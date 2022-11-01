Канів та сусідні населені пункти Черкащини залишилися без світла, - ОВА
На Черкащині деякі населені пункти залишилися без світла.
Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Частково знеструмлені споживачі Черкаського району. Зокрема, Канева та прилеглих населених пунктів. Це сталось, у зв'язку з відключенням повітряної лінії 110 кВ, яка перебуває в оперативному управлінні Київських регіональних електричних мереж", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, енергопостачання мають поновити за 3-4 години.
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