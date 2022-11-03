РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7801 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 170 22
промышленность (292) путин (30484) россия (93015) ISW (493)

Призывы Путина к созданию конкурентоспособной военной промышленности далеки от российских реалий, - ISW

путін

Призывы президента России Владимира Путина к созданию конкурентоспособной российской военной промышленности оторваны от реалий относительно российской цепочки поставок и проблем оборонно-промышленной базы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что Путин отметил необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения, но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи для поддержки войны в Украине.

Аналитики ранее сообщали, что иранские поставки беспилотников и, возможно, баллистических ракет в Россию, вероятно, еще больше увеличат зависимость России от систем вооружений иранского производства.

Россия, вероятно, договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР, потому что она значительно истощила запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов и не может легко их пополнить.

"Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не отвечает требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", - говорится в сообщении ISW.

Читайте: Путин ослаблен войной, но перемен в Кремле в ближайшее время ждать не стоит, - Reuters
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Дрони та ракети від Ірану. Снаряди від Північної Кореї. Електромобілі від Уганди. Жигуль як був, так і залишився тим же дерев'яним Жигулем. Трусів пошити вже не здатні і цвяхів наклепати теж.
Це шлях російської промисловості за пострадянський час. Уявляю, що цьому "развивателю" скажуть на тому світі Сталін, Хрущов та Брежнєв
показать весь комментарий
03.11.2022 06:39
+9
Для новых образцов оружия понадобится иранская фанера, корейские гвозди и чипы из китайских игрушек.
показать весь комментарий
03.11.2022 06:54
+8
давай давай ...еще раз ухлопай экономику в новую гонку вооружений .а пенсы пускай жрут с мусорных бачков
показать весь комментарий
03.11.2022 06:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дрони та ракети від Ірану. Снаряди від Північної Кореї. Електромобілі від Уганди. Жигуль як був, так і залишився тим же дерев'яним Жигулем. Трусів пошити вже не здатні і цвяхів наклепати теж.
Це шлях російської промисловості за пострадянський час. Уявляю, що цьому "развивателю" скажуть на тому світі Сталін, Хрущов та Брежнєв
показать весь комментарий
03.11.2022 06:39 Ответить
Вони так і не попали на небо. Один в мавзолеї, другі у стіні кремльовській. В центре города трупы замурованы. П...здец сознанию.
показать весь комментарий
03.11.2022 07:15 Ответить
А це давно називається "Кремлівський скотомогильник". Та я взагалі й не писав, що цей, нинішній, зустрінеться з ними на небі. Я написав "на тому світі"
показать весь комментарий
03.11.2022 07:28 Ответить
У промисловому розкраданні грошей у кацапні конкурентів немає.
показать весь комментарий
03.11.2022 06:43 Ответить
Для новых образцов оружия понадобится иранская фанера, корейские гвозди и чипы из китайских игрушек.
показать весь комментарий
03.11.2022 06:54 Ответить
давай давай ...еще раз ухлопай экономику в новую гонку вооружений .а пенсы пускай жрут с мусорных бачков
показать весь комментарий
03.11.2022 06:57 Ответить
А їм що з лопат , що з мусорки жерти . Головне " можєм павтаріть " і " Омєріка вінавата і біндєри"
показать весь комментарий
03.11.2022 07:05 Ответить
Если в мусорных баках что то съедобное будет.
показать весь комментарий
03.11.2022 07:24 Ответить
о вам ще є діло до російських пенсів...
показать весь комментарий
03.11.2022 08:46 Ответить
та яка там гонка вооруженій? з ким? хіба що з Іраном і КНДР. оце тепер їхній фактичний конкурентний рівень. )
показать весь комментарий
03.11.2022 13:28 Ответить
Ну он уверен что война вытянет экономику россии. Внутренняя мобилизация населения, сплочение, заводы работают на полную мощь на войну. Все бы так и вышло. ... но 21 век, интернет....и думающие люди предпочтут сделать ноги и зарабатывать в других странах...а он останется с алкашней и ноющим бабьем.
показать весь комментарий
03.11.2022 07:10 Ответить
Хоча українці ведуть справедливу війну за свою незалежність, через політику Зелі багато громадян, теж залишають країну. І не факт, що вони повернуться навіть якщо зміняться КМ і ВР.
показать весь комментарий
03.11.2022 08:00 Ответить
В першу чергу це відноситься до сімей моряків та заробітчан.
показать весь комментарий
03.11.2022 08:02 Ответить
едине що касаби можуть создать-велику купу дерьма
показать весь комментарий
03.11.2022 07:14 Ответить
знімуть на відео ролік як усе класно і на тому все.
показать весь комментарий
03.11.2022 08:08 Ответить
Є такий анекдот...
Приходять миші до філіна й кажуть:
- Нам набридло що нас усі жеруть, що нам зробити, щоб це припинити?
- Нуу, вас усі жеруть тому що ви миші. Щоб це припинити, вам треба стати слонами!
- Блііін, точно! А як нам стати слонами?
- А я ***? Я теоретик, я не практик...
показать весь комментарий
03.11.2022 08:22 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 10:49 Ответить
 
 