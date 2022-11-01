Через ринок нелегального тютюну бюджет України недоотримав 20,5 млрд грн, - Гетманцев

Ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%, таким чином з початку 2022 року бюджет недоотримав 20,5 млрд гривень.

Про це заявив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними компанії Kantar, ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%. У 2022 році держава недоотримала 20,5 млрд.грн. Це 560 БТР, або 279 танків, або 136 Байрактарів. Водночас, досі спілкування з правоохоронними органами нагадує або чемпіонат з перекидання гарячої картоплі від одного органу до іншого, або художний конкурс з написання твору на тему "чому ні?". Переконаний, що всі знають і розуміють чому ні", - наголосив парламентар.

За словами нардепа, жодних перешкод для припинення злочинів та повернення в бюджет коштів мародерами немає.

"Потрібна нормальна робота правоохоронців. Почати роботу не погано було б з негайного завершення безпрецедентно довгого в історії вітчизняного кримінального процесу обшуку в місті Жовті Води", - підсумував Гетманцев.

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