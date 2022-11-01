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Новости Мобилизация в РФ
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"Частичная мобилизация" в России завершена, - Песков

росія,мобілізація

Российский диктатор Путин посоветовался с юристами по поводу указа о завершении "частичной мобилизации", такой документ не нужен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

"Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правителями. Сообщаем: указ не нужен", - сказал представитель Кремля.

"Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена", - добавил он.

Смотрите: "Толпа на толпу. Убивают прямо жестко", - очередная массовая драка между контрактниками и мобилизованными в российской армии. ВИДЕО

Песков Дмитрий (1879) россия (95569) мобилизация (2765)


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Топ комментарии
+18
Кацапи! Слишитє? Мабілізацию завєршєно. МОжетє вйобувать з ненависних Європ дамой!
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01.11.2022 13:02
+18
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01.11.2022 13:04
+14
Есть мобилизации начало, нет мобилизации конца ..
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01.11.2022 13:10
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Кацапи! Слишитє? Мабілізацию завєршєно. МОжетє вйобувать з ненависних Європ дамой!
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01.11.2022 13:02 Ответить
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01.11.2022 13:04 Ответить
не в рассии план на 25 миллионов утилизировать
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01.11.2022 13:08 Ответить
Если честно, плевать на их хрюканье. Закончилось чмобилизация, началась...Главное, чтобы кацапики в пакеты поплотнее тромбовались.
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01.11.2022 13:09 Ответить
ЗСУ також провели часткову могилізаціїю цих частково мобілізованих.
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01.11.2022 13:09 Ответить
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01.11.2022 13:09 Ответить
часткова мобілізація то може і завершена...
але скоро осінній призов
так шо - хрен редьки не сладше !!!
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01.11.2022 13:09 Ответить
Ну с языка снял...)))
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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01.11.2022 13:11 Ответить
Осінній призов - це взагалі після школи, без жодного військового досвіду. Навіть з "партизанами" не порівняти, ті хоч пару разів у молодості під час строкової з калаша стріляли.
А це відразу ходячі трупи!
Добро пожаловать в ад, кацапы!
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01.11.2022 13:31 Ответить
ну судя по зекам, спидоносцам и прочим "профи" которых притащили уже, и которых сзади (во всех смыслах))) прикрывают ка-дыровцы... то эти как бы анижедети смогут порадовать апять только ка-дыровцев... но числом а не умением - это не новый девиз всей рашкиной военщины (а у наших жеж боеприпасы тоже как бы не бесконечны))) хотя... если кучно располагать русню...можно и поэкономить на количестве отстрелов, особенно таких любимых русней HIMARSиков )))
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01.11.2022 13:39 Ответить
Есть мобилизации начало, нет мобилизации конца ..
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01.11.2022 13:10 Ответить
КАЦАПИ!!!! Не йдіть сюди. вам тут пєсда
.
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01.11.2022 13:10 Ответить
Завершено буде і з кацапськими мобілізованими.
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01.11.2022 13:10 Ответить
тому що з 1 листопада там починається осінній призов в армію
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01.11.2022 13:18 Ответить
Частично завершена , надо полагать.
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01.11.2022 13:27 Ответить
Та да, вже навіть іржаві калаші на складах в кацапів закінчилися, не кажучі вже про форму та амуніцію.
Молодших і середніх офіцерів тотальний недокомплект.
Тому і згорнули могилізацію...
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01.11.2022 13:28 Ответить
Мобілізація завершена, а могилізація ще ні...
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01.11.2022 14:24 Ответить
Частичная мобилизация" в России завершена, - Песков Часткова утилізація кацапів в Україні триває-ЗСУ
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01.11.2022 23:32 Ответить
 
 