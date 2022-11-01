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Через ринок нелегального тютюну бюджет України недоотримав 20,5 млрд грн, - Гетманцев

табак,сигареты

Ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%, таким чином з початку 2022 року бюджет недоотримав 20,5 млрд гривень.

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними компанії Kantar, ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%. У 2022 році держава недоотримала 20,5 млрд.грн. Це 560 БТР, або 279 танків, або 136 Байрактарів. Водночас, досі спілкування з правоохоронними органами нагадує або чемпіонат з перекидання гарячої картоплі від одного органу до іншого, або художний конкурс з написання твору на тему "чому ні?". Переконаний, що всі знають і розуміють чому ні", - наголосив парламентар.

За словами нардепа, жодних перешкод для припинення злочинів та повернення в бюджет коштів мародерами немає.

"Потрібна нормальна робота правоохоронців. Почати роботу не погано було б з негайного завершення безпрецедентно довгого в історії вітчизняного кримінального процесу обшуку в місті Жовті Води", - підсумував Гетманцев.

Читайте: Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 мільярда на день, – Гетманцев

Автор: 

цигарки (974) тютюн (535) Гетманцев Данило (882)


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Топ коментарі
+26
А через то что Гетманцев ******* что мы недополучили???
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01.11.2022 14:38
+15
беню к. потрусіть - він винрен Україні 5 мільярдів долярів !!!
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01.11.2022 14:39
+9
на каждом углу торгуют сигаретами с рук. менты проходят мимо, значит так надо! и чего это гетманцев завыл, долю не получает!?
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01.11.2022 14:42
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А через то что Гетманцев ******* что мы недополучили???
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01.11.2022 14:38 Відповісти
Так ти ж сукп москальська загнпв весь бізнес України у тінь !
Коли ти вже гнида ЗДОХНЕШ !
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01.11.2022 16:28 Відповісти
беню к. потрусіть - він винрен Україні 5 мільярдів долярів !!!
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01.11.2022 14:39 Відповісти
"Паніковський вас продасть і купить, а потім знову продасть, тільки вже дорожче" (С)
На Бєню вони замахнулися
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01.11.2022 14:50 Відповісти
чому ні !!! беня винен міністерству фінансів США 50 мільярдів долярів несплачених податків !!! чому б урядовцям США не "попросити" вофку зе видати беню до рук американських спецслужб в обмін наприклад на 25 долярів ввійськової допомоги ??? приїдуть гамериканські хлопці з ЦРУ/ФБР і дістануть беню навіть в буковелі ...
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01.11.2022 14:54 Відповісти
А ви не знаєте "чому ні"? Довго розповідати. А потім натов зєлєбобіків набіжить і будуть матюкатись...
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01.11.2022 14:56 Відповісти
не знаю і не хочу знати !!! знаю одне: беня, ахметка, суркіси, пінчуки та їм подібні повинні або довести чесність свого бізнесу з самого початку його заснування, або сісти надовго, з конфіскацією усього лайна ... а на зелебобібіків мені насрати ...
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01.11.2022 14:59 Відповісти
на каждом углу торгуют сигаретами с рук. менты проходят мимо, значит так надо! и чего это гетманцев завыл, долю не получает!?
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01.11.2022 14:42 Відповісти
А ти для чого,гєтьманцев? Щоб про це розповідати?
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01.11.2022 14:42 Відповісти
БЛТ! Як це зелене, тупориле , брехливе і цинічне лайно обридл! Ця говоряща , ткпа , сциклива башка, і його посіпаки.
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01.11.2022 14:45 Відповісти
Та тому, що Гетьманцев і ОП цей ринок кришують!!!
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01.11.2022 14:47 Відповісти
...тому всі терміново мають почати курити в 7,61 раз більше!
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01.11.2022 14:48 Відповісти
і хто його кришує, питання для дебілів.
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01.11.2022 14:49 Відповісти
Так це він радість висловлює?Вони це організовали у всіх на очах,як тільки прилізли до влади,відразу з'явились бабки під метром,яких не було 8років.
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01.11.2022 14:50 Відповісти
Треба ще підняти акциз - щоб нелегальний ринок ще виріс, довбні.
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01.11.2022 14:53 Відповісти
Нехай п'яний йожик курить по такій ціні. Контрабас наше всьо!
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01.11.2022 14:54 Відповісти
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01.11.2022 14:54 Відповісти
Ой, зелебобікам на асфальт не вистачить!!! Гетьманцев, пнх...мерзота!
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01.11.2022 14:54 Відповісти
Не ломили таких цен, так и контрафакт не покупали бы!
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01.11.2022 14:57 Відповісти
Гетманцев, ты министр или статист?
Или мальчик на побегушках у Зеленского? Поэтому ты еще при должности...
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01.11.2022 15:01 Відповісти
Цей прищ обіжається,бо лотарейка не приносить йому доходу ось і котить бочку на інших гнусавих. Нена той заробіток поставив. А як його шеф поживає, той, що з пятої служби ФСБ. Може в лефортово.
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01.11.2022 15:07 Відповісти
А ви ще акциз підніміть то неотримаєте 50%
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01.11.2022 15:14 Відповісти
"У 2022 році держава недоотримала 20,5 млрд.грн. Це 560 БТР, або 279 танків, або 136 Байрактарів" Джерело:

