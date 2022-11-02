Пентагон обсуждает со SpaceX обеспечение Украины спутниковыми коммуникациями

Министерство обороны США подтвердило, что продолжает переговоры, в том числе с компанией SpaceX и другими производителями, о возможностях обеспечения нужд Украины в услугах спутниковых коммуникаций.

Об этом заявил во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в услугах спутниковой связи с самой Украиной и компаниями, такими как SpaceX, и другими", - отметил представитель Министерства обороны США.

Пентагон пока не может анонсировать какие-либо потенциальные контракты или будущие договоренности.

В то же время Райдер напомнил, что в прошлую пятницу Пентагон объявил о поставке в Украину четырех антенн типа Satcom, чтобы обеспечить потребности спутниковой связи.

Читайте: Маск не выключит Starlink в Украине, даже если Пентагон откажется предоставить финансирование