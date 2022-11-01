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Новини Мобілізація в РФ
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"Часткову мобілізацію" в Росії завершено, - Пєсков

росія,мобілізація

Російський диктатор Путін порадився з юристами щодо указу про завершення "часткової мобілізації", такий документ не потрібен.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Мається на увазі, чи потрібний указ після остаточної заяви міністра оборони Сергія Шойгу про завершення часткової мобілізації. Президент сказав, що він порадиться з юристами, правовиками. Повідомляємо: указ не потрібний", - сказав представник Кремля.

"Відповідно, точку поставлено. Часткову мобілізацію завершено", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу

Автор: 

Пєсков Дмитро (1629) росія (65223) мобілізація (3059)


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Топ коментарі
+18
Кацапи! Слишитє? Мабілізацию завєршєно. МОжетє вйобувать з ненависних Європ дамой!
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01.11.2022 13:02
+18
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01.11.2022 13:04
+14
Есть мобилизации начало, нет мобилизации конца ..
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01.11.2022 13:10
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Кацапи! Слишитє? Мабілізацию завєршєно. МОжетє вйобувать з ненависних Європ дамой!
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01.11.2022 13:02 Відповісти
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01.11.2022 13:04 Відповісти
не в рассии план на 25 миллионов утилизировать
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01.11.2022 13:08 Відповісти
Если честно, плевать на их хрюканье. Закончилось чмобилизация, началась...Главное, чтобы кацапики в пакеты поплотнее тромбовались.
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01.11.2022 13:09 Відповісти
ЗСУ також провели часткову могилізаціїю цих частково мобілізованих.
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01.11.2022 13:09 Відповісти
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01.11.2022 13:09 Відповісти
часткова мобілізація то може і завершена...
але скоро осінній призов
так шо - хрен редьки не сладше !!!
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01.11.2022 13:09 Відповісти
Ну с языка снял...)))
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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01.11.2022 13:11 Відповісти
Осінній призов - це взагалі після школи, без жодного військового досвіду. Навіть з "партизанами" не порівняти, ті хоч пару разів у молодості під час строкової з калаша стріляли.
А це відразу ходячі трупи!
Добро пожаловать в ад, кацапы!
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01.11.2022 13:31 Відповісти
ну судя по зекам, спидоносцам и прочим "профи" которых притащили уже, и которых сзади (во всех смыслах))) прикрывают ка-дыровцы... то эти как бы анижедети смогут порадовать апять только ка-дыровцев... но числом а не умением - это не новый девиз всей рашкиной военщины (а у наших жеж боеприпасы тоже как бы не бесконечны))) хотя... если кучно располагать русню...можно и поэкономить на количестве отстрелов, особенно таких любимых русней HIMARSиков )))
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01.11.2022 13:39 Відповісти
Есть мобилизации начало, нет мобилизации конца ..
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01.11.2022 13:10 Відповісти
КАЦАПИ!!!! Не йдіть сюди. вам тут пєсда
.
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01.11.2022 13:10 Відповісти
Завершено буде і з кацапськими мобілізованими.
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01.11.2022 13:10 Відповісти
тому що з 1 листопада там починається осінній призов в армію
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01.11.2022 13:18 Відповісти
Частично завершена , надо полагать.
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01.11.2022 13:27 Відповісти
Та да, вже навіть іржаві калаші на складах в кацапів закінчилися, не кажучі вже про форму та амуніцію.
Молодших і середніх офіцерів тотальний недокомплект.
Тому і згорнули могилізацію...
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01.11.2022 13:28 Відповісти
Мобілізація завершена, а могилізація ще ні...
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01.11.2022 14:24 Відповісти
Частичная мобилизация" в России завершена, - Песков Часткова утилізація кацапів в Україні триває-ЗСУ
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01.11.2022 23:32 Відповісти
 
 