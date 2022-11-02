С деоккупированных территорий эвакуированы 22 тыс. человек, - Верещук

С освобожденных от российской оккупации территорий уже эвакуировали 22 тысячи человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы помогли 22 тыс. человек эвакуироваться. Есть люди, которые едут на деоккупированную территорию, а есть люди, особенно женщины с детьми, маломобильные, люди пенсионного возраста, которые эвакуируются", - сказала Верещук.

Вице-премьер отметила, что часто люди боятся эвакуироваться из-за непонимания того, где им жить, отсутствия средств и тому подобное. Впрочем, по словам Верещук, например Харьковская областная военная администрация предлагает эвакуацию в Харьков и размещение, в частности, в общежитиях вузов, которые уже для этого оборудованы.

В то же время, как добавила Верещук, по меньшей мере три области готовы принимать людей, которые выразили желание выехать с деоккупированных территорий.

"К примеру, Тернопольская область у нас готова принять людей из эвакуационных поездов, Львовская область, а также Полтавщина, все готовы разместить людей и пережить зиму", - сказала Верещук.

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Она отметила, что на освобожденных территориях Херсонщины, Харьковщины, Донетчины продолжаются стабилизационные мероприятия, проводится разминирование, населению оказывается гуманитарная и медицинская помощь, восстанавливается электроснабжение. Некоторые населенные пункты до сих пор подвергаются вражеским обстрелам, из-за которых восстановление усложняется.