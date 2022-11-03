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нафта (5322) росія (63594) санкції (11301) США (21024) Лукойл (121)

Росіяни постачають нафту до США в обхід санкцій, - WSJ

нафта

Російська компанія "Лукойл" знайшов спосіб продавати свої нафтопродукти до США, не порушуючи міжнародні санкції.

Про це йдеться у розслідуванні The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нафтопереробний завод на Сицилії, яким володіє другий за розміром російський нафтогазовий гігант "Лукойл", виконує роль перевалочного пункту для сирої російської нафти, яка врешті-решт потрапляє до США у формі пального та інших перероблених нафтопродуктів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це стало можливим завдяки лазівці в санкційному законодавстві, яка дозволяє поставки до США російської сировини за умови "перетворення її у іноземну продукцію". Попри те, що понад 90% нафти, яку переробляє цей завод на Сицилії, походить із Росії, кінцева продукція вже вважається італійською та може вільно експортуватися. З березня з цього заводу до США було відправлено 5 млн барелів нафтопродуктів, чого достатньо для наповнення баків 7 млн автомобілів.

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Російську нафту до Сицилії перевозять танкери компанії "Совкомфлот", яка перебуває під санкціями США. Перебування суден цієї компанії у Італії підтверджують численні супутникові знімки.

Прикметно, що компанію "Лукойл", на відміну від "Газпрому", не було внесено до американських санкційних списків і вона досі продає свою продукцію в 11 штатах.

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Топ коментарі
+13
А ми ще дивуємусь як іранці під "санкціями" масово клепають БПЛА. Треш. Коротше,на ці дешеві "санкції" можна плюнути та розтерти.
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03.11.2022 09:47
+10
А потом "удивление" откуда например в Иране платы Texas Instruments
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03.11.2022 10:00
+9
розраховувати можна тільки на себе. робити брудні бомби та ні кого не слухати. сьогодні байден завтра все може змінитися.бо це буде гарантія не використання росіянами самі розуміете чого. пропорційна відповідь лише зупинить
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03.11.2022 09:44
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нікогда такого небило і вот опять
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03.11.2022 09:32 Відповісти
Америка производит достаточно бензина - зачем ей итальянская бодяга ?
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03.11.2022 09:37 Відповісти
Экспорт/импорт - доход - прибыль - налоги - бюджет обеих стран. Ну и еще в цепочке рабочие места.
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03.11.2022 09:47 Відповісти
Перепродать другим странам. В США дефицит нефти. Тоесть потребляется больше чем внутренее производство. И Путин прекрасно знает что Запад не откажется от части своего благополучия даже на время-чтобы остановить войну в Украине. В США полно любого оружия а дают-мизер.
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03.11.2022 10:16 Відповісти
Дефицита нет. Есть лишняя нефть, которую Америка уже не успевает переварить.
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03.11.2022 10:23 Відповісти
Грошикі не пахнуть … вот вам і санкції тільки на папері
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03.11.2022 09:38 Відповісти
Мафія всемогутня .
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03.11.2022 09:40 Відповісти
розраховувати можна тільки на себе. робити брудні бомби та ні кого не слухати. сьогодні байден завтра все може змінитися.бо це буде гарантія не використання росіянами самі розуміете чого. пропорційна відповідь лише зупинить
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03.11.2022 09:44 Відповісти
нужно делать не грязные бомбы
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03.11.2022 09:55 Відповісти
берлусконь заржав...
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03.11.2022 09:45 Відповісти
Ото вам і справжня причина "імпотентності" Заходу.
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03.11.2022 09:45 Відповісти
А ми ще дивуємусь як іранці під "санкціями" масово клепають БПЛА. Треш. Коротше,на ці дешеві "санкції" можна плюнути та розтерти.
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03.11.2022 09:47 Відповісти
Такі вони "санкції" від тих кого не бомбоять.... Світ прогнив.
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03.11.2022 09:50 Відповісти
Старик Байден, где ленд-лиз?
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03.11.2022 09:57 Відповісти
А потом "удивление" откуда например в Иране платы Texas Instruments
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03.11.2022 10:00 Відповісти
ротшильди завжди заробляли на обох сторонах конфлікту,ця війна не виключення.
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03.11.2022 10:08 Відповісти
Байдену нужны низкие цены на заправках. Прогнозы для демократов на предстоящих промежуточных выборах удручающие.

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03.11.2022 10:49 Відповісти
Братство бизнеса. Как по Ч. Хайему.
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03.11.2022 10:54 Відповісти
Никакой это не бизнес. Байден упрашивал всех "изгоев" под санкциями продать ему нефть. Многих таки уговорил.
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03.11.2022 11:14 Відповісти
Ничего личного, только бизнес.
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03.11.2022 11:12 Відповісти
Даже страшно подумать что будет если опять выберут рыжего гондона.
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03.11.2022 11:33 Відповісти
Якби тільки нафта. А титан, а рідкоземельні метали. Тому США і непоспішає визнавати парашку державою-терористом, бо тоді придеться закривати цю лавочку.
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03.11.2022 22:13 Відповісти
 
 