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Белорусские силовики задержали родственника добровольца Парфенкова, погибшего, защищая Украину, - СМИ

василь,парфенков

В Беларуси силовики задержали родственника белорусского добровольца, бойца полка им. Кастуся Калиновского погибшего Василия Парфенкова, который защищал Украину от российских захватчиков.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Родственника Парфенкова задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признается", подписанным на "экстремистские" ТГ-каналы", - говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" напоминает, что ранее уже был задержан двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова.

Напомним, полк имени Кастуся Калиновского был сформирован в марте 2022 г. на территории Украины из граждан Беларуси как батальон и в конце мая был реорганизован в полк. Он входит в состав Вооруженных Сил Украины.

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Полк назван в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского – одного из лидеров восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против российской империи в 1863 году.

Воины полка принимали участие в боях за Бучу, Ирпень, Ворзель, а также освобождали от российских захватчиков другие населенные пункты Украины.

Беларусь (7893) задержание (6675) репрессии (2767) добровольцы (1169)


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Свободу не спинити.
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01.11.2022 11:52 Ответить
Был бы ЖИВОЙ НЕ ПОСМЕЛИ БЫ , трусы. СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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01.11.2022 12:00 Ответить
Знал Васю лично, вместе нас арестовывали и вместе "отмечали" в тюрьме НГ 2012...
Герои не умирают! Мы вернёмся и спросим с каждой твари.
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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01.11.2022 12:03 Ответить
Мертвим мстять лише боягузи Адже арешт родичів загиблого не має ніякого сенсу, крім того, щоб змусить їх опорочить пам"ять про нього!
А автору статті - "двійка по історії" Бо українці не мали до повстання Калиновського ніякого стосунку : воно, по суті, було "польським" (заради відродженння не "Білорусі", а саме "Жечі Паспалітай") А українці тоді ще надто добре пам"ятали Коліївщину! І хто, здебільшого, складав кістяк каральних загонів, що придушували повстання!
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02.11.2022 05:48 Ответить
Це ви, пане, радянську версію історіі переказуєте. В широкому сенсі це повстання було справді за відродження Речі Посполітої, проте саме фракція Калиновського виступала за неї як федерацію народів, а також за як найбільше поширення громадянськіх прав. Калиновського в поляки почали записувати російські імперці в Білорусі (т.зв. западноруси), щоб відокремити його суто антимосковську позицію від білоруської історії. Він свій останній вірш до коханої, коли вже чекав на страту, написав білоруською - це щось каже про нього.
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06.11.2022 18:07 Ответить
Ти сам хоч зрозумів ЩО написав? "Річ Посполита" і була "федерацією" І литовське князівство в ній мало до 18 століття свій власний адміністративний поділ, власні органи влади, власну грошову та судову систему і власні збройні формування То деж я написав "радянську версію"?
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06.11.2022 19:02 Ответить
РП почалася як особиста монархічна унія, і до кінця свого існування набула риси справжнього союзу (real union) - це не тотожні поняття з федерацією. А якщо читати уважніше (я написав "федерація народів"), то порівняно з нерівним союзом феодальних держав, різниця величезна.

Повстання 1863 року було антиросійським, і поєднувало різні фракції (і політично, і етнічно), котрим вигнати росіян часто було єдиною спільною ідеєю. До речі, лише меншість бажала відновлення РП якраз у старому його стані. Редукція повстання до "польського" - це є радянський наратив, мета якого показати, що всі народи РП, крім поляків, хотіли перейти на бік Московії, і московська експансія нібито відповідала бажанням цих народів.
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07.11.2022 16:49 Ответить
Тебе "виматюкать"?
Федера́ція (лат. foederatio - об'єднання, союз, спілка) - форма державного устрою, за якої вищі територіальні одиниці держави мають певну юридично визначену політичну самостійність, чим відрізняються від адміністративно-територіальних одиниць унітарної держави.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Конфедерація - політичний союз, кожний член якого зберігає незалежність
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0) Конфедерація - тимчасовий політичний союз шляхти, міщан, духовенства на території Речі Посполитої в XVI-XVIII ст.
Я тобі написав про наявність на території Великого князівства Литовського, що входило до Речі Посполитої, окремого адміністративного устрою, місцевого самоуправління, грошової та судової системи та військових формувань Тобто про всі ознаки ФЕДЕРАЦІЇ
Ти мені нагадав анекдот який озвучив Хайнлайн у своєму Творі "Подвійна зірка" вустами головного героя:
"Джентльмени! Ви чули анекдот про одного професора який витратив тридцять років на те щоб довести що "Іліаду" написав не Гомер а інший грек з таким самим ім"ям?"
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07.11.2022 17:00 Ответить
 
 