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Новости Общество
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IQOS и glo с 11 июля нельзя будет курить в общественных местах

Новости Цензор.НЕТ Общество

iqos,glo

11 июля вступают в силу нормы антитабачного закона, принятые Радой в декабре 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на текст закона.

Этот закон приравнял табачные изделия электрического нагрева (марки в Украине – IQOS и glo) к обычным сигаретам, запретив их курить в общественных местах.

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С 11 июля IQOS и glo запрещено курить в следующих местах:

  • заведения ресторанного хозяйства;
  • медучреждения,
  • спортивные, физкультурно-оздоровительные сооружения,
  • учебные заведения и объекты культурного назначения;
  • гостиницы и общежития;
  • помещения предприятий, учреждений и организаций;
  • офисные и государственные постройки;
  • остановки общественного транспорта, вокзалы, станции и помещения аэропортов;
  • детские площадки;
  • места общего использования жилых домов, лифты, подземные переходы и т.Д.

Новый запрет также охватывает кальяны, курение которых в помещении и раньше было вне закона.

Нарушителей впервые ждет штраф 51-170 грн, второй раз - 170-340 грн.

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Топ комментарии
+15
Да это проблема, некоторых ( и я в их числе) воротит от запаха этих электроных штук и если обычные сигареты запрещено курить в общественном месте то логично и эти запретить. И проблемы которые существуют надо решать, война не повод для бездействия и хаоса.
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10.07.2022 12:12
+13
А когось воротить від запаху вихлопних газів авто - чому б не заборонити ті чортопхайки? Тим паче, що альтернатива вже давно є - електромобілі. Аргумент "мене воротить" трошки неадекватний. Мене "воротить" від запаху немитої людини в громадському транспорті - що далі?..
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10.07.2022 12:25
+8
Найбільша проблема воюючої країни вирішена
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10.07.2022 12:03
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Найбільша проблема воюючої країни вирішена
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10.07.2022 12:03 Ответить
Да это проблема, некоторых ( и я в их числе) воротит от запаха этих электроных штук и если обычные сигареты запрещено курить в общественном месте то логично и эти запретить. И проблемы которые существуют надо решать, война не повод для бездействия и хаоса.
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10.07.2022 12:12 Ответить
Как курили на остановках, на балконах, в парадных, в переходах,
так и курят. Штраф смешной - это имитация работы.
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10.07.2022 12:22 Ответить
Ну это уже вопрос другой, в любом случае теперь можно сделать замечание на законных основаниях касаемо этих иосов.
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10.07.2022 12:32 Ответить
ню-ню..а в нинішніх умовах, коли всі на нервах зауваження переросте в бійку..а бити будуть не по нормах закону, а по пиці..краще б закони про оборонку приймали і хочаб однюсінький патронний завод побудували..а то знову новини про асфальтоукладання
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10.07.2022 17:50 Ответить
А когось воротить від запаху вихлопних газів авто - чому б не заборонити ті чортопхайки? Тим паче, що альтернатива вже давно є - електромобілі. Аргумент "мене воротить" трошки неадекватний. Мене "воротить" від запаху немитої людини в громадському транспорті - що далі?..
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10.07.2022 12:25 Ответить
Эта хрень кроме неприятных ощущений для обояния, несет такой же вред здоровью окружающим, как и сигареты. Так что причина запретить есть.
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10.07.2022 12:37 Ответить
вы всерьез сравниваете необходимость автомобилей и курения? о чем здесь говорить..
да и курить можно у себя в квартирке, раз охота, а на работу по квартире не доберетесь. ахинея какая-то
и немытых людей все осуждают, а курцы себе права только выдумывают
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10.07.2022 13:53 Ответить
Я не знал, что до этого оказывается можно было курить айкосы в ресторанах и других общественных местах. Этот "закон" - пук в никуда.
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10.07.2022 17:03 Ответить
Ждем закон, что бздеть нельзя в общественных местах - меня от бздунов "воротит" куда больше, чем от айкосов.
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10.07.2022 17:06 Ответить
Не начасi☝
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10.07.2022 12:06 Ответить
ІБД - імітація бурхливої діяльності
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10.07.2022 12:09 Ответить
Куриш?
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10.07.2022 16:06 Ответить
Палю..але цигарки, звичайні. Але тільки вдома)) Питання не про те, хто і де палить - питання в тому, з якого хріну це питання ось таке нагальне під час війнию.
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10.07.2022 17:54 Ответить
если законы в Украине не соблюдаются, то курцам все равно. курили на остановках и будут
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10.07.2022 12:11 Ответить
