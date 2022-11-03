Россияне поставляют нефть в США в обход санкций, - WSJ

Российская компания "Лукойл" нашла способ продавать свои нефтепродукты в США, не нарушая международные санкции.

Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, которым владеет второй по размеру российский нефтегазовый гигант "Лукойл", выполняет роль перевалочного пункта для сырой российской нефти, которая в конце концов попадает в США в форме горючего и других переработанных нефтепродуктов", - говорится в материале.

Отмечается, что это стало возможным благодаря лазейке в санкционном законодательстве, разрешающей поставки в США российского сырья при условии "превращения его в иностранную продукцию". Несмотря на то, что более 90% нефти, перерабатываемой на Сицилии, происходит из России, конечная продукция уже считается итальянской и может свободно экспортироваться. С марта с этого завода в США было отправлено 5 млн баррелей нефтепродуктов, чего достаточно для наполнения баков 7 млн автомобилей.

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Российскую нефть в Сицилию перевозят находящиеся под санкциями США танкеры компании "Совкомфлот". Нахождение судов этой компании в Италии подтверждают многочисленные спутниковые снимки.

Примечательно, что компания "Лукойл", в отличие от "Газпрома", не была внесена в американские санкционные списки и до сих пор продает свою продукцию в 11 штатах.