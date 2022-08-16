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В Раде хотели незаконно изменить положение "антитабачного" закона, - "слуга народа" Яременко

цигарки

Инициаторы процесса должны были подать правки не в закон о защите географических названий, а в закон о запрете курения.

Об этом в Facebook рассказал нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"При рассмотрении ко второму чтению в важный евроинтеграционный закон, призванный ввести в Украине нормы права ЕС относительно защиты географических отметок в названиях сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в тело законопроекта была инкорпорирована поправка меняющая ..... Та дам! Закон "о запрете табакокурения".

Такие действия не только лишены смысла, но незаконны, потому что Регламент нашего парламента достаточно четко устанавливает, что ко второму чтению нужно менять текст, согласованный Радой в первом чтении, а вносить что-то новое уже нельзя", - пояснил парламентарий.

Яременко отметил, что к этой ситуации оказались причастны его коллеги.

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"Мне объясняли, что речь идет лишь о создании возможности законной работы для кальянщиков в заведениях питания. На самом деле речь шла о значительно более широком ослаблении антитабачных правил. В принципе я могу согласиться с некоторыми идеями авторов - пусть себе в наглухо закрытых комнатах в ресторанах любители пускать дым наслаждаются кальянами. Возможно есть логика и в том, чтобы закрытые комнаты для курения можно было устанавливать не только в аэропортах, но и на вокзалах и станциях. Возможно...

Но чтобы получить законный и правильный ответ на эти вопросы - стоит или не следует смягчать антитабачные законы, инициаторы процесса должны подать правки не в закон о защите географических названий, а в закон о запрете курения, - продолжил "слуга народа".

По словам Яременко, в этом случае поправки будет рассматривать не экономический комитет, а комитетом здоровья нации. И при рассмотрении вопроса можно будет услышать голос не только заинтересованных в увеличении поступлений от продажи табака, но и тех, кто ведет борьбу с раком и другими заболеваниями, вызываемыми табакокурением, и других причастных и заинтересованных сторон.

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"С моей точки зрения торговля рядом товаров хоть и законна, но по сути является торговлей смертью. Пока есть желающие эту смерть покупать и употреблять - я не возражаю. Но это должно наносить минимум вреда для других. Поэтому, собственно, и существуют запреты, ограничения или регламентирование продажи табака, алкоголя или, например, моего любимого оружия. Менять или корректировать время от времени эти правила можно, но делать это нужно ответственно и честно, а не таким, как мне кажется, полумошенническим способом, как только что было сделано Украинской ресторанной ассоциацией, главой юридического департамента которой является Евгений Комаров (господин Евгений, мне ничего не показалось, а формулировки подобраны таким образом, чтобы уменьшить Вам, как профессионалу, желание обращаться в суд). И если все сделать по правилам и по совести (без преувеличений о голодной смерти кальянщиков - они сейчас прекрасно работают) - гарантирую, что мой голос будет "за" даже без интернет-агитации. Сейчас - категорически, двумя руками "против". И дело не в табачном дыму, а в том, как этот дым стелется", - подытожил нардеп.

Автор: 

курение (246) сигареты (867) табак (302) Яременко Богдан (150)


