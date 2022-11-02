Рашисти обстрілюють Харків: Зафіксовано три "прильоти" у Київському районі (оновлено)

Російські загарбники обстрілюють Харків.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив про три "прильоти" у Київському районі міста.

"Попередньо влучання в адміністративну нежитлову будівлю. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає", - додав він.

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