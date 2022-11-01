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"Часткову мобілізацію" в Росії завершено, - Пєсков
Російський диктатор Путін порадився з юристами щодо указу про завершення "часткової мобілізації", такий документ не потрібен.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.
"Мається на увазі, чи потрібний указ після остаточної заяви міністра оборони Сергія Шойгу про завершення часткової мобілізації. Президент сказав, що він порадиться з юристами, правовиками. Повідомляємо: указ не потрібний", - сказав представник Кремля.
"Відповідно, точку поставлено. Часткову мобілізацію завершено", - додав він.
Топ коментарі
+18 Зэлэный_Змий
показати весь коментар01.11.2022 13:02
+18 Прощай немытая раССея
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+14 Colt
показати весь коментар01.11.2022 13:10
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але скоро осінній призов
так шо - хрен редьки не сладше !!!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
А це відразу ходячі трупи!
Добро пожаловать в ад, кацапы!
.
Молодших і середніх офіцерів тотальний недокомплект.
Тому і згорнули могилізацію...