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Новости Помощь Украине
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Международная конференция по помощи Украине зимой состоится в Париже 13 декабря, - Елисейский дворец

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора во вторник с украинским президентом Владимиром Зеленским согласовал проведение 13 декабря в Париже международной конференции о помощи Украине в предстоящую зиму.

Об этом сообщил во вторник Елисейский дворец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент республики также выразил решимость помочь Украине выстоять с приближением зимы, в то время как российские атаки значительно повредили инфраструктуру электро- и водоснабжения в стране. Он указал, что Франция усилит свою поддержку в этом и примет участие в международной мобилизации (помощи). Два президента договорились организовать 13 декабря в Париже международную конференцию в поддержку гражданской устойчивости страны в течение зимнего периода", - говорится в коммюнике президентской канцелярии.

Отмечается, что для этого "в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины".

Кроме того, Макрон и Зеленский также согласовали вопрос об организации двусторонней конференции, направленной на помощь Украине со стороны французских компаний, которая состоится 12 декабря.

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Лєнка па паріжу саскучвлась?
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01.11.2022 18:05 Ответить
В нас віина -- якось би пошустрее .
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01.11.2022 18:05 Ответить
13 грудня? Підготовка до зими? Я знов щось проґавив і зима в нас починається вже не в грудні?
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01.11.2022 18:08 Ответить
Так деньги украдут ещё до первых морозов, ещё 5 раз за зиму собираться прийдется
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01.11.2022 18:33 Ответить
підтримка України взимку розглядається взимку.
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01.11.2022 21:10 Ответить
Це з циклу "Діагноз встановлено після смерті"? Або "підготовка до посівної починається зі стартом посівної". Сани готуємо взимку, а вози - влітку. Круто, чо! Але з рештою "какая разніца"?
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01.11.2022 21:32 Ответить
не прогавив а про....бав
після завтра 1 квітня, це вже про зиму 2024
а ще, де хто пропонував жарити шашлик
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01.11.2022 21:14 Ответить
Може давайте вже після свят?)
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02.11.2022 01:07 Ответить
 
 