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Топ комментарии
+8
Яременко, давай вже закон про легалізацію проституції. З розцінками та відрахуваннями в бюджет.
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16.08.2022 20:18 Ответить
+5
Контрабас наше всьо.
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16.08.2022 20:21 Ответить
+4
Анал - табу"!И все!
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16.08.2022 20:30 Ответить
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Яременко, давай вже закон про легалізацію проституції. З розцінками та відрахуваннями в бюджет.
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16.08.2022 20:18 Ответить
Совєцьку проститутку питають чи згодилась би вона працювати офіційно. Відповідає що категорично "ні". Чому ж? Соцгарантії, медицина, пенсія. "Нє" каже. Комуністи такий план дадуть що жодна "п-а" не витримає.
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16.08.2022 23:11 Ответить
Молодець,- наклав табу...
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16.08.2022 20:18 Ответить
наклав на анал...
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16.08.2022 20:20 Ответить
Контрабас наше всьо.
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16.08.2022 20:21 Ответить
Ну ось:
Відверті махінатори, шахраї, порушують закон.
Прізвища всі відомі.
І що з ними зробили?
А НІХЕРА!
Пожурили, похлопали по плечу, сказали "зараз не вийшло - вийде у наступний раз".
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16.08.2022 20:28 Ответить
Анал - табу"!И все!
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16.08.2022 20:30 Ответить
Непам'ятаю вже, коли я останній раз був у якомусь розважальному закладі... мабуть восені минулого року. Палю свої цигарки або у машині, або вдома... то якось ***** взагалі де можна а де ні. Інших проблем вистачає зараз. Уявляю поліцейських які підходять і кажуть "шо це в тебе граната у кишені, чи то твої яйця ? Розважайся, але палити неможна бо штраф буде" )))
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16.08.2022 20:33 Ответить
Добре, хоч табу на анал не відмінили, а то цей слуга щас би шпекав всіх підряд.
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16.08.2022 20:35 Ответить
А може і його )))
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16.08.2022 20:36 Ответить
Табак ТАБУ!!!
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16.08.2022 20:36 Ответить
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь...
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16.08.2022 20:37 Ответить
Это капля в море, по сравнению стем сколько пролезло в вашей ,не нашей Раде , нелегальных законов закрепленными жир конвертами . И это опубликовали , ну как без бдительности ни как. Как то так.
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16.08.2022 21:18 Ответить
табак, - табу!
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16.08.2022 21:19 Ответить
это говорит тот гном с бородой и великий дрочильян всухую, он же консул в Турции?
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16.08.2022 21:36 Ответить
Як вже цей монозброд з@їбав.
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16.08.2022 21:40 Ответить
Так би й казав, що депутат від "СН" Ігор Фріс лобіює кальянний бізнес своєї дочки
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16.08.2022 22:52 Ответить
Спершу вони заборонили палити в кафешках. Перестав туди ходити. Потім в заміських колибах і я зробив мангал вдома. Далі почали збільшувати ціну і врешті мої цигарки стали коштувати понад 3000 щомісяця. Два роки назад перейшов на контрабандний турецький тютюн. Придбав модну машинку. Купую гільзи і тепер навіть уявити не можу як можна було палите оте лайно з розчиненого в хімії тютюну з папером і водоростями висушених на термобарабані. Це ж лютий сморід! Результат антитютюнової кампанії тупих жлобів: 1) я не плачу жодної копійки в бюджет за винятком ПДВ на доставку тютюну; 2) кафешки втратили клієнта назавжди - я готую набагато краще за "шефів"- і бюджет недоотримує те що я там витрачав; 3) став менше кашляти і витрачати на медицину (таблетки від кашлю). Чиста економія від 10 до 16 тисяч щомісяця. І мені якось пох що хтось не отримає зарплату, а жадібні чиновники податки. Офіційно виходить що я кинув палити бо повністю "випав" з статистики. Таким чином у нас уже пів країни "оздоровилось". Про горілку навіть не заікаюсь - виготовляю за шведським стандартом - 20 літрів мені на всі свята і "презентації" на рік вистачає. Це теж наслідки тупого жлобства чиновних ледарів і паразитів... Ну добре. Чиновники обідрали народ як липку. А що натомість? Медицина? Фіг вам! Операцію дружині зробили за "чорний нал". Освіта дітям? Якби не платили репетиторам і не займалися то замість університетів діти вже були б чорноробами... Може захист держави? Так теж "ні"!. Ось уже 8 років війни і ще як мінімум три попереду (це за умови що зе іде в тюрму, а не на другий термін. Інакше еміграція)...
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16.08.2022 23:40 Ответить
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17.08.2022 00:56 Ответить
 
 