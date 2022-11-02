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Отправка судов "зерновым коридором" возобновится 3 ноября, – Мининфраструктуры

порт

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о продлении "зерновой инициативы" с 3 ноября, ссылаясь на подтверждение со стороны ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"BlackSeaGrainInitiative продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН", - написал министр в твиттер в ночь на среду.

Кубраков добавил, что 2 ноября также будут проведены проверки судов в Босфоре.

Читайте: ООН, Турция и Украина будут прилагать максимальные усилия для продолжения действия "Зерновой инициативы", - Кубраков
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"Суден", шановний, а не "судів". Як вже перекладаєте з "общєпанятного", то хоч робіть це якісно
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02.11.2022 08:55 Ответить
Вчера А. Арестович сказал что российская сторона, агрессор, напавший на суверенное государство, для возобновления Зернового соглашения потребовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота".. )
Умора! Это если бы Гитлер во время 2ВОВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным он больше не будет".. ))
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02.11.2022 09:03 Ответить
 
 