РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5309 посетителей онлайн
Новости
2 438 41

Из-за рынка нелегального табака бюджет Украины недополучил 20,5 млрд грн, - Гетманцев

табак,сигареты

Рынок нелегального табака в Украине составляет 22%, таким образом, с начала 2022 года бюджет недополучил 20,5 млрд гривен.

Об этом заявил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным компании Kantar, рынок нелегального табака в Украине составляет 22%. В 2022 году государство недополучило 20,5 млрд. грн. Это 560 БТР, или 279 танков, или 136 байракторов. В то же время до сих пор общение с правоохранительными органами напоминает либо чемпионат по переброске горячего картофеля от одного органа в другой, либо художественный конкурс по написанию произведения на тему "почему нет?". Убежден, что все знают и понимают, почему нет", - подчеркнул парламентарий.

По словам нардепа, никаких препятствий для прекращения преступлений и возвращения в бюджет средств мародерами нет.

"Нужна нормальная работа правоохранителей. Начать работу не плохо было бы с немедленного завершения беспрецедентно долгого в истории отечественного уголовного процесса обыска в городе Желтые Воды", - подытожил Гетманцев.

Читайте: В Раде хотели незаконно изменить положение "антитабачного" закона, - "слуга народа" Яременко

сигареты (867) табак (302) Гетманцев Даниил (409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
А через то что Гетманцев ******* что мы недополучили???
показать весь комментарий
01.11.2022 14:38
+15
беню к. потрусіть - він винрен Україні 5 мільярдів долярів !!!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:39
+9
на каждом углу торгуют сигаретами с рук. менты проходят мимо, значит так надо! и чего это гетманцев завыл, долю не получает!?
показать весь комментарий
01.11.2022 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А через то что Гетманцев ******* что мы недополучили???
показать весь комментарий
01.11.2022 14:38 Ответить
Так ти ж сукп москальська загнпв весь бізнес України у тінь !
Коли ти вже гнида ЗДОХНЕШ !
показать весь комментарий
01.11.2022 16:28 Ответить
беню к. потрусіть - він винрен Україні 5 мільярдів долярів !!!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:39 Ответить
"Паніковський вас продасть і купить, а потім знову продасть, тільки вже дорожче" (С)
На Бєню вони замахнулися
показать весь комментарий
01.11.2022 14:50 Ответить
чому ні !!! беня винен міністерству фінансів США 50 мільярдів долярів несплачених податків !!! чому б урядовцям США не "попросити" вофку зе видати беню до рук американських спецслужб в обмін наприклад на 25 долярів ввійськової допомоги ??? приїдуть гамериканські хлопці з ЦРУ/ФБР і дістануть беню навіть в буковелі ...
показать весь комментарий
01.11.2022 14:54 Ответить
А ви не знаєте "чому ні"? Довго розповідати. А потім натов зєлєбобіків набіжить і будуть матюкатись...
показать весь комментарий
01.11.2022 14:56 Ответить
не знаю і не хочу знати !!! знаю одне: беня, ахметка, суркіси, пінчуки та їм подібні повинні або довести чесність свого бізнесу з самого початку його заснування, або сісти надовго, з конфіскацією усього лайна ... а на зелебобібіків мені насрати ...
показать весь комментарий
01.11.2022 14:59 Ответить
на каждом углу торгуют сигаретами с рук. менты проходят мимо, значит так надо! и чего это гетманцев завыл, долю не получает!?
показать весь комментарий
01.11.2022 14:42 Ответить
А ти для чого,гєтьманцев? Щоб про це розповідати?
показать весь комментарий
01.11.2022 14:42 Ответить
БЛТ! Як це зелене, тупориле , брехливе і цинічне лайно обридл! Ця говоряща , ткпа , сциклива башка, і його посіпаки.
показать весь комментарий
01.11.2022 14:45 Ответить
Та тому, що Гетьманцев і ОП цей ринок кришують!!!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:47 Ответить
...тому всі терміново мають почати курити в 7,61 раз більше!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:48 Ответить
і хто його кришує, питання для дебілів.
показать весь комментарий
01.11.2022 14:49 Ответить
Так це він радість висловлює?Вони це організовали у всіх на очах,як тільки прилізли до влади,відразу з'явились бабки під метром,яких не було 8років.
показать весь комментарий
01.11.2022 14:50 Ответить
Треба ще підняти акциз - щоб нелегальний ринок ще виріс, довбні.
показать весь комментарий
01.11.2022 14:53 Ответить
Нехай п'яний йожик курить по такій ціні. Контрабас наше всьо!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:54 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2022 14:54 Ответить
Ой, зелебобікам на асфальт не вистачить!!! Гетьманцев, пнх...мерзота!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:54 Ответить
Не ломили таких цен, так и контрафакт не покупали бы!
показать весь комментарий
01.11.2022 14:57 Ответить
Гетманцев, ты министр или статист?
Или мальчик на побегушках у Зеленского? Поэтому ты еще при должности...
показать весь комментарий
01.11.2022 15:01 Ответить
Цей прищ обіжається,бо лотарейка не приносить йому доходу ось і котить бочку на інших гнусавих. Нена той заробіток поставив. А як його шеф поживає, той, що з пятої служби ФСБ. Може в лефортово.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:07 Ответить
А ви ще акциз підніміть то неотримаєте 50%
показать весь комментарий
01.11.2022 15:14 Ответить
"У 2022 році держава недоотримала 20,5 млрд.грн. Це 560 БТР, або 279 танків, або 136 Байрактарів" Джерело:

