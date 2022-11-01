Канев и соседние населенные пункты Черкасской области остались без света, - ОВА
В Черкасской области некоторые населенные пункты остались без света.
Об этом сообщил глава ОВА Игорь Табурец, передает Цензор.НЕТ.
"Частично обесточены потребители Черкасского района. В частности, Канева и близлежащих населенных пунктов. Это произошло в связи с отключением воздушной линии 110 кВ, которая находится в оперативном управлении Киевских региональных электрических сетей", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, энергоснабжение должно быть возобновлено за 3-4 часа.
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