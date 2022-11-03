Призывы Путина к созданию конкурентоспособной военной промышленности далеки от российских реалий, - ISW

Призывы президента России Владимира Путина к созданию конкурентоспособной российской военной промышленности оторваны от реалий относительно российской цепочки поставок и проблем оборонно-промышленной базы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что Путин отметил необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения, но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи для поддержки войны в Украине.

Аналитики ранее сообщали, что иранские поставки беспилотников и, возможно, баллистических ракет в Россию, вероятно, еще больше увеличат зависимость России от систем вооружений иранского производства.

Россия, вероятно, договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР, потому что она значительно истощила запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов и не может легко их пополнить.

"Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не отвечает требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", - говорится в сообщении ISW.

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