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зерно (1039) Турция (3314) Черное море (1433)

Корабли под нашим флагом продолжат движение по "зерновому коридору", - минобороны Турции

акар

В рамках Черноморской зерновой инициативы нет проблем с выходом судов под флагом Турции, они будут выходить.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции, об этом сказал журналистам глава министерства Хулуси Акар.

"По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и идут по морю, продолжают свой путь. Нет проблем с выходом судов под флагом Турции. Они будут продолжать выходить", - заявил министр обороны.

Акар отметил, что из портов Украины уже вывезено более 10 млн тонн продовольствия.

Читайте также: Российские военные корабли не имеют отношения к охране "зерновых коридоров", - ООН
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Топ комментарии
+13
Так вот оказівается как по турецки звучит: "Русский военный корабль - иди НА}{\/Й!"
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02.11.2022 10:15
+12
Судно под флагом государства формально является территорией этого государства. Так что таки обсерется.
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02.11.2022 10:45
+10
Та всереться він в чумайдан і нічого не зробить. Турки в Чорному морі сильніші за росіську на порядок. Та до того, не треба забувати, що Туреччина член НАТО, а на базі ВПС Інджилик зберігаються ядерні боєголовки США.
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02.11.2022 10:18
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Нужно шоб ***** ********* корабль под флагом Турции, шоб посмотреть что сделает Эрдоган!!!
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02.11.2022 10:14 Ответить
Та всереться він в чумайдан і нічого не зробить. Турки в Чорному морі сильніші за росіську на порядок. Та до того, не треба забувати, що Туреччина член НАТО, а на базі ВПС Інджилик зберігаються ядерні боєголовки США.
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02.11.2022 10:18 Ответить
Ну начнем с того, что на тех кораблях из турецкого токо флаг, так что хз, всерится ***** или нет
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02.11.2022 10:21 Ответить
Судно под флагом государства формально является территорией этого государства. Так что таки обсерется.
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02.11.2022 10:45 Ответить
А жаль. Якби ***** впиз**ячило по туркам, ото б тоді пішла б жара і капець кацапським коритам настав повний і бесповоротний
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02.11.2022 12:20 Ответить
Ой, як же класно! *****, мабуть, нігадуєть в безсиллі. Казали, що Гітлер в такому стані загортався в килим, а що цікаво кацапський сцяр робить?
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02.11.2022 10:14 Ответить
Мабуть в той самий чемодан залазить.
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02.11.2022 10:19 Ответить
Так вот оказівается как по турецки звучит: "Русский военный корабль - иди НА}{\/Й!"
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02.11.2022 10:15 Ответить
Це просто значить,що з усякої собачої ситуації є як мінімум три виходи. Так що і в ситуації з дронами ірану також можна знайти вихід
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02.11.2022 10:19 Ответить
Посадили маленького путлера на коленки, в трусиках, и водят и водят ему елдой по губам.
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02.11.2022 10:23 Ответить
А якщо якийсь інший экспорт під Турецьким флагом вивозити? Нехай Зеленський домовиться
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02.11.2022 10:32 Ответить
Ну що ,, Вова хутін , шо с є.алом . ?? .
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02.11.2022 10:44 Ответить
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02.11.2022 12:22 Ответить
Турецкий флот самый мощный в Чёрном море,
а в придачу, что Турция -- это НАТО ,
то конфликт между Турцией и рф неприсказуем.
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02.11.2022 10:50 Ответить
Якраз і "присказуем")))
***** чемоданів не вистачить...
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02.11.2022 11:35 Ответить
не знаю всереться )(уйло чи ні но ООН вже ся всрало смотрим шо зробят сельджуки
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02.11.2022 10:56 Ответить
Кацапню - сыктым!!!
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02.11.2022 11:27 Ответить
Вообще-то Путин сделал туркам шикарный подарок!
Если все остальные корабли будут бояться - они монополизируют все перевозки!
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02.11.2022 11:32 Ответить
"Окупанти обстріляли баржу зі збіжжям в Бузько-Дніпровсько-лиманському каналі", повідомляє https://www.facebook.com/okPivden оперативне командування ЗСУ "Південь" .
Короче, тероризм. Або піратсво - стосовно цивільного судна. Як відреагують турки?
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02.11.2022 12:14 Ответить
А треба ставити питання - Як відреагуємо ми ?!!!
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02.11.2022 12:29 Ответить
Что пишут кацапские новости: Кацапстан озобновляет участие в продуктовой сделке.
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02.11.2022 12:29 Ответить
З них зняли усі санкції.
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02.11.2022 13:33 Ответить
С чего вдруг?))
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02.11.2022 17:45 Ответить
Зеля дуже бажав продовження зернового договору.
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02.11.2022 22:04 Ответить
На жаль все не так, як говорить цей турецький балабол.
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02.11.2022 22:06 Ответить
 
 