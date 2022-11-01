3 848 18
"Частичная мобилизация" в России завершена, - Песков
Российский диктатор Путин посоветовался с юристами по поводу указа о завершении "частичной мобилизации", такой документ не нужен.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.
"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правителями. Сообщаем: указ не нужен", - сказал представитель Кремля.
"Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", - добавил он.
Топ комментарии
+18 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий01.11.2022 13:02
+18 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий01.11.2022 13:04
+14 Colt
показать весь комментарий01.11.2022 13:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але скоро осінній призов
так шо - хрен редьки не сладше !!!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
А це відразу ходячі трупи!
Добро пожаловать в ад, кацапы!
.
Молодших і середніх офіцерів тотальний недокомплект.
Тому і згорнули могилізацію...