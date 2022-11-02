Рашисти обстрілюють Харків: Зафіксовано три "прильоти" у Київському районі (оновлено)
Російські загарбники обстрілюють Харків.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні.
Пізніше мер Ігор Терехов повідомив про три "прильоти" у Київському районі міста.
"Попередньо влучання в адміністративну нежитлову будівлю. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає", - додав він.
Топ коментарі
+20 Zalet
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+11 kelt kant
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А как топил за Рашу.
Добкин пидо....р.
почитав даже опрос немцев, 30% считает что путина не надо было провоцировать темой "Украина-НАТО". Не говоря о том, что нас туда не взяли из-за этих скотов. Ну и до кучи можно вспомнить маска, венгрию, индию, китай...гниль везде.