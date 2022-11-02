Рашисты обстреливают Харьков: зафиксированы три "прилета" в Киевском районе (обновлено)

Российские захватчики обстреливают Харьков.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил о трех "прилетах" в Киевском районе города.

"Предварительно попадание в административное нежилое здание. Информации о раненых или погибших пока нет", - добавил он.

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