ВСУ сбили на Донетчине 1 вертолет и 1 беспилотник, - Воздушные силы

1 ноября в Донецкой области был сбит один вражеский вертолет Ми-8 и один дрон оперативно-тактического уровня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных Сил.

В сообщении отмечается: "1 ноября в Донецкой области зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Схід" в 9 и 12 часов соответственно, сбит российский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня".

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