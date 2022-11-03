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В Болгарии поддержали поставку тяжелого оружия Украине

парламент,болгарія

Парламент Болгарии 175 голосами против 49 положил конец месяцам напряжения и споров глубоко разделенного политикума страны по этому вопросу.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за направление Украине тяжелого оружия, прекратив месяцы напряжения и споров вокруг этой темы между политическими партиями этой страны-члена НАТО.

Следовательно, единственным членом НАТО, еще не одобрившим поставку тяжелого оружия и запчастей нашей стране, остается Венгрия.

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Топ комментарии
+32
Болгарія від початку війни ремонтує зброю для України, а тепер ще і заводи будуть працювати на Україну. Хоч і за гроші,але це норм.
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03.11.2022 17:32
+18
Я не совсем согласен с Вам. У нас и сейчас прокацапское лоби очень сильно. Воно есть как и у Украини - по линию корупционеров, по линию прокацапские партии и по линию тяжолы криминалитет. Но - проблем дря кацапов у нас есть то, що мы член НАТО и ЕС, плюс то, що народ, даже той народ которы в той или иной ступеню поддерживает пуйло, даже они отнюдь не хотят сруский мир. Учится, работать и торгоуют на Запад. А молодое поколенние даже не знает что такое руский язик, що такое рассея и т.д. Да, они нас освободили да и буй с ним вот так большинстве у молодь.
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03.11.2022 18:48
+16
З часом у західник країн, які навіть знаходились "на підсосі" корупційних грошей кремля, залишається все менше простору для маневру.

Доводиться вирішувати, або ти з притомним цивілізованим світом, і користуєшся всіма перевагами цього, або ти з отбитими терористами і маргіналами, і відповідно отримуєш на свою шию санкції.
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03.11.2022 17:34
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Болгарія від початку війни ремонтує зброю для України, а тепер ще і заводи будуть працювати на Україну. Хоч і за гроші,але це норм.
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03.11.2022 17:32 Ответить
Кроме того через третьи руки Болгария нам поставляет боеприпасы советских образцов, в том числе редкие снаряды для трофейных Т62.
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03.11.2022 17:54 Ответить
Болгарскі виробники снарядів 122/152 мм - давно вже озолотилися на Україні. Якби ***** міг - першою би розбомбив Болгарію. Але зась - країна НАТО.
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04.11.2022 07:10 Ответить
Немаловажный плюс: зарплата у болгар не немецкая, что положительно будет сказываться на цене конечного продукта.
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03.11.2022 18:12 Ответить
З часом у західник країн, які навіть знаходились "на підсосі" корупційних грошей кремля, залишається все менше простору для маневру.

Доводиться вирішувати, або ти з притомним цивілізованим світом, і користуєшся всіма перевагами цього, або ти з отбитими терористами і маргіналами, і відповідно отримуєш на свою шию санкції.
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03.11.2022 17:34 Ответить
ого таки будет славянское братство и рузге не славяне они гамно орков оркоидо снотлинги
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03.11.2022 17:39 Ответить
Ну, мадяри ще довго будуть комизитись. Поки їх не "попросять" з НАТО і ЄС...
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03.11.2022 17:40 Ответить
Та в тих ******* особливо і не має що передати.
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03.11.2022 17:55 Ответить
Майже так і є (хоча навіть маленька Македонія змогла надати трішки військової допомоги), але якби угорці не були відвертими ************ підстилками, то хоч би не ставили палки в колеса українцям на шляху до НАТО і ЄС, і не блокували транзит зброї через свою територію потерпаючій від агресії сусідній державі.
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03.11.2022 21:25 Ответить
Болгарія при минулому уряді вже доставила в Україну, не напряму, а через Польщу, 5000 тонн снарядів для радянських артсистем. Зараз після позачергових виборів там складається проукраїнська коаліція, яка врешті-решт вирішила питання прямих поставок ***********. В Болгарії наразі існує найбільше в Східній Європі виробництво *********** до радянських артсистем та стрілецької зброї, також виробляють калаші. Тому налагодять безперебійне постачання до нас, яке оплачуватиме Америка через ленд-ліз. І болгари зароблять трошна цьому
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03.11.2022 17:58 Ответить
Ну и как написал выше, болгарские работяги и инженеры получают зарплату не уровня Германии или Норвегии, что скажется на цене конечного продукта.
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03.11.2022 18:15 Ответить
Зачем ты лепишь сюда опять Германию, малорос?
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03.11.2022 20:28 Ответить
мало кто?
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03.11.2022 23:32 Ответить
Меленький россиянин.
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03.11.2022 23:35 Ответить
5'000 tons of munitions was sent only through Poland to Ukraine, and there is also Romania channel for Bulgarian military equipment and munitions. Estimate was 13'000 tons several weeks ago - in censor.net actually. Besides the An-124 airplanes every night (to Poland), there are also truckloads through Romania.
Very proud of today's decision of Bulgarian parliament! Слава Украине!
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03.11.2022 20:35 Ответить
Вы ошибаетесь, ленд лиз включае только американскою продукцию. Иначе у нас есть много що помочь Украини, например

