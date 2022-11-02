Рашисты обстреливают Харьков: зафиксированы три "прилета" в Киевском районе (обновлено)
Российские захватчики обстреливают Харьков.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.
Позже мэр Игорь Терехов сообщил о трех "прилетах" в Киевском районе города.
"Предварительно попадание в административное нежилое здание. Информации о раненых или погибших пока нет", - добавил он.
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+20 Zalet
показать весь комментарий02.11.2022 23:08
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показать весь комментарий02.11.2022 23:12
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А как топил за Рашу.
Добкин пидо....р.
почитав даже опрос немцев, 30% считает что путина не надо было провоцировать темой "Украина-НАТО". Не говоря о том, что нас туда не взяли из-за этих скотов. Ну и до кучи можно вспомнить маска, венгрию, индию, китай...гниль везде.