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ВСУ (6259) дроны (3553) Воздушные силы (1994)

Ночью ВСУ сбили 12 из 13 иранских дронов-камикадзе

дрони,іранські

В ночь со вторника на среду, 2 октября, враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе "Shahed-136", почти все уничтожены украинской авиацией и ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

"12 из 13 боражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", – сказано в сообщении.

Военные уточнили, что 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Схід".

Читайте: ВСУ сбили на Донетчине 1 вертолет и 1 беспилотник, - Воздушные силы

Еще 6 – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.
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Топ комментарии
+16
Вчера А. Арестович сказал что российская сторона, агрессор, напавший на суверенное государство, для возобновления Зернового соглашения потребовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота".. )
Умора! Это если бы Гитлер во время 2ВОВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным он больше не будет".. ))
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02.11.2022 08:26
+13
Это из той же оперы, что и 500 тонн взрывчатки на подводном дроне длиной 6 метров..
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02.11.2022 08:37
+8
"Із притягненням" мається на увазі "із залученнням"? Притягати можна до відповідальності, а залучати до якогось процесу. Нє?
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02.11.2022 08:27
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Вчера А. Арестович сказал что российская сторона, агрессор, напавший на суверенное государство, для возобновления Зернового соглашения потребовала от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота" - "Мы требуем от Украины обеспечить безопасность Черноморского флота"..
Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота".. )
Умора! Это если бы Гитлер во время 2ВОВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным он больше не будет".. ))
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02.11.2022 08:26 Ответить
Это из той же оперы, что и 500 тонн взрывчатки на подводном дроне длиной 6 метров..
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02.11.2022 08:37 Ответить
Которые незаметно привезли на зерновозах и такие кабаны незаметно спустили на воду и на правили на Севастополь! Имеем дело с неизлечимыми брехунами и шизофрениками!
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02.11.2022 09:00 Ответить
"Із притягненням" мається на увазі "із залученнням"? Притягати можна до відповідальності, а залучати до якогось процесу. Нє?
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02.11.2022 08:27 Ответить
Ось і шахеди зів'яли спільними зусиллями цивілізованої спільноти.
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02.11.2022 08:27 Ответить
это с самого начала было понятно что это вопрос времени с их высотой полета и дырчанием за 3 км.это как тир с движущими мишенями только с повышеной ответственостью.
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02.11.2022 08:40 Ответить
Что значит завяли? Даже если из 10 один долетит до целиА цель стоит больше миллиона долларов то это всеравно самое дешевое оружие по соотношению стоимость\эффект. 10 штук стоят 500 тыс долларов А одна крылатая ракета-минимум 3 миллиона-тоесть в 6 раз дороже. Причем 10 штук еще и отвлекают наше ПВО и вынуждают тратить по ним дорогостоящие зенитные ракеты ПВО каждая из которых в 10 раз дороже самого Шахеда.
Шахеды по соотношению стоимость/ущерб-это самое эффективное оружие. Просто у них ограниченная по массе боеголовка и они не могут уничтожить крупный ЖБ обьект.
А вот почему Украина вместо тоого чтоды делать Шаъеды-снова занимается ремонтом дорог? Спросите у клонуна и его 95 квартала
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02.11.2022 10:43 Ответить
Від сьогодні вони помиратимуть 100% - жоден не долетить. Бо окрім різних попередніх засобів ППО, появилися спеціально для шахедів з Ізраїлю + наші дістали старі совєцкі С125 "Печенєга", до яких є 1600 ракеток.
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02.11.2022 10:48 Ответить
"...із притягненням..."
А може ...із залученням...?
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02.11.2022 08:28 Ответить
Це просто Гугл-перекладач не виспався…
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02.11.2022 08:40 Ответить
"притягнуті" це ще нічого, а от "на 2 жовтня" це взагалі, кого набрав в редактори найпроукраїнкийський сайт ?
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02.11.2022 08:46 Ответить
Гарний результат.
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02.11.2022 08:28 Ответить
13-й дрон был словлен на спининг циганами и продан по частям на Староконном рынке
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02.11.2022 09:03 Ответить
Шкода, але попав в ціль.
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02.11.2022 10:11 Ответить
в какую цель?
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02.11.2022 12:35 Ответить
Десь писали на Черкащині здається.
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02.11.2022 18:35 Ответить
гарний результат, але якщо враховувати ті матеріали, з яких зроблені ці штуки, іранці можуть виробляти їх сотнями щотижня..., а шкоди вони роблять величезної..., не знаю, це якійсь нескінченний жах..., треба напевно шукати інші рішення, аніж просто збивати, винищувати місця розташування, самих операторів, перекривати канали постачання деталей, та інше...
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02.11.2022 09:24 Ответить
Безмежної радості немає, що ми їх збиваємо - це вони знищують у нас ракети ППО, які у десять разів дорожчі за шахеди. Свою чорну справу вони роблять у будь якому випадку.
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02.11.2022 09:37 Ответить
Респект ППО ЗСУ !!! Ще бажано щоб такі результати були б дією електроніки, кулеметного і гарматного вогню, а не ракетами, які треба берегти по інших цілях.
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02.11.2022 09:42 Ответить
найс ЗСУ
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02.11.2022 09:46 Ответить
При стоимости Шахеда в 50 тыс баксов(себестоимость 20 тыс. Даже если из 15 долетит и поразит цель один шахед-это всеравно самое эффективное оружие по соотношению цена/качества Один шахед стоит всего 20 тыс по себестоимости. Одна крылатая самая дешевая ракета-3 миллиона. сбитый шахед-значит ВСУ тратит дефицитную ракету ПВО которая стоит в 10 раз больше Шахеда. Почему Украина не производит свои Шахеды после 8 мес войны? Почему вместо этого снова занялись ремонтом дорог(у меня на улице уже несколько дней ремонтируют итак неплохую без ям и выбоин дорогу)
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02.11.2022 10:47 Ответить
Не треба забувати що кацапи КУПИЛИ У ІРАНА 890 ЦИХ ДРОНІВ.
Тому радіти ще не час.
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02.11.2022 11:34 Ответить
 
 