http://vmz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/
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03.11.2022 18:17 Ответить
Так, не прямо через ленд-ліз, але постачання *********** з Болгарії оплачуватиметься опосередковано Америкою та Британією і взагалі НАТО.
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03.11.2022 18:50 Ответить
Какое твое дело кем оплачено, россиянин?
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03.11.2022 20:30 Ответить
Коцап, що ти тут забув? Тебе хтось питає за болгар? Якщо не розумієш, напишу тобі болгарською - върви на майната, магарето
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03.11.2022 20:34 Ответить
Украина благодарит Болгарию и не лезет считать чужие деньги. Болгары и американцы сами разберуться со своими делами. Понял, россиянин?
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03.11.2022 20:42 Ответить
Коцапе, вивчи спочатку українську мову, а потім щось варнякай, лайнар.
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03.11.2022 20:47 Ответить
Забавно за тобой наблюдать россиянин, как ты пыжися писать украинской. Продолжай, тренируйся молодец
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03.11.2022 20:55 Ответить
Коцап, швидко тренуйся стрибати з вкраденим унітазом на голові, інакше батогом тобі по дупі відшмагаю
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03.11.2022 21:01 Ответить
ахахах можно еще - мръсно куче )
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03.11.2022 23:33 Ответить
Влітку 2014 року Болгарія Чехія та Литва по факту врятували Україну поставками усяко різного озброєння...Петро Порошенко людей просив...та Даля Грібаусайте тоді першою казала..допоможемо чим зможемо...
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03.11.2022 18:23 Ответить
В Болгарии было сильное кацапское лобби не может не радовать что Болгария отрывается от влияния кремля, все меньше стран корешей остаётся у кацапов
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03.11.2022 18:27 Ответить
Я не совсем согласен с Вам. У нас и сейчас прокацапское лоби очень сильно. Воно есть как и у Украини - по линию корупционеров, по линию прокацапские партии и по линию тяжолы криминалитет. Но - проблем дря кацапов у нас есть то, що мы член НАТО и ЕС, плюс то, що народ, даже той народ которы в той или иной ступеню поддерживает пуйло, даже они отнюдь не хотят сруский мир. Учится, работать и торгоуют на Запад. А молодое поколенние даже не знает что такое руский язик, що такое рассея и т.д. Да, они нас освободили да и буй с ним вот так большинстве у молодь.
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03.11.2022 18:48 Ответить
Хотів запитати - чи може бути коаліція і формування уряду з партій, що проголосували за поставки зброї - з ПП, ГЕРБ, ДБ та ДПС?
З приводу так званого "освобождєнія" Болгарії кацапами - вважаю, що Болгарію насправді було звільнено завдяки болгарській армії та царю Фердінанду.
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03.11.2022 18:58 Ответить
Герб и ДПС - ето отходные продуктов болгарские КГБ. Вони представлвяют себя как проатлантические, но на самом деле их интерес корупция и только корупция. Поетому одни прихованые слуги пуйла, потому что пуйло такие корупционеров очень любит - вони собственою мать будут продасть за деньги. ПП и ДБ - они против все етого, против етого мы протестовали против ГЕРБ в 2020. Если они сделают кокуюто сделку с ГЕРБ и ДПС ето означаеть их незамедлительная политическая смерть. Да и ГЕРБ не хочеть открыто поделить власть с ДПС, потому что вони из за етого потерят очень много собственые избиратели. Никто не хочет открыто делает что нибудь с ДПС. Но они делают ето прихованым способом. Вообще у нас весьолая политическая обстановка.
А освобождение - я имею в виду руско турецкая война 1877-78 рик, которая никак не является освободительная, а является имперской войной росии для османское наследие. Но - 140 лет росийская пропаганда сделала так, что многим у нас в етого верять. Например - в никакой школьной учебник у нас нет и слово о том, что в 1916 рик в Добруджа, на Болгарской територии, болгарские войска сражалис плеч о плеч с турецкими войска против сруские и румыны. Вони даже пытаются убедит нам, что вони нас освободили от фашизм в 1944. На самом деле они нас уничтожили и Болгария не смотря на то, что стала советский сателит, платила репарации до 1975 рик. Да и ещьо у нас есть в живых те, кто помнит сруский мир точно так, как сейчас ето произходит в окупованых украйнских мист и сел.

