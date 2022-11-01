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Кабмин упростил процедуру пролонгации действия загранпаспорта для украинцев

паспорт

Правительство Украины упростило процедуру продления срока действия загранпаспорта гражданина Украины и внесения информации о детях.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.

1 ноября правительство приняло постановление, регулирующее процедуру внесения информации в загранпаспорт гражданина Украины.

Украинцы, вынужденно находящиеся за границей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, смогут теперь более оперативно продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия загранпаспортов, а также вносить сведения о детях в паспорта родителей (законных представителей).

Продление срока действия паспорта и внесение данных о детях будут производиться в день обращения на безвозмездной основе.

"Принятое постановление будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - отметили в МИД.

Более подробная информация о режимах въезда и пребывания за границей доступна на интерактивной карте МИД Украины.

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Автор: 

загранпаспорт (199) Кабмин (14027) МИД (6952) биометрические паспорта (255)


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Sлavko Sлavkoviч



Український актор, шоумен та режисер Ігор Бірча, відомий за мегапопулярним сіткомом «Віталька», від початку повномасштабного вторгнення росії до України служить в ЗСУ. Ігор читає свій вірш, в якому запитання, яке зараз болить кожному українцеві.

https://twitter.com/i/status/1587318935103348736
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01.11.2022 16:38 Ответить
Гидотнішого серіалу як "Віталька", не бачила. Правда, бачила кілька серій. Один з фільмів про "тупого хохла"
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01.11.2022 18:14 Ответить
 
 