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Кличко (4455) Тарифы на отопление (703) теплосеть (120)

Кличко о подготовке к холодам: "Мы везем в Киев тепловые пушки"

кличко

На случай отсутствия в домах Киева электричества и отопления из-за российских обстрелов городские власти Киева готовятся обеспечивать жителей теплом разными способами. В том числе посредством тепловых пушек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "НВ" мэр Киева Виталий Кличко.

"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, сделаны запасы топлива, пищи. Сейчас мы еще дополнительно везем в Киева тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но тем не менее мы должны быть готовы", - заявил Кличко.

Он также сообщил, где планируется размещать теплопункты. "Преимущественно могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно", - подчеркнул Виталий Кличко. Тепловыми пушками называют передвижные обогреватели, создающие мощный поток горячего воздуха посредством нагревательного элемента и вентилятора.

Мощные тепловые пушки используют для обогрева больших помещений и полуоткрытых пространств. Ранее Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает наш гнев.

Читайте также: Россия пытается загнать нас в депрессию, но усиливает наш гнев, - Кличко
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Топ комментарии
+10
Вчи матчасть. Куча моделей на пропані.
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03.11.2022 17:44
+7
Нам зараз любі гармати підійдуть, навіть не теплові.
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03.11.2022 17:52
+5
Прорвемся! Кацапам он з Австрії пишуть,що в них ще гірші обставини! Ха-ха-ха!.
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03.11.2022 18:19
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Правила форума Совет форумчан
якщо не буде електрики, то дуже поможуть теплові гармати, угу, які працюють на електриці.
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03.11.2022 17:42 Ответить
Вчи матчасть. Куча моделей на пропані.
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03.11.2022 17:44 Ответить
Якщо на пропані, то там буде дуже легко вчадіти. Згоряння неповне, дуже багато чадного газу утворюється
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03.11.2022 17:49 Ответить
А для чого тоді є дізель генератори , акумулятори , конденсатори і т.д 😡
Тупим прохання не коментувати те , в чому ви профан 😠
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03.11.2022 17:56 Ответить
Потужність тих гармат бачили? які для них потрібні генератори і скільки пального, не профаніший за вас , не надійтесь.
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03.11.2022 18:07 Ответить
Пшел бы ты бродить со своей зрадой...
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03.11.2022 19:40 Ответить
Іноді реальність може сприйматись як зрада. Згоден.
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03.11.2022 19:54 Ответить
Какая реальность лол? Тебе люди сказали что не только от э/э работает оборудование. Нет ты еще раз пришел и еще раз решил зраду сочинить.
Специалист х...
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03.11.2022 20:17 Ответить
***** *****, ******* мнє твой пріятєн.
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03.11.2022 20:18 Ответить
Понятно дурачочек все с тобой
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03.11.2022 20:21 Ответить
И мощность 2,5-4 кВт. Это по сути мощность утюга. Самый простой бензиновый генератор может понятуть сразу пару таких девайсов...
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03.11.2022 20:20 Ответить
тобто маленький китайський дуйчик на 2.5 - 3 кВт вже зветься гордо "теплова гармата"? Ну то тоді так... Хай буде по твоєму..

Чомусь здавалось. що теплова гармата це щось на зразок такого:

https://bt.rozetka.com.ua/ua/354817992/p354817992/characteristics/

24 кіловата...

площа обслуговування 240 кв. м...

мдє.
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03.11.2022 20:25 Ответить
Ты совсем идиот или только прикидываешься? Выбрал самую мощною пушку для промышленных цехов с трехфазным питанием и прибежал с сылкой сюда)))
Ох и клоун.
Смотри сюда и не вякай мне больше
https://www.moyo.ua/ua/bt/klimaticheskaya-tekh/teplovye_pushki/?filters=3941_620648,617042&brands=neo_tools&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZoSv-8ZCeAOI42SU64Pqk4UaN6gujVjCnjMrfwVSudnJXQlROkRg6BoCNfAQAvD_BwE
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03.11.2022 20:28 Ответить
клоун це ти , що на кожен китайський дуйчик кричить теплова гармата. Йди вже *****.
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03.11.2022 20:30 Ответить
Я ж говорю, клоун и идиот)
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03.11.2022 20:35 Ответить
до речі, що з челюстью? і досі рузькоязична?
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03.11.2022 20:31 Ответить
В украинском нет слова челюсть, є щелепа, специалист хренов)
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03.11.2022 20:36 Ответить
х.з. куда и где и как и выводить выхлоп откуда, но думаю что парень звиздобол.

