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обстріл (27098) Харків (5429) Синєгубов (853)

Рашисти обстрілюють Харків: Зафіксовано три "прильоти" у Київському районі (оновлено)

пожежа,харків

Російські загарбники обстрілюють Харків.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в повідомленні.

Пізніше мер Ігор Терехов повідомив про три "прильоти" у Київському районі міста. 

"Попередньо влучання в адміністративну нежитлову будівлю. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає", - додав він.

Читайте: Вранці окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині, поранено 5 людей

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Топ коментарі
+20
Повезло ублюдку Кернесу не дожил.
А как топил за Рашу.
Добкин пидо....р.
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02.11.2022 23:08
+11
Москалота обстрілює Харків з Бєлгорода. Коли вже будемо бити у відповідь, по Бєлгороду? А, ЗЕлена ******? Чи може ще не на часі по твоїм оманським партнерам у відповідь бити? Там відстань з харківської області до Бєлгорода не більше 50 км. Навіть наша українська наявна зброя цілком може ******* по москалоті у відповідь... Чи зелена єрмако-подоляцька мерзота ще не надивилися в очко *****???
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02.11.2022 23:30
+10
Кончені уроди. Тримайтеся друга столиця!
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02.11.2022 23:12
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Повезло ублюдку Кернесу не дожил.
А как топил за Рашу.
Добкин пидо....р.
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02.11.2022 23:08 Відповісти
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03.11.2022 00:20 Відповісти
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03.11.2022 00:31 Відповісти
Это он в лесах Монако?
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03.11.2022 00:32 Відповісти
Можливо.
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03.11.2022 10:40 Відповісти
💯
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03.11.2022 06:09 Відповісти
Кончені уроди. Тримайтеся друга столиця!
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02.11.2022 23:12 Відповісти
Очень громко, но без ударной волны. Походу сбили 3 штуки
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02.11.2022 23:17 Відповісти
К сожалению не сбили
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02.11.2022 23:36 Відповісти
Одна на ТЕЦ пішла, дві інщі поряд впали, С 300, бо гучно.
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03.11.2022 00:32 Відповісти
шо, опять?!?
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02.11.2022 23:18 Відповісти
птн - пнх !!!
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02.11.2022 23:21 Відповісти
і після всьго виродку путіну на G 20 даже пзди ніхто не дасть.
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02.11.2022 23:30 Відповісти
нормальное общество бы его ликвидировало....этот мир тяжело болен...
почитав даже опрос немцев, 30% считает что путина не надо было провоцировать темой "Украина-НАТО". Не говоря о том, что нас туда не взяли из-за этих скотов. Ну и до кучи можно вспомнить маска, венгрию, индию, китай...гниль везде.
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03.11.2022 00:25 Відповісти
Москалота обстрілює Харків з Бєлгорода. Коли вже будемо бити у відповідь, по Бєлгороду? А, ЗЕлена ******? Чи може ще не на часі по твоїм оманським партнерам у відповідь бити? Там відстань з харківської області до Бєлгорода не більше 50 км. Навіть наша українська наявна зброя цілком може ******* по москалоті у відповідь... Чи зелена єрмако-подоляцька мерзота ще не надивилися в очко *****???
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02.11.2022 23:30 Відповісти
Фуячим кожен день... І ніч.
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02.11.2022 23:52 Відповісти
А Белгород целехенький, там расеянцы смеются с украинцев и ходят тем временем в рестораны, в квартирах тепло. Вот вам и дерьмократия, которая и дальше провоцирует ровнять укр города с землёй!
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03.11.2022 05:29 Відповісти
 
 