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Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, залишаються чинними, - уряд

паспорт

Паспорти громадян України, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, зберігають свою чинність, обміняти їх потрібно протягом 30 днів з моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на рішення уряду.

"Паспорти громадян України у формі картки, терміни дії яких закінчилися під час війни, та паспорти зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартки при досягненні 25- чи 45-річного віку (якщо термін вклеювання фотокартки настав у період дії воєнного стану), є документами, що й надалі посвідчують особу та підтверджують громадянство України", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що власники таких документів зобов'язані їх обміняти протягом 30 днів з моменту припинення або скасування воєнного стану в Україні.

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Паспорт має термін дії?
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28.10.2022 18:23 Відповісти
Мабуть, вони мали на увазі зміну пластику через зміну фото. Там, здається, частіше те робиться, ніж в паперовому.
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28.10.2022 18:27 Відповісти
Я отримував новий паспорт в 98 році і він досі дійсний.
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28.10.2022 18:43 Відповісти
Имеется ввиду загран со сроками действия и те гражданские, куда не вклеено фото.
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28.10.2022 20:41 Відповісти
а паспорти многострадальних житєлєй Данбасса і Крима,теж?
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28.10.2022 18:25 Відповісти
А мнагастрадальнім абітатєлям бімбасссса і каріма будут відаваццца карточки рабов і жєтоні па ціпу сабачьих,- свінасабакі дальжні знать свайо мєста 🤔🧐😁 А як ще можна чинити з любителями рюзьгава мьїра, зі скотиняками по скотинячому
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28.10.2022 19:34 Відповісти
у них два паспорта с 2014 г
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28.10.2022 21:07 Відповісти
банкам це поясніть
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28.10.2022 21:43 Відповісти
 
 