В Раде хотели незаконно изменить положение "антитабачного" закона, - "слуга народа" Яременко

Инициаторы процесса должны были подать правки не в закон о защите географических названий, а в закон о запрете курения.

Об этом в Facebook рассказал нардеп "Слуги народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"При рассмотрении ко второму чтению в важный евроинтеграционный закон, призванный ввести в Украине нормы права ЕС относительно защиты географических отметок в названиях сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, в тело законопроекта была инкорпорирована поправка меняющая ..... Та дам! Закон "о запрете табакокурения".

Такие действия не только лишены смысла, но незаконны, потому что Регламент нашего парламента достаточно четко устанавливает, что ко второму чтению нужно менять текст, согласованный Радой в первом чтении, а вносить что-то новое уже нельзя", - пояснил парламентарий.

Яременко отметил, что к этой ситуации оказались причастны его коллеги.

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"Мне объясняли, что речь идет лишь о создании возможности законной работы для кальянщиков в заведениях питания. На самом деле речь шла о значительно более широком ослаблении антитабачных правил. В принципе я могу согласиться с некоторыми идеями авторов - пусть себе в наглухо закрытых комнатах в ресторанах любители пускать дым наслаждаются кальянами. Возможно есть логика и в том, чтобы закрытые комнаты для курения можно было устанавливать не только в аэропортах, но и на вокзалах и станциях. Возможно...

Но чтобы получить законный и правильный ответ на эти вопросы - стоит или не следует смягчать антитабачные законы, инициаторы процесса должны подать правки не в закон о защите географических названий, а в закон о запрете курения, - продолжил "слуга народа".

По словам Яременко, в этом случае поправки будет рассматривать не экономический комитет, а комитетом здоровья нации. И при рассмотрении вопроса можно будет услышать голос не только заинтересованных в увеличении поступлений от продажи табака, но и тех, кто ведет борьбу с раком и другими заболеваниями, вызываемыми табакокурением, и других причастных и заинтересованных сторон.

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"С моей точки зрения торговля рядом товаров хоть и законна, но по сути является торговлей смертью. Пока есть желающие эту смерть покупать и употреблять - я не возражаю. Но это должно наносить минимум вреда для других. Поэтому, собственно, и существуют запреты, ограничения или регламентирование продажи табака, алкоголя или, например, моего любимого оружия. Менять или корректировать время от времени эти правила можно, но делать это нужно ответственно и честно, а не таким, как мне кажется, полумошенническим способом, как только что было сделано Украинской ресторанной ассоциацией, главой юридического департамента которой является Евгений Комаров (господин Евгений, мне ничего не показалось, а формулировки подобраны таким образом, чтобы уменьшить Вам, как профессионалу, желание обращаться в суд). И если все сделать по правилам и по совести (без преувеличений о голодной смерти кальянщиков - они сейчас прекрасно работают) - гарантирую, что мой голос будет "за" даже без интернет-агитации. Сейчас - категорически, двумя руками "против". И дело не в табачном дыму, а в том, как этот дым стелется", - подытожил нардеп.