будет слушать гнид из ОП
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27.10.2022 17:19 Відповісти
Я вже уявляю довжелезну чергу за надмірно жирнючим херсонським черноземом....
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27.10.2022 17:58 Відповісти
Ми не можемо ставитися до людей як Росія, для нас важливі життя, не можемо сказати: йдіть туди і вмирайте. Тому ми , будували більше шляхів, по яких в Україну зайшло дуже багато броньованої техніки, і окупаційних війск, для вбивства українського народу,руйнації інфраструктури .та житла замість того, щоб озброювати українську армію, для захисту життя українського народу
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27.10.2022 18:12 Відповісти
НЕ для того його.Херсон. демонстративно -- так легко здавали . щоб знову відберати...Забули ОМАН ?ТА головне у його магічній назві: ХЕР- СОН перший склад слова--обожнюює жіноцтво. а другий чоловіки...
НЕ всі знають. що політикою в РФ керують жінки ожирілих генералів... Сонячний Кавказ вони облюбували давним--давно...Вони обожнюють . як вони самі .під хіхоньки . висловлюються: --- Тут неперевершений обслуговуючий персонал!!! Споглядав у Сочі: лише русачка з потяга---геть із себе всі забрала і бігом на пляж...А там джегіти--- на коліно і і так співуче :---БО...ГІ...НЯ !!! І як з голодного краю---все пішло. все. миттево. поїхало...
А тут такі кавуни. що у свті таких великих і солодких НЕ знайдеш... Аналогічно буде із містом черешень. Мелітополем. ось побачете ...
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27.10.2022 18:52 Відповісти
А мы у свою чергу робимо вигляд нібито не перекидаемо до Херсону війська.
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27.10.2022 19:00 Відповісти
Что за ерунду он несет? Накурился? Все стратегические важные вопросы должны решать Генштаб и Валерий Залужный а не он. Он еще со своей болтовней выдает разную информацию. Нельзя ли его проверить на адекватность?
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27.10.2022 19:13 Відповісти
тсс... він главнакамандующій... с бальшой букви... а ти хто? якийсь там коментатор з задатками здорового глузду...
😎
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27.10.2022 23:51 Відповісти
Не волнуйся, ему ничего важного о боевых действиях не рассказывают
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28.10.2022 13:27 Відповісти
Ну Если так то другое дело .Он ничего не должен знать...кроме своих селфи видосиков
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28.10.2022 20:38 Відповісти
Вміє Зе клоун здавати території, фсбшна школа
Ще і відвойовувати не збирається.
Де там рея поміцніше?
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27.10.2022 19:20 Відповісти
Зате прої**и зеленими Херсон вдалося дуже легко!
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27.10.2022 19:42 Відповісти
Нужно освободить Мелитополь с выходом на Крымский перешеек, орки сами свалят из Херсона, так же им придется покинуть Запорожскую АЭС или же будет для них гигантский котел. ІМХО.
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27.10.2022 20:07 Відповісти
Зеленский толковый военачальник, приятно читать умного человека.
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27.10.2022 20:21 Відповісти
слиняй ... на этом вумнике и его дерьмаковском ******* десятки тысяч смертей людей невинных ..
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27.10.2022 20:59 Відповісти
Ты провокатор Федя!
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27.10.2022 22:21 Відповісти
А у Суми, Черкаси, Київ вони заходили щоб потім піти? Українці "вічливо попросять" і з Херсону підуть. Дорога то в них все рівно одна в ху-ловський рай.
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27.10.2022 21:11 Відповісти
Але ж відомі розвідники Буданов і Арестович своєчасно розкрили цей підступний план кацапів?
Так же, Зеля?
Чи що...?
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27.10.2022 21:23 Відповісти
Зря слил карты, надо было подыгрывать кацапам.
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27.10.2022 23:18 Відповісти
Если бы не Зеденая падаль со своим дермаковским окружением,то и освобождать бы Херсон бы не пришлось,потому что его бы никто не оккупировали.А теперь тысячи ребят положат свою жизнь из за зеленомрази.Ублюдочная гундосая скотина.
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28.10.2022 01:19 Відповісти
Це у лаптів в крові. Спочатку самі виявились найо.. ми. А потім вирішили,що всі дурні як вони. Перекидували з під Ізюму частини в Херсон. Олежик Жданов тижнями говорив, що ось ось лапті знову підуть на Миколаїв та Одесу і жахався. Ну а люська вже атакувала з херсонських городів.А Єрмак радісно потирав пухлі рученята щоб кардинально поміняти керівництво ЗСУ. а потім були епічні відео як лапті втікають і городами і через ліс.
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28.10.2022 06:51 Відповісти
А пан Зеленский думал, что москали вернут что-то просто так? Тем более такие важные территории как побережье Азовского и значительную часть побережья Черного морей. Всё это придётся рано или поздно отбивать, а что и как будет время покажет.
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28.10.2022 10:19 Відповісти
Две роты спецназа Украины погибли в Запорожской области из за предательства ЗеКодломойских выродков...
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28.10.2022 10:33 Відповісти
 
 