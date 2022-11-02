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обстрел (25782) Харьков (7287) Синегубов (554)

Рашисты обстреливают Харьков: зафиксированы три "прилета" в Киевском районе (обновлено)

пожежа,харків

Российские захватчики обстреливают Харьков.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" - говорится в сообщении.

Позже мэр Игорь Терехов сообщил о трех "прилетах" в Киевском районе города.

"Предварительно попадание в административное нежилое здание. Информации о раненых или погибших пока нет", - добавил он.

Читайте также: ПВО не успевает сбивать российские ракеты над Запорожьем, они долетают за 45-50 секунд, - председатель ОВА Старух
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Топ комментарии
+20
Повезло ублюдку Кернесу не дожил.
А как топил за Рашу.
Добкин пидо....р.
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02.11.2022 23:08
+11
Москалота обстрілює Харків з Бєлгорода. Коли вже будемо бити у відповідь, по Бєлгороду? А, ЗЕлена ******? Чи може ще не на часі по твоїм оманським партнерам у відповідь бити? Там відстань з харківської області до Бєлгорода не більше 50 км. Навіть наша українська наявна зброя цілком може ******* по москалоті у відповідь... Чи зелена єрмако-подоляцька мерзота ще не надивилися в очко *****???
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02.11.2022 23:30
+10
Кончені уроди. Тримайтеся друга столиця!
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02.11.2022 23:12
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Повезло ублюдку Кернесу не дожил.
А как топил за Рашу.
Добкин пидо....р.
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02.11.2022 23:08 Ответить
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03.11.2022 00:20 Ответить
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03.11.2022 00:31 Ответить
Это он в лесах Монако?
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03.11.2022 00:32 Ответить
Можливо.
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03.11.2022 10:40 Ответить
💯
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03.11.2022 06:09 Ответить
Кончені уроди. Тримайтеся друга столиця!
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02.11.2022 23:12 Ответить
Очень громко, но без ударной волны. Походу сбили 3 штуки
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02.11.2022 23:17 Ответить
К сожалению не сбили
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02.11.2022 23:36 Ответить
Одна на ТЕЦ пішла, дві інщі поряд впали, С 300, бо гучно.
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03.11.2022 00:32 Ответить
шо, опять?!?
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02.11.2022 23:18 Ответить
птн - пнх !!!
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02.11.2022 23:21 Ответить
і після всьго виродку путіну на G 20 даже пзди ніхто не дасть.
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02.11.2022 23:30 Ответить
нормальное общество бы его ликвидировало....этот мир тяжело болен...
почитав даже опрос немцев, 30% считает что путина не надо было провоцировать темой "Украина-НАТО". Не говоря о том, что нас туда не взяли из-за этих скотов. Ну и до кучи можно вспомнить маска, венгрию, индию, китай...гниль везде.
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03.11.2022 00:25 Ответить
Москалота обстрілює Харків з Бєлгорода. Коли вже будемо бити у відповідь, по Бєлгороду? А, ЗЕлена ******? Чи може ще не на часі по твоїм оманським партнерам у відповідь бити? Там відстань з харківської області до Бєлгорода не більше 50 км. Навіть наша українська наявна зброя цілком може ******* по москалоті у відповідь... Чи зелена єрмако-подоляцька мерзота ще не надивилися в очко *****???
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02.11.2022 23:30 Ответить
Фуячим кожен день... І ніч.
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02.11.2022 23:52 Ответить
А Белгород целехенький, там расеянцы смеются с украинцев и ходят тем временем в рестораны, в квартирах тепло. Вот вам и дерьмократия, которая и дальше провоцирует ровнять укр города с землёй!
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03.11.2022 05:29 Ответить
 
 