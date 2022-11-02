З деокупованих територій евакуйовано 22 тис. осіб, - Верещук

Зі звільнених від російської окупації територій вже евакуювали 22 тисячі осіб.

По це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми допомогли 22 тис. людей евакуюватися. Є люди, які їдуть на деокуповану територію, а є люди, особливо жінки з дітьми, маломобільні, люди пенсійного віку, які евакуйовуються", - сказала Верещук.

Віцепрем'єр зазначила що часто люди бояться евакуйовуватися через нерозуміння того, де їм жити, відсутність коштів тощо. Втім, за словами Верещук, до прикладу Харківська обласна військова адміністрація пропонує евакуацію до Харкова і розміщення зокрема в гуртожитках вишів, які вже для цього обладнанні.

Водночас, як додала чиновниця, щонайменше три області готові приймати людей, які висловили бажання виїхати з деокупованих територій.

"До прикладу Тернопільська область у нас готова прийняти людей з евакуаційних поїздів, Львівська область, а також Полтавщина, всі готові розмістити людей пережити зиму", - сказала Верещук.

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Вона зауважила, що на звільнених територіях Херсонщини, Харківщини, Донеччини тривають стабілізаційні заходи, проводиться розмінування, населенню надається гуманітарна та медична допомога, відновлюється електропостачання. Натомість деякі населені пункти досі піддаються ворожим обстрілам, через які відновлення ускладнюється.