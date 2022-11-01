Кабмин упростил процедуру пролонгации действия загранпаспорта для украинцев
Правительство Украины упростило процедуру продления срока действия загранпаспорта гражданина Украины и внесения информации о детях.
Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает Цензор.НЕТ.
1 ноября правительство приняло постановление, регулирующее процедуру внесения информации в загранпаспорт гражданина Украины.
Украинцы, вынужденно находящиеся за границей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, смогут теперь более оперативно продлевать в украинских дипломатических учреждениях срок действия загранпаспортов, а также вносить сведения о детях в паспорта родителей (законных представителей).
Продление срока действия паспорта и внесение данных о детях будут производиться в день обращения на безвозмездной основе.
"Принятое постановление будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - отметили в МИД.
Более подробная информация о режимах въезда и пребывания за границей доступна на интерактивной карте МИД Украины.
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