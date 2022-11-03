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В Болгарии поддержали поставку тяжелого оружия Украине
Парламент Болгарии 175 голосами против 49 положил конец месяцам напряжения и споров глубоко разделенного политикума страны по этому вопросу.
Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за направление Украине тяжелого оружия, прекратив месяцы напряжения и споров вокруг этой темы между политическими партиями этой страны-члена НАТО.
Следовательно, единственным членом НАТО, еще не одобрившим поставку тяжелого оружия и запчастей нашей стране, остается Венгрия.
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+32 Валентина Саюн c856325a
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+16 lammer ya
показать весь комментарий03.11.2022 17:34
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Доводиться вирішувати, або ти з притомним цивілізованим світом, і користуєшся всіма перевагами цього, або ти з отбитими терористами і маргіналами, і відповідно отримуєш на свою шию санкції.
Very proud of today's decision of Bulgarian parliament! Слава Украине!
http://vmz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/
З приводу так званого "освобождєнія" Болгарії кацапами - вважаю, що Болгарію насправді було звільнено завдяки болгарській армії та царю Фердінанду.
А освобождение - я имею в виду руско турецкая война 1877-78 рик, которая никак не является освободительная, а является имперской войной росии для османское наследие. Но - 140 лет росийская пропаганда сделала так, что многим у нас в етого верять. Например - в никакой школьной учебник у нас нет и слово о том, что в 1916 рик в Добруджа, на Болгарской територии, болгарские войска сражалис плеч о плеч с турецкими войска против сруские и румыны. Вони даже пытаются убедит нам, что вони нас освободили от фашизм в 1944. На самом деле они нас уничтожили и Болгария не смотря на то, что стала советский сателит, платила репарации до 1975 рик. Да и ещьо у нас есть в живых те, кто помнит сруский мир точно так, как сейчас ето произходит в окупованых украйнских мист и сел.
П.П. Извините, что так и по кацапски и пробую украинская мова, ето потому что я хочу показать уважение к украйнцам, а поки не научил дуже добре украинский. Дуже погано вчился поки.
Це як у вас, наприклад - якщо був в історії Тодор Александров чи хтось подібний, ніякі ваші комуністи вже цього змінити не могли
Стосовно болгаро-сербської війни - зрозуміло, що рашка була на боці сербів. Тому болгари через рік розірвали відносини з рашкою, і тому Болгарія взагалі в подальшому була проти рашки в обох світових війнах. Тому що рашка підтримувала сербів проти болгар
П.С. До речі, чому я спитав про ВМРО - тому що це був аналог ОУН - УПА в Болгарії
База отдыха, которую российское посольство арендовало под Варшавой в течение 40 лет. Поляки расторгли договор с варварами из-за неуплаты и зашли на территорию.
Вот что они там увидели....