вон в Финляндии 70 лет как есть убежижа куда в два раза больше мона людей, а не совков, попросить пройти.
А Кличку написали на бумажке, он и прочитал и наверное запомнил, но вопрос не к нему, а к Ермаку. Понятно что Ермака дурят и просто бабло тырят, вот и Кличко не понимает что его будут люди рвать(и тут я повышаюсь до полковника)
Значит, тцьть, так, тць, товарищи, цть, сдавайтесь ибо это ваша шо там, Кличко цть, невыносимо народ уже восстала, тць, ыыы, вот так вот освобождение Кривбасса неминуемо с Киевом... а что за Кишинев, , перевернуть листок и сказать муму, так вот, му переверну листок и казна Киева то есть мля, что там.., аа, капитошка улыбнись, ну улыбаюсь и шоЯнука привозят толкать речь)
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03.11.2022 17:52 Ответить
Нам зараз любі гармати підійдуть, навіть не теплові.
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03.11.2022 17:52 Ответить
(у захваті споглядаючи коменти):
Виявляється, політичні оглядачі та військові аналітики водночас є авторитетними спеціалістами з теплового обладнання!
Універсалісти епохи Відродження пішли пити каву.
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03.11.2022 17:56 Ответить
А какже. Здеся ,многоуважаемый сударь, собираются лучшие умы человечества. И разогнать нас может только зашедший на цензор военком, с вопросом - кому повесточку.
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03.11.2022 20:00 Ответить
Кличку подяка і респект за те , що турбується про мешканців столиці і гостей столиці , а критиканам прохання прийняти заспокійливе і не злословити з кожного приводу !

Нам потрібно вижити і кацапні не вдастя поставити нас на коліна !!
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03.11.2022 18:02 Ответить
"Если близко воробей холода-
Мы готовим пушку! (с)
(((
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03.11.2022 18:07 Ответить
Прорвемся! Кацапам он з Австрії пишуть,що в них ще гірші обставини! Ха-ха-ха!.
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03.11.2022 18:19 Ответить
Железная труба над газовой конфоркой - и тепловая гармата будет в каждой квартире. Ну и вентилятор.
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03.11.2022 19:00 Ответить
А Інтернет-гармати теж будуть?
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03.11.2022 19:00 Ответить
Если пидалик взялся за дело то усталость мостов покажется детским праздником!!! Писец Киеву с его гарматками, забрасает весь город. Ну что , земели, держим хвост петухом!!!!
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03.11.2022 19:10 Ответить
Воняет от тебя что от трупа чЛенина а Мавзолее 🤣
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03.11.2022 20:01 Ответить
О передаче Украине тысячи дизель-генераторов от стран НАТО Столтенберг говорил месяц назад минимум...
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03.11.2022 20:00 Ответить
КИЯНИ©
02.11.2022
У Києві моєму зараз холод,
У Києві моєму сіра мла!
У Києві моєму плачуть діти
Тому, що смерть з гори жбурляє лютий гад!
*
У Києві моєму темні ночі.
У Києві моєму без тепла.
У Києві моєму лютий холод,
Усі кияни стали проти сили зла!
*
У Києві моєму все до ладу.
Усі при справах, на своїх місцях.
Кличко, шановний МЕР, «тероборона»,
Усі готові стати проти зла!
*
Ми всі такі, ми не дозволим «Бісам»
Нас знищити та зруйнувати Світ.
Ми всі такі, ми нація героїв.
Ми всі повстали проти світу тьми…
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04.11.2022 21:58 Ответить
 
 