І хто це буде контролювати? Який штраф? В нас давно є заборона куріння в громадських місцях, але бидло це не хвилює! Це не ж моя вагіьна жінка сидить на зупинці, чи дитина з бронхіальною астмою, в якої після запаху димка приступ! Я ж думаю про себе, бо мені ж так хочеться покурити!!! Ці закони просто парірець, а в реальності я не зустрічала, щоб когось наказали за це! А відчуття безнаказаності формує вседозволеність і це по багатьом питанням так!
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10.07.2022 12:11 Ответить
Нужны места для курения❗А потом спрашивать, чего куришь в общественном месте. Последовательно должно быть. А просто запретить = 100% штрафы.
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10.07.2022 12:22 Ответить
курение -не жизненная необходимость.
то-есть важнее все-таки покурить и отравить кого-то рядом, чем просто не курить?
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10.07.2022 12:29 Ответить
Курение это зависимость❗Они курят не смотря на повышенный риск заболеть раком и при это тратят существенные деньги.
А вы о том, что кого то рядом не много запах не устраивает☝
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10.07.2022 16:18 Ответить
Фигню не пиши, ты, видать, сильно внушаемый. В начале 20 века табакокурение врачи назначали, в качестве лекарства от кучи недугов. Что вам в уши вкладут, в то вы и верите.
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10.07.2022 17:11 Ответить
Це так не працює. Повинний бути громадянський нагляд і можливість отримати частину штрафу тією людиною, яка зафіксує порушення на відео, викличе правоохоронців і якимось чином вкаже на місцезнаходження порушника, щоб йому штраф виписати. А які штрафи повинні бути такі, щоб люди цим займалися? Те саме і з собачими екскрементами, що ще більш огидно. Але легше, бо власники собак ходять по одному маршруту кожен день практично. Штраф думаю повинен бути десь від 3000 грн, тоді за 1500 грн, в наші часи знайдуться мисливці за ійкосами і незаконними екскрементами))
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10.07.2022 12:13 Ответить
Хорошее общество вы предлагаете строить, дружное👍 Одни за другими с следят, что бы стукануть за гешефт
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10.07.2022 14:26 Ответить
Ти хочеш дружити з порушниками закону?
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10.07.2022 16:43 Ответить
Тоді поліція, яка виявляє порушників і слілкує за дотриманням закону - це хто тоді? Так, у нас треба слідкувати, щоб люди, які проявляють не людські якості, дотримувалися закону примусово.
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11.07.2022 00:54 Ответить
а що вже збудували місця для куріння? або дебілам не дано зрозуміти, що тепер пожеж збільшиться в рази, а ось там де треба, це ЛІС, ПАРК не заборонили, цирк дебілів, ржите.)))
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10.07.2022 12:17 Ответить
по такой логике может еще и для нарокоманов места отведем.
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10.07.2022 12:27 Ответить
курильщики - это и есть наркоманы, как и синяки
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10.07.2022 12:42 Ответить
🍺👍 и стоп наркотикам🚫
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10.07.2022 16:20 Ответить
так марихуанну хочуть депутати легалізувати..з метою лікування))
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10.07.2022 17:56 Ответить
Хочется видеть, как не будут курить на остановках и в подземных переходах. Штраф надо вкатать 2000-5000 - тогда за 500-1000 грн. можно будет урегулировать вопрос и полиции будет смысл этим заниматься.
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10.07.2022 12:19 Ответить
Нет так не годится, не устраивает! Прятаться ото всех? Как это не покурить кальян или трубку с хорошим табаком? А как насчет однополых браков и геев? Как в Европе разрешить? Ну уж фигу!
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10.07.2022 12:22 Ответить
Глядя на законодательную инициативу, очевидно, что власть хочет что бы в Украине было много не курящих геев состоящих в браке
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10.07.2022 12:31 Ответить
А що в Європі можна курити у закладах харчування?
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10.07.2022 12:38 Ответить
случайные прохожие не обязаны нюхать этот "хороший табак" или перегар от него
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10.07.2022 12:41 Ответить
Заборонити парковатися на тротуарах, перестати вирізати фільтри на вихлопі в машині, перестати красти ліс, копати бурштин помпами, зливати в водойом каналізацію без очистки, заборонити працювати підприємствам без фільтрів.
Напевно курці це першочергова проблема зараз?
А поставити ******* на місце, якій куре біля людей простіше простого.
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10.07.2022 14:33 Ответить
Да, попробуй "поставить его на место", нарвешься на такую реакцию, что надо либо заткнуться, либо рисковать заработать себе срок. Да еще какая-нибудь дура подвяжется заступаться за куряку.
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10.07.2022 15:04 Ответить
Тут в вівторок(дякуючи військкомату) з'їздив в лікарню на операцію, і навіть не знаю, що мене більше бісило в маршутці- тупа ***** з перегаром чи два немиті чоловяги.... А ви все за айкосики... *****, поки тепло, поїзджу краще мопедом(машиной дорогувато) (((
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10.07.2022 16:11 Ответить
все просто - потрібно наповнювати бюджет
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11.07.2022 00:08 Ответить
 
 