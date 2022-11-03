В окупованому Мелітополі знов пролунали потужні вибухи

Чотири потужні вибухи пролунали в районі залізничного мосту в селі Світлодолинське

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"4 гучні вибухи та густа бавовна в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту, яким рашисти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок. Тиждень тому міст був пошкоджений, тож сподіваюсь на цей раз остаточно втомився", - йдеться в повідомленні.

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