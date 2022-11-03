В оккупированном Мелитополе снова раздались мощные взрывы

Четыре мощных взрыва прогремели в районе железнодорожного моста в селе Светлодолинское

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"4 громких взрыва и "густой хлопок" в селе Светлодолинское в районе железнодорожного моста, которым рашисты перевозят свою военную технику на Запорожское направление. Неделю назад мост был поврежден, поэтому надеюсь на этот раз окончательно устал", - говорится в сообщении.

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