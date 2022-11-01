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Канів та сусідні населені пункти Черкащини залишилися без світла, - ОВА

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На Черкащині деякі населені пункти залишилися без світла.

Про це повідомив очільник ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Частково знеструмлені споживачі Черкаського району. Зокрема, Канева та прилеглих населених пунктів. Це сталось, у зв'язку з відключенням повітряної лінії 110 кВ, яка перебуває в оперативному управлінні Київських регіональних електричних мереж", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, енергопостачання мають поновити за 3-4 години.

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Автор: 

електроенергія (6198) Чернігівська область (909)


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