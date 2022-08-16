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Новини
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В Раді хотіли незаконно змінити положення "антитютюнового" закону, - "слуга народу" Яременко

цигарки

Ініціатори процесу повинні були подати правки не до закону про захист географічних назв, а до закону про заборону тютюнопаління.

Про це у Facebook розповів нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"При розгляді до другого читання у важливий євроінтеграційний закон, що покликаний запровадити в Україні норми права ЄС стосовно захисту географічних зазначень в назвах сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, в тіло законопроекту було інкорпоровано поправку, яка змінювала ..... Та дам! Закон "про заборону тютюнопаління".

Такі дії не лише позбавлені сенсу, але є незаконними, бо Регламент нашого парламенту достатньо чітко встановлює, що до другого читання треба змінювати текст, погоджений Радою в першому читанні, а вносити щось нове вже не можна", - пояснив парламентар.

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Яременко зазначив, що до цієї ситуації виявились причетними його колеги.

"Мені пояснювали, що мова йде лише про створення можливості законної роботи для кальянщиків в закладах харчування. Насправді йшлось про значно ширше послаблення антитютюнових правил. Впринципі я можу погодитися з деякими ідеями авторів - нехай собі у наглухо закритих кімнатах в ресторанах любителі пускати дим насолоджуються своїми кальянами. Можливо є логіка і в тому, щоб закриті кімнати для паління можни було встановлювати не лише в аеропортах, але і на вокзалах та станціях. Можливо...

Але щоб отримати законну і правильну відповідь на ці питання - варто чи не варто пом'якшувати антитютюнові закони, ініціатори процесу повинні подати правки не до закону про захист географічних назв, а до закону про заборону тютюнопаління", - продовжив "слуга народу".

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За словами Яременка, в разі цього поправки розглядатиме не економічний комітет, а комітет здоров'я нації. І при розгляді питання можна буде почути голос не лише зацікавлених у збільшенні надходжень від продажу тютюну, але і тих, хто веде боротьбу з раком та іншими захворюваннями, які серед іншого спричинюються тютюнопалінням, та інші причетні та зацікавлені сторони.

"З моєї точки зору торгівля низкою товарів хоч і є законною, але по суті є торгівлею смертю. Допоки є бажаючі цю смерть купувати і вживати - я не заперечую. Але це повинно наносити мінімум шкоди для інших. Тому, власне, і існують заборони, обмеження чи регламентування на продаж тютюну, алкоголю чи, наприклад, моєї улюбленої зброї. Змінювати чи коригувати час від часу ці правила можна, але робити це потрібно відповідально і чесно, а не таким, як мені видається, напівшахрайським способом, як щойно було зроблено Українською ресторанною асоціацією, головою юридичного департаменту якої є пан Євген Комаров (пане Євген, мені нічого не видається, а формулювання підібрані таким чином, щоб зменшити Вам, як професіоналу, бажання позиватися до суду). І якщо все зробити за правилами і по совісті (без перебільшень про голодну смерть кальянщиків - вони зараз любісінько працюють) - гарантую, що мій голос буде "за" навіть без інтернет-агітації. Наразі - категорично, двома руками "проти". І справа не в тютюновому диму, а в тому, як цей дим стелиться", - підсумував нардеп.

Також читайте: Тютюнові виробники: під час війни істотно збільшився тіньовий ринок

Автор: 

куріння (85) цигарки (984) тютюн (542) Яременко Богдан (148)


