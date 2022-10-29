Кабмін спростив оформлення паспортних документів під час воєнного стану

Урядом врегульовані питання щодо оформлення паспортних документів.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Урядом України прийнято постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України", проєкт якої розроблено Державною міграційною службою України.

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Прийнятими змінами врегульовуються питання, які значно спрощують порядок оформлення паспортних документів під час воєнного стану. Зокрема передбачено можливість:

- оформлення закордонними дипломатичними установами паспорта громадянина України для виїзду за кордону дитині на підставі звернення лише одного з батьків;

- формування е-паспорта громадянина України, е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які не змогли отримати виготовлений документ через тимчасову окупацію території України або активні бойові дії;

- завершення процедури оформлення документів територіальним підрозділом ДМС, який не здійснював прийом заяв;

- пересилання виготовлених документів для їх видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України, а також за кордон;

- отримання виготовленого закордонного паспорта дитини іншою особою, яку визначатимуть батьки або інші законні представники.

Також розширено коло свідків, які беруть участь у процедурі встановлення особи під час отримання паспорта після досягнення 18 років, й надано можливість здійснювати її у режимі відеоконференцзв’язку (у разі неможливості членам сім’ї бути присутніми особисто).

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Постанова набирає чинності через 15 днів з дня її опублікування", - йдеться у повідомленні.