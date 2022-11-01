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ВСУ сбили на Донетчине 1 вертолет и 1 беспилотник, - Воздушные силы

вертолет,2,ми,ми-2,мі,мі-2

1 ноября в Донецкой области был сбит один вражеский вертолет Ми-8 и один дрон оперативно-тактического уровня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Схід" в 9 и 12 часов соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня".

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https://www.youtube.com/watch?v=ZDh3erGYeGM Останній моZкаль.
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01.11.2022 21:00 Ответить
слава ВСУ

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01.11.2022 21:07 Ответить
а на фото Ми-2
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01.11.2022 21:28 Ответить
 
 