Белорусские силовики задержали родственника добровольца Парфенкова, погибшего, защищая Украину, - СМИ

В Беларуси силовики задержали родственника белорусского добровольца, бойца полка им. Кастуся Калиновского погибшего Василия Парфенкова, который защищал Украину от российских захватчиков.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

"Родственника Парфенкова задержали и заставили записать "покаянное видео", где он называет себя братом погибшего Василия и "признается", подписанным на "экстремистские" ТГ-каналы", - говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" напоминает, что ранее уже был задержан двоюродный брат, сестра и мама погибшего под Лисичанском белорусского добровольца Василия Парфенкова.

Напомним, полк имени Кастуся Калиновского был сформирован в марте 2022 г. на территории Украины из граждан Беларуси как батальон и в конце мая был реорганизован в полк. Он входит в состав Вооруженных Сил Украины.

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Полк назван в честь национального героя Беларуси Кастуся Калиновского – одного из лидеров восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против российской империи в 1863 году.

Воины полка принимали участие в боях за Бучу, Ирпень, Ворзель, а также освобождали от российских захватчиков другие населенные пункты Украины.