Ночью ВСУ сбили 12 из 13 иранских дронов-камикадзе
В ночь со вторника на среду, 2 октября, враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе "Shahed-136", почти все уничтожены украинской авиацией и ПВО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
"12 из 13 боражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", – сказано в сообщении.
Военные уточнили, что 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования "Схід".
Еще 6 – в зоне ответственности воздушного командования "Центр" с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.
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Это как понять, Черноморский флот обстреливает, уничтожает крылатыми ракетами «Калибр» украинскую инфраструктуру - а Путин требует от Украины "обеспечить безопасность Черноморского флота".. )
Умора! Это если бы Гитлер во время 2ВОВ потребовал обеспечить безопасность армии группы Центр, "а то играть со Сталиным он больше не будет".. ))
Шахеды по соотношению стоимость/ущерб-это самое эффективное оружие. Просто у них ограниченная по массе боеголовка и они не могут уничтожить крупный ЖБ обьект.
А вот почему Украина вместо тоого чтоды делать Шаъеды-снова занимается ремонтом дорог? Спросите у клонуна и его 95 квартала
А може ...із залученням...?
Тому радіти ще не час.