П.П. Извините, что так и по кацапски и пробую украинская мова, ето потому что я хочу показать уважение к украйнцам, а поки не научил дуже добре украинский. Дуже погано вчился поки.
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03.11.2022 19:28 Ответить
Нічого страшного, все зрозуміло, головне зміст. Все викривлено, обріхано, перекручено в кремлівський пропаганді. Болгарія теж це вже розуміє. Дякуємо за підтримку.
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03.11.2022 19:44 Ответить
А невже ******* болгари не знають, що не було в 1878 році ніякого "освобождєнія" Болгарії, була звичайнісінька окупація московитами. Було створено Задунайське генерал-губернаторство, кацапи Болгар навіть до влади не допускали. Таку ж окупацію в тому ж 1878 році зробили австро-угорські війська в Боснії Герцеговині, і це ніхто не називав "освобождєніє". Тільки болгарів врятувало те, що Бісмарк принудив московитів створити Болгарське князівство і обрати князем Болгарії німецького принца
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03.11.2022 19:54 Ответить
Ето правда, ето всьо вполне известно всем грамотнъйм людям у нас. Проблем состоится в том, что прокацапская агентура сопротивляета чтобь ети фактъй вошли у школъй. А у меня тоже есть питання - в украинския шкил дети вчится для Голодомор и УПА?
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03.11.2022 20:12 Ответить
Так, вивчають, звичайно, в школі і історію УПА і взагалі визвольних змагань, і Голодомор. Аз мога ли да попитам - научват ли децата в българските училища историята на ВМРО?
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03.11.2022 20:27 Ответить
В целом историческите навчання у нас слабки, но да, част македонските боротби, хотя едностранчиво изучается. А мне стало интересно, Голодомор и Упа изучались даже вовремя Януковича? Я етого не верю.
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03.11.2022 20:50 Ответить
Вивчалися ще з 90-х років і УПА і Голодомор, Янукович цього вже не міг змінити.
Це як у вас, наприклад - якщо був в історії Тодор Александров чи хтось подібний, ніякі ваші комуністи вже цього змінити не могли
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03.11.2022 20:58 Ответить
Но Тодор Александров нет у школьники. В Вузах, у блогеров, в тв ето история есть. Но у школах еьо нет. И получатся так, що масса с етом абсолютно незнакомая. Точно така, как абсолютное большинстве не понимаеть почему сербско-болгарская война 1885 назьйватся война капитанов и като хотел помешать наши крайни воссоединит територии на пивдень. Угадайте кто.
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03.11.2022 21:15 Ответить
Ось бачите. А Тодор Александров чи Ванчо Михайлов у вас - це як у нас Степан Бандера чи Роман Шухевич. У нас про них всі знають.
Стосовно болгаро-сербської війни - зрозуміло, що рашка була на боці сербів. Тому болгари через рік розірвали відносини з рашкою, і тому Болгарія взагалі в подальшому була проти рашки в обох світових війнах. Тому що рашка підтримувала сербів проти болгар
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03.11.2022 21:41 Ответить
Стасовно сербско-болгарской войни. Болгарский княз Александър Батенберг поддержал народньй здвиг на воссоединение княжество България и т.з. Восточная Румелия, ето иссконье болгарский територии, находящихся южнее Стара Планина/гора/. Кацапов ето бьло крайно невьйгодно, потому что вони не хотели силна крайна, надеюс, что снова можна атаковать черноморските проливьй. Тогда вся болгарская армия, имея ввиду артилерия и старшие офицерьй, бьили руские. Когда Болгария обявила воссоединение, раша разлютилос и отозвала всьо свое командование разом с артилерию. В тим часом наши войска находилис на турецкую граници, опасаяс от атаку, посколько Восточная Румелия являлос отоманската територия. Тогда кацапов убрали всех старших офицеров и генералов и подбудили сербов напасть на нас. Вони почти достигли наша столица. Но наша тогда молодая армия сотворило подвиг - за три дня из турецкая граница сделали марш бросок к София и просмажила сербов. Потому и назьйватся война капитанов-потому что тогда старших чинов у нас не бьло.
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03.11.2022 22:18 Ответить
А кво е партията "Вгъзраждане"?) Струва ми се, че те са рубладжийските мекеренца. Вярно ли е?
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03.11.2022 22:39 Ответить
Възраждане по гугл відродження, ето особо важной периюд в болгарской истории, когда болгарский народ, еще находяс у отоманском власти, начал себя осозновать и начал националны боротби для освобождениья. Школы, церковь, литература, вооруженая боротбя и т.д. А ети без извенения ******** партия Възраждане присвоили ето имя. В/гъз/ражадане мы имеем ввиду що кто то, а то сами ето ****** проробсейские родились из жопа/гъз/ . Вот и все.
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03.11.2022 23:49 Ответить
Згоден із вами. Навмисно написав назву цієї проросійської партії болгарською мовою так, як її інколи називають в Болгарії. Бував в Болгарії і, трохи знаючи болгарську мову, чув про таку смішну назву. Шкода, що вона пройшла в НС.
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04.11.2022 00:37 Ответить
Що таке болгарське національне Відродження, це я знаю. В Україні навіть є в Миколаївській області болгарське село Каравелово, назване на честь Любена Каравелова
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04.11.2022 00:43 Ответить
Тоесть прорасйески высеры. Ихний лидер называтеся Костадин Костдинов. В Болгарии вси ему называют как Костя Кокейкин, он дуже обижен от етого, но и буй с ним. В общем ето банда маргиналов, хотя бы и большевики в 1917 были такими же. Зло побеждает когда добрые люди ничего не делают.
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04.11.2022 00:01 Ответить
Хотів запитатись а у вас вивчають про горянів, які після 2 світової війни воювали з комуністичним режимом, за вільну Болгарію я вважаю вони герої
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04.11.2022 10:39 Ответить
Есть один факт котръй очеень много людей в Украини и в Болгарии забъйли - Болгария ето першое государство в мире которьйе вместо с Германия установило дипломатические видносини с Украина в 1918 Рик. А почему? Потому что дали звиздюлей росимперии и заключили брест-литовский договор 03.03.1918 Рик, когда недоимперия потеряла 1.8 млн. кв.км. и родилась новая незалежная Украина. Слава Украина! Я уверен, что Украина добеьот ето орда.
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03.11.2022 20:43 Ответить
Так і було, Болгарія одна з перших визнала Українську державу в 1918 році, коли рашка підписала капітуляцію перед Болгарією в Бересті.

