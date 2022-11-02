Корабли под нашим флагом продолжат движение по "зерновому коридору", - минобороны Турции

В рамках Черноморской зерновой инициативы нет проблем с выходом судов под флагом Турции, они будут выходить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, об этом сказал журналистам глава министерства Хулуси Акар.

"По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и идут по морю, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", - заявил министр обороны.

Акар отметил, что из портов Украины уже вывезено более 10 млн тонн продовольствия.

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