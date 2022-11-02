Отправка судов "зерновым коридором" возобновится 3 ноября, – Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о продлении "зерновой инициативы" с 3 ноября, ссылаясь на подтверждение со стороны ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"BlackSeaGrainInitiative продолжается. Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по "зерновому коридору" пройдут 8 судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ООН", - написал министр в твиттер в ночь на среду.

Кубраков добавил, что 2 ноября также будут проведены проверки судов в Босфоре.

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