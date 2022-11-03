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В окупованому Мелітополі знов пролунали потужні вибухи

мелітополь

Чотири потужні вибухи пролунали в районі залізничного мосту в селі Світлодолинське

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"4 гучні вибухи та густа бавовна в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту, яким рашисти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок. Тиждень тому міст був пошкоджений, тож сподіваюсь на цей раз остаточно втомився",  - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вранці в Мелітополі лунали вибухи. За попередніми даними, уражено один з основних штабів особового складу окупантів, - Федоров. КАРТА

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Бойові комарі в дії
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03.11.2022 17:15 Відповісти
Коли окупантам прилітає бавовна, вони отримують борошно.
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03.11.2022 17:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=au-DC7l8Hb8 https://www.youtube.com/watch?v=au-DC7l8Hb8
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03.11.2022 17:21 Відповісти
Арта святкує!
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03.11.2022 17:39 Відповісти
Partizanen!
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03.11.2022 17:41 Відповісти
Курят и курят
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03.11.2022 18:15 Відповісти
 
 