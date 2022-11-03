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Россияне поставляют нефть в США в обход санкций, - WSJ

нафта

Российская компания "Лукойл" нашла способ продавать свои нефтепродукты в США, не нарушая международные санкции.

Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, которым владеет второй по размеру российский нефтегазовый гигант "Лукойл", выполняет роль перевалочного пункта для сырой российской нефти, которая в конце концов попадает в США в форме горючего и других переработанных нефтепродуктов", - говорится в материале.

Отмечается, что это стало возможным благодаря лазейке в санкционном законодательстве, разрешающей поставки в США российского сырья при условии "превращения его в иностранную продукцию". Несмотря на то, что более 90% нефти, перерабатываемой на Сицилии, происходит из России, конечная продукция уже считается итальянской и может свободно экспортироваться. С марта с этого завода в США было отправлено 5 млн баррелей нефтепродуктов, чего достаточно для наполнения баков 7 млн автомобилей.

Также читайте: В РФ осталась только нефть, остальную экономику Путин уничтожил, - советник Белого дома Хохштейн

Российскую нефть в Сицилию перевозят находящиеся под санкциями США танкеры компании "Совкомфлот". Нахождение судов этой компании в Италии подтверждают многочисленные спутниковые снимки.

Примечательно, что компания "Лукойл", в отличие от "Газпрома", не была внесена в американские санкционные списки и до сих пор продает свою продукцию в 11 штатах.
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Топ комментарии
+13
А ми ще дивуємусь як іранці під "санкціями" масово клепають БПЛА. Треш. Коротше,на ці дешеві "санкції" можна плюнути та розтерти.
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03.11.2022 09:47
+10
А потом "удивление" откуда например в Иране платы Texas Instruments
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03.11.2022 10:00
+9
розраховувати можна тільки на себе. робити брудні бомби та ні кого не слухати. сьогодні байден завтра все може змінитися.бо це буде гарантія не використання росіянами самі розуміете чого. пропорційна відповідь лише зупинить
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03.11.2022 09:44
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Правила форума Совет форумчан
нікогда такого небило і вот опять
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03.11.2022 09:32 Ответить
Америка производит достаточно бензина - зачем ей итальянская бодяга ?
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03.11.2022 09:37 Ответить
Экспорт/импорт - доход - прибыль - налоги - бюджет обеих стран. Ну и еще в цепочке рабочие места.
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03.11.2022 09:47 Ответить
Перепродать другим странам. В США дефицит нефти. Тоесть потребляется больше чем внутренее производство. И Путин прекрасно знает что Запад не откажется от части своего благополучия даже на время-чтобы остановить войну в Украине. В США полно любого оружия а дают-мизер.
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03.11.2022 10:16 Ответить
Дефицита нет. Есть лишняя нефть, которую Америка уже не успевает переварить.
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03.11.2022 10:23 Ответить
Грошикі не пахнуть … вот вам і санкції тільки на папері
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03.11.2022 09:38 Ответить
Мафія всемогутня .
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03.11.2022 09:40 Ответить
розраховувати можна тільки на себе. робити брудні бомби та ні кого не слухати. сьогодні байден завтра все може змінитися.бо це буде гарантія не використання росіянами самі розуміете чого. пропорційна відповідь лише зупинить
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03.11.2022 09:44 Ответить
нужно делать не грязные бомбы
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03.11.2022 09:55 Ответить
берлусконь заржав...
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03.11.2022 09:45 Ответить
Ото вам і справжня причина "імпотентності" Заходу.
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03.11.2022 09:45 Ответить
А ми ще дивуємусь як іранці під "санкціями" масово клепають БПЛА. Треш. Коротше,на ці дешеві "санкції" можна плюнути та розтерти.
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03.11.2022 09:47 Ответить
Такі вони "санкції" від тих кого не бомбоять.... Світ прогнив.
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03.11.2022 09:50 Ответить
Старик Байден, где ленд-лиз?
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03.11.2022 09:57 Ответить
А потом "удивление" откуда например в Иране платы Texas Instruments
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03.11.2022 10:00 Ответить
ротшильди завжди заробляли на обох сторонах конфлікту,ця війна не виключення.
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03.11.2022 10:08 Ответить
Байдену нужны низкие цены на заправках. Прогнозы для демократов на предстоящих промежуточных выборах удручающие.

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03.11.2022 10:49 Ответить
Братство бизнеса. Как по Ч. Хайему.
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03.11.2022 10:54 Ответить
Никакой это не бизнес. Байден упрашивал всех "изгоев" под санкциями продать ему нефть. Многих таки уговорил.
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03.11.2022 11:14 Ответить
Ничего личного, только бизнес.
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03.11.2022 11:12 Ответить
Даже страшно подумать что будет если опять выберут рыжего гондона.
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03.11.2022 11:33 Ответить
Якби тільки нафта. А титан, а рідкоземельні метали. Тому США і непоспішає визнавати парашку державою-терористом, бо тоді придеться закривати цю лавочку.
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03.11.2022 22:13 Ответить
 
 