Он як... Угу....
Ану, Гетьманцев, порахуй: скількі танків, БТР або байрактарів буде від 2млдр на "єдиний анал" + 60млрд на "велике крадівництво". Як, не чешеться?
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01.11.2022 15:15 Відповісти
Якщо б я продовжував палити і зараз, то купував би звичайно ж цигарки безакцизні бо вони набагато дешевші. Думаю. так кожен і робить. Навіть у багатих країнах курці вишукують тютюн контрабандний щоб не обтяжувати гаманець. У нас то й погоді.
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01.11.2022 15:15 Відповісти
Замало новин як "бюджет" протендерував на квіточки за мільйони, це цей недоотримав? і пора замінити "бюджет" на "їхнє корито недоотримало"..
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01.11.2022 15:18 Відповісти
Гетьманцев доси скиглити,нехер було пiднiмати акциз.
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01.11.2022 15:45 Відповісти
значит этой власти выгодно чтобы в Украине дейсвовал нелегальный рынок табака
потому что власть не служит ее национальным интересам и безопасности
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01.11.2022 15:46 Відповісти
Вот сволочи эти нелегалы, управы на них нет🤡🤡🤡
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01.11.2022 15:48 Відповісти
Так в цьому ж ви винні зелені довбой.би. зробіть адекватну ціну на цигарки. А так купляю і буду купляти там, де дешевше.
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01.11.2022 16:04 Відповісти
А где твои доходы с таможни? А сколько ярдов принесли инвест няни? Уже давно Гетьманцев уже не знает как отмазаться от косяков и провалов....
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01.11.2022 16:06 Відповісти
Усе кришує наша поліція хай у них спросить
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01.11.2022 16:11 Відповісти
А Шмигаль хіба не кришує ? Він з цього має самий величезний шматок !
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01.11.2022 18:15 Відповісти
Паэтому нада больше асфальту.....
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01.11.2022 16:14 Відповісти
А ви, ненажерливі виродки, ще свої срані акцизі підніміть, то не отримаєте взагалі НІ-.У-Я!!!
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01.11.2022 16:38 Відповісти
Снижайте цены.

Зачем мне покупать по 70 то, что я могу купить по 28......
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01.11.2022 16:49 Відповісти
Гетьманців чекав це менше кожного пересічного. Він досі не знає якщо податки та акцизи збільшують постійно то торгівля йде в тінь.
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01.11.2022 18:10 Відповісти
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить⁠⁠.
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02.11.2022 10:44 Відповісти
 
 