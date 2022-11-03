В Болгарии поддержали поставку тяжелого оружия Украине

Парламент Болгарии 175 голосами против 49 положил конец месяцам напряжения и споров глубоко разделенного политикума страны по этому вопросу.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Парламент Болгарии подавляющим большинством голосов проголосовал за направление Украине тяжелого оружия, прекратив месяцы напряжения и споров вокруг этой темы между политическими партиями этой страны-члена НАТО.

Следовательно, единственным членом НАТО, еще не одобрившим поставку тяжелого оружия и запчастей нашей стране, остается Венгрия.

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