Он як... Угу....
Ану, Гетьманцев, порахуй: скількі танків, БТР або байрактарів буде від 2млдр на "єдиний анал" + 60млрд на "велике крадівництво". Як, не чешеться?
показать весь комментарий
01.11.2022 15:15 Ответить
Якщо б я продовжував палити і зараз, то купував би звичайно ж цигарки безакцизні бо вони набагато дешевші. Думаю. так кожен і робить. Навіть у багатих країнах курці вишукують тютюн контрабандний щоб не обтяжувати гаманець. У нас то й погоді.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:15 Ответить
Замало новин як "бюджет" протендерував на квіточки за мільйони, це цей недоотримав? і пора замінити "бюджет" на "їхнє корито недоотримало"..
показать весь комментарий
01.11.2022 15:18 Ответить
Гетьманцев доси скиглити,нехер було пiднiмати акциз.
показать весь комментарий
01.11.2022 15:45 Ответить
значит этой власти выгодно чтобы в Украине дейсвовал нелегальный рынок табака
потому что власть не служит ее национальным интересам и безопасности
показать весь комментарий
01.11.2022 15:46 Ответить
Вот сволочи эти нелегалы, управы на них нет🤡🤡🤡
показать весь комментарий
01.11.2022 15:48 Ответить
Так в цьому ж ви винні зелені довбой.би. зробіть адекватну ціну на цигарки. А так купляю і буду купляти там, де дешевше.
показать весь комментарий
01.11.2022 16:04 Ответить
А где твои доходы с таможни? А сколько ярдов принесли инвест няни? Уже давно Гетьманцев уже не знает как отмазаться от косяков и провалов....
показать весь комментарий
01.11.2022 16:06 Ответить
Усе кришує наша поліція хай у них спросить
показать весь комментарий
01.11.2022 16:11 Ответить
А Шмигаль хіба не кришує ? Він з цього має самий величезний шматок !
показать весь комментарий
01.11.2022 18:15 Ответить
Паэтому нада больше асфальту.....
показать весь комментарий
01.11.2022 16:14 Ответить
А ви, ненажерливі виродки, ще свої срані акцизі підніміть, то не отримаєте взагалі НІ-.У-Я!!!
показать весь комментарий
01.11.2022 16:38 Ответить
Снижайте цены.

Зачем мне покупать по 70 то, что я могу купить по 28......
показать весь комментарий
01.11.2022 16:49 Ответить
Гетьманців чекав це менше кожного пересічного. Він досі не знає якщо податки та акцизи збільшують постійно то торгівля йде в тінь.
показать весь комментарий
01.11.2022 18:10 Ответить
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить⁠⁠.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:44 Ответить
 
 