В Раді хотіли незаконно змінити положення "антитютюнового" закону, - "слуга народу" Яременко

Ініціатори процесу повинні були подати правки не до закону про захист географічних назв, а до закону про заборону тютюнопаління.

Про це у Facebook розповів нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"При розгляді до другого читання у важливий євроінтеграційний закон, що покликаний запровадити в Україні норми права ЄС стосовно захисту географічних зазначень в назвах сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, в тіло законопроекту було інкорпоровано поправку, яка змінювала ..... Та дам! Закон "про заборону тютюнопаління".

Такі дії не лише позбавлені сенсу, але є незаконними, бо Регламент нашого парламенту достатньо чітко встановлює, що до другого читання треба змінювати текст, погоджений Радою в першому читанні, а вносити щось нове вже не можна", - пояснив парламентар.

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Яременко зазначив, що до цієї ситуації виявились причетними його колеги.

"Мені пояснювали, що мова йде лише про створення можливості законної роботи для кальянщиків в закладах харчування. Насправді йшлось про значно ширше послаблення антитютюнових правил. Впринципі я можу погодитися з деякими ідеями авторів - нехай собі у наглухо закритих кімнатах в ресторанах любителі пускати дим насолоджуються своїми кальянами. Можливо є логіка і в тому, щоб закриті кімнати для паління можни було встановлювати не лише в аеропортах, але і на вокзалах та станціях. Можливо...

Але щоб отримати законну і правильну відповідь на ці питання - варто чи не варто пом'якшувати антитютюнові закони, ініціатори процесу повинні подати правки не до закону про захист географічних назв, а до закону про заборону тютюнопаління", - продовжив "слуга народу".

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За словами Яременка, в разі цього поправки розглядатиме не економічний комітет, а комітет здоров'я нації. І при розгляді питання можна буде почути голос не лише зацікавлених у збільшенні надходжень від продажу тютюну, але і тих, хто веде боротьбу з раком та іншими захворюваннями, які серед іншого спричинюються тютюнопалінням, та інші причетні та зацікавлені сторони.

"З моєї точки зору торгівля низкою товарів хоч і є законною, але по суті є торгівлею смертю. Допоки є бажаючі цю смерть купувати і вживати - я не заперечую. Але це повинно наносити мінімум шкоди для інших. Тому, власне, і існують заборони, обмеження чи регламентування на продаж тютюну, алкоголю чи, наприклад, моєї улюбленої зброї. Змінювати чи коригувати час від часу ці правила можна, але робити це потрібно відповідально і чесно, а не таким, як мені видається, напівшахрайським способом, як щойно було зроблено Українською ресторанною асоціацією, головою юридичного департаменту якої є пан Євген Комаров (пане Євген, мені нічого не видається, а формулювання підібрані таким чином, щоб зменшити Вам, як професіоналу, бажання позиватися до суду). І якщо все зробити за правилами і по совісті (без перебільшень про голодну смерть кальянщиків - вони зараз любісінько працюють) - гарантую, що мій голос буде "за" навіть без інтернет-агітації. Наразі - категорично, двома руками "проти". І справа не в тютюновому диму, а в тому, як цей дим стелиться", - підсумував нардеп.

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