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Пентагон обсуждает со SpaceX обеспечение Украины спутниковыми коммуникациями

starlink

Министерство обороны США подтвердило, что продолжает переговоры, в том числе с компанией SpaceX и другими производителями, о возможностях обеспечения нужд Украины в услугах спутниковых коммуникаций.

Об этом заявил во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в услугах спутниковой связи с самой Украиной и компаниями, такими как SpaceX, и другими", - отметил представитель Министерства обороны США.

Пентагон пока не может анонсировать какие-либо потенциальные контракты или будущие договоренности.

В то же время Райдер напомнил, что в прошлую пятницу Пентагон объявил о поставке в Украину четырех антенн типа Satcom, чтобы обеспечить потребности спутниковой связи.

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Лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл (штат Кентуккі) закликав адміністрацію Байдена надати Україні "більш необхідні інструменти для запобігання російській агресії", включаючи додаткову допомогу. Макконнелл пообіцяв, що якщо республіканці отримають більшість у Сенаті, вони "зосередяться на своєчасній доставці необхідної зброї та союзницькій допомозі Україні".
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01.11.2022 23:31 Ответить
''SpaceX, та іншими'''a hto tam she?
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02.11.2022 08:16 Ответить
OneWeb и амазоновский Project Kuiper. OneWeb на этапе испытаний. У него сейчас запущено 428 спутников из 648 запланированных. А безосовский Койпер сейчас вообще без спутников. Только в конце этого года говорят первые запустят.
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02.11.2022 10:34 Ответить
наші можновладці домовилися про укладку асфальту
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02.11.2022 08:57 Ответить
Так це ж найкращий засіб ППО та ПРО! Береш асфальт, кладеш на катапульту та закидуєш противника! Безпрецедентний випадок у ******** історії. Зробимо їх разом!
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02.11.2022 10:29 Ответить
 
 