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У Болгарії підтримали поставку важкої зброї Україні
Парламент Болгарії 175 голосами проти 49 поклав край місяцям напруги та суперечок глибоко розділеного політикуму країни щодо цього питання.
Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ
Парламент Болгарії переважною більшістю голосів проголосував за направлення Україні важкої зброї, поклавши край місяцям напруги та суперечок навколо цієї теми між політичними партіями цієї країни-члена НАТО.
Відтак, єдиним членом НАТО, який ще не схвалив поставку важкої зброї і запчастин нашій країні, залишається Угорщина.
Топ коментарі
+32 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар03.11.2022 17:32
+18 Милен Петров
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+16 lammer ya
показати весь коментар03.11.2022 17:34
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Доводиться вирішувати, або ти з притомним цивілізованим світом, і користуєшся всіма перевагами цього, або ти з отбитими терористами і маргіналами, і відповідно отримуєш на свою шию санкції.
Very proud of today's decision of Bulgarian parliament! Слава Украине!
http://vmz.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/
З приводу так званого "освобождєнія" Болгарії кацапами - вважаю, що Болгарію насправді було звільнено завдяки болгарській армії та царю Фердінанду.
А освобождение - я имею в виду руско турецкая война 1877-78 рик, которая никак не является освободительная, а является имперской войной росии для османское наследие. Но - 140 лет росийская пропаганда сделала так, что многим у нас в етого верять. Например - в никакой школьной учебник у нас нет и слово о том, что в 1916 рик в Добруджа, на Болгарской територии, болгарские войска сражалис плеч о плеч с турецкими войска против сруские и румыны. Вони даже пытаются убедит нам, что вони нас освободили от фашизм в 1944. На самом деле они нас уничтожили и Болгария не смотря на то, что стала советский сателит, платила репарации до 1975 рик. Да и ещьо у нас есть в живых те, кто помнит сруский мир точно так, как сейчас ето произходит в окупованых украйнских мист и сел.
П.П. Извините, что так и по кацапски и пробую украинская мова, ето потому что я хочу показать уважение к украйнцам, а поки не научил дуже добре украинский. Дуже погано вчился поки.
Це як у вас, наприклад - якщо був в історії Тодор Александров чи хтось подібний, ніякі ваші комуністи вже цього змінити не могли
Стосовно болгаро-сербської війни - зрозуміло, що рашка була на боці сербів. Тому болгари через рік розірвали відносини з рашкою, і тому Болгарія взагалі в подальшому була проти рашки в обох світових війнах. Тому що рашка підтримувала сербів проти болгар
П.С. До речі, чому я спитав про ВМРО - тому що це був аналог ОУН - УПА в Болгарії
База отдыха, которую российское посольство арендовало под Варшавой в течение 40 лет. Поляки расторгли договор с варварами из-за неуплаты и зашли на территорию.
Вот что они там увидели....