П.С. До речі, чому я спитав про ВМРО - тому що це був аналог ОУН - УПА в Болгарії
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03.11.2022 20:51 Ответить
ВМРО працювало на териториях, неподконтрольваньх Болгарии, тогда когда вона уже бьйла вильной. Очень много молодьйе офицеров БА присоединились к ВМрО, в чужое государьство из за свой патриотизм. Ето так званньй третий нац. Идеал - перший ето Освобождение, другий ето Съединение, третий есть обединение/иммеется в виду присоединения Болгар, живущих в современная македония. Третий идеал не був реализован, Болгарии прошла много войн для етого, мьй потеряли много людей. Свобода никогда не даются даром, украинский народ ето знает лучше всем.
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03.11.2022 21:44 Ответить
Ви все вірно роз'яснюєте. Трохи знаю історію Балкан. До речі, прапори ОУН - УПА і ВМРО однакові.
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03.11.2022 21:55 Ответить
Да, кстати я признаюс, я никогда Об етом и не задумался, хотя бьй кожен ден на видео я вижу красно-чьорньйе шевроньй на Груди и плечи украинских захистников.
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03.11.2022 22:43 Ответить
приятно удивлен вашей эрудицией.
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04.11.2022 00:36 Ответить
кацапська мова - суржик староболгарської
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03.11.2022 20:11 Ответить
ТАК ВЫГОНИТЕ ВЕНГРИЮ И ПРИМИТЕ УКРАИНУ В НАТО !!!
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04.11.2022 00:53 Ответить
Кусочек родного свинарника на чужбине - это так по домашнему...
База отдыха, которую российское посольство арендовало под Варшавой в течение 40 лет. Поляки расторгли договор с варварами из-за неуплаты и зашли на территорию.
Вот что они там увидели....
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04.11.2022 08:54 Ответить
 
 