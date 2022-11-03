Кличко о подготовке к холодам: "Мы везем в Киев тепловые пушки"
На случай отсутствия в домах Киева электричества и отопления из-за российских обстрелов городские власти Киева готовятся обеспечивать жителей теплом разными способами. В том числе посредством тепловых пушек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "НВ" мэр Киева Виталий Кличко.
"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, сделаны запасы топлива, пищи. Сейчас мы еще дополнительно везем в Киева тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но тем не менее мы должны быть готовы", - заявил Кличко.
Он также сообщил, где планируется размещать теплопункты. "Преимущественно могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла теплосанация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно", - подчеркнул Виталий Кличко. Тепловыми пушками называют передвижные обогреватели, создающие мощный поток горячего воздуха посредством нагревательного элемента и вентилятора.
Мощные тепловые пушки используют для обогрева больших помещений и полуоткрытых пространств. Ранее Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но только усиливает наш гнев.
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Тупим прохання не коментувати те , в чому ви профан 😠
Специалист х...
Чомусь здавалось. що теплова гармата це щось на зразок такого:
https://bt.rozetka.com.ua/ua/354817992/p354817992/characteristics/
24 кіловата...
площа обслуговування 240 кв. м...
мдє.
Ох и клоун.
Смотри сюда и не вякай мне больше
https://www.moyo.ua/ua/bt/klimaticheskaya-tekh/teplovye_pushki/?filters=3941_620648,617042&brands=neo_tools&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZoSv-8ZCeAOI42SU64Pqk4UaN6gujVjCnjMrfwVSudnJXQlROkRg6BoCNfAQAvD_BwE
вон в Финляндии 70 лет как есть убежижа куда в два раза больше мона людей, а не совков, попросить пройти.
А Кличку написали на бумажке, он и прочитал и наверное запомнил, но вопрос не к нему, а к Ермаку. Понятно что Ермака дурят и просто бабло тырят, вот и Кличко не понимает что его будут люди рвать(и тут я повышаюсь до полковника)
Значит, тцьть, так, тць, товарищи, цть, сдавайтесь ибо это ваша шо там, Кличко цть, невыносимо народ уже восстала, тць, ыыы, вот так вот освобождение Кривбасса неминуемо с Киевом... а что за Кишинев, , перевернуть листок и сказать муму, так вот, му переверну листок и казна Киева то есть мля, что там.., аа, капитошка улыбнись, ну улыбаюсь и шоЯнука привозят толкать речь)
Виявляється, політичні оