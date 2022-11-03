Кличко о подготовке к холодам: "Мы везем в Киев тепловые пушки"

На случай отсутствия в домах Киева электричества и отопления из-за российских обстрелов городские власти Киева готовятся обеспечивать жителей теплом разными способами. В том числе посредством тепловых пушек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "НВ" мэр Киева Виталий Кличко.

"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, сделаны запасы топлива, пищи. Сейчас мы еще дополнительно везем в Киева тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но тем не менее мы должны быть готовы", - заявил Кличко.

Он также сообщил, где планируется размещать теплопункты. "Преимущественно могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно", - подчеркнул Виталий Кличко. Тепловыми пушками называют передвижные обогреватели, создающие мощный поток горячего воздуха посредством нагревательного элемента и вентилятора.

Мощные тепловые пушки используют для обогрева больших помещений и полуоткрытых пространств. Ранее Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает наш гнев.

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