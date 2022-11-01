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Кабмін спростив процедуру пролонгації дії закордонного паспорта для українців

паспорт

Уряд України спростив процедуру продовження терміну дії закордонного паспорта громадянина України та внесення інформації про дітей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

1 листопада уряд прийняв постанову, яка врегульовує процедуру внесення інформації до закордонного паспорта громадянина України.

Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зможуть тепер більш оперативно продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії закордонних паспортів, а також вносити відомості про дітей до паспортів батьків (законних представників).

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Продовження строку дії паспорта та внесення даних про дітей здійснюватимуться в день звернення на безоплатній основі.

"Ухвалена постанова сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів", - зазначили в МЗС.

Більш детальна інформація про режими в'їзду та перебування за кордоном доступна на інтерактивній карті МЗС України.

Автор: 

закордонний паспорт (185) Кабмін (14090) МЗС (4123) біометричні паспорти (230)


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Sлavko Sлavkoviч



Український актор, шоумен та режисер Ігор Бірча, відомий за мегапопулярним сіткомом «Віталька», від початку повномасштабного вторгнення росії до України служить в ЗСУ. Ігор читає свій вірш, в якому запитання, яке зараз болить кожному українцеві.

https://twitter.com/i/status/1587318935103348736
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01.11.2022 16:38 Відповісти
Гидотнішого серіалу як "Віталька", не бачила. Правда, бачила кілька серій. Один з фільмів про "тупого хохла"
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01.11.2022 18:14 Відповісти
 
 