В оккупированном Мелитополе снова раздались мощные взрывы
Четыре мощных взрыва прогремели в районе железнодорожного моста в селе Светлодолинское
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"4 громких взрыва и "густой хлопок" в селе Светлодолинское в районе железнодорожного моста, которым рашисты перевозят свою военную технику на Запорожское направление. Неделю назад мост был поврежден, поэтому надеюсь на этот раз окончательно устал", - говорится в сообщении.
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