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Топ коментарі
+8
Яременко, давай вже закон про легалізацію проституції. З розцінками та відрахуваннями в бюджет.
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16.08.2022 20:18 Відповісти
+5
Контрабас наше всьо.
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16.08.2022 20:21 Відповісти
+4
Анал - табу"!И все!
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16.08.2022 20:30 Відповісти
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Яременко, давай вже закон про легалізацію проституції. З розцінками та відрахуваннями в бюджет.
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16.08.2022 20:18 Відповісти
Совєцьку проститутку питають чи згодилась би вона працювати офіційно. Відповідає що категорично "ні". Чому ж? Соцгарантії, медицина, пенсія. "Нє" каже. Комуністи такий план дадуть що жодна "п-а" не витримає.
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16.08.2022 23:11 Відповісти
Молодець,- наклав табу...
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16.08.2022 20:18 Відповісти
наклав на анал...
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16.08.2022 20:20 Відповісти
Контрабас наше всьо.
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16.08.2022 20:21 Відповісти
Ну ось:
Відверті махінатори, шахраї, порушують закон.
Прізвища всі відомі.
І що з ними зробили?
А НІХЕРА!
Пожурили, похлопали по плечу, сказали "зараз не вийшло - вийде у наступний раз".
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16.08.2022 20:28 Відповісти
Анал - табу"!И все!
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16.08.2022 20:30 Відповісти
Непам'ятаю вже, коли я останній раз був у якомусь розважальному закладі... мабуть восені минулого року. Палю свої цигарки або у машині, або вдома... то якось ***** взагалі де можна а де ні. Інших проблем вистачає зараз. Уявляю поліцейських які підходять і кажуть "шо це в тебе граната у кишені, чи то твої яйця ? Розважайся, але палити неможна бо штраф буде" )))
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16.08.2022 20:33 Відповісти
Добре, хоч табу на анал не відмінили, а то цей слуга щас би шпекав всіх підряд.
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16.08.2022 20:35 Відповісти
А може і його )))
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16.08.2022 20:36 Відповісти
Табак ТАБУ!!!
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16.08.2022 20:36 Відповісти
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь...
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16.08.2022 20:37 Відповісти
Это капля в море, по сравнению стем сколько пролезло в вашей ,не нашей Раде , нелегальных законов закрепленными жир конвертами . И это опубликовали , ну как без бдительности ни как. Как то так.
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16.08.2022 21:18 Відповісти
табак, - табу!
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16.08.2022 21:19 Відповісти
это говорит тот гном с бородой и великий дрочильян всухую, он же консул в Турции?
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16.08.2022 21:36 Відповісти
Як вже цей монозброд з@їбав.
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16.08.2022 21:40 Відповісти
Так би й казав, що депутат від "СН" Ігор Фріс лобіює кальянний бізнес своєї дочки
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16.08.2022 22:52 Відповісти
Спершу вони заборонили палити в кафешках. Перестав туди ходити. Потім в заміських колибах і я зробив мангал вдома. Далі почали збільшувати ціну і врешті мої цигарки стали коштувати понад 3000 щомісяця. Два роки назад перейшов на контрабандний турецький тютюн. Придбав модну машинку. Купую гільзи і тепер навіть уявити не можу як можна було палите оте лайно з розчиненого в хімії тютюну з папером і водоростями висушених на термобарабані. Це ж лютий сморід! Результат антитютюнової кампанії тупих жлобів: 1) я не плачу жодної копійки в бюджет за винятком ПДВ на доставку тютюну; 2) кафешки втратили клієнта назавжди - я готую набагато краще за "шефів"- і бюджет недоотримує те що я там витрачав; 3) став менше кашляти і витрачати на медицину (таблетки від кашлю). Чиста економія від 10 до 16 тисяч щомісяця. І мені якось пох що хтось не отримає зарплату, а жадібні чиновники податки. Офіційно виходить що я кинув палити бо повністю "випав" з статистики. Таким чином у нас уже пів країни "оздоровилось". Про горілку навіть не заікаюсь - виготовляю за шведським стандартом - 20 літрів мені на всі свята і "презентації" на рік вистачає. Це теж наслідки тупого жлобства чиновних ледарів і паразитів... Ну добре. Чиновники обідрали народ як липку. А що натомість? Медицина? Фіг вам! Операцію дружині зробили за "чорний нал". Освіта дітям? Якби не платили репетиторам і не займалися то замість університетів діти вже були б чорноробами... Може захист держави? Так теж "ні"!. Ось уже 8 років війни і ще як мінімум три попереду (це за умови що зе іде в тюрму, а не на другий термін. Інакше еміграція)...
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16.08.2022 23:40 Відповісти
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17.08.2022 00:56 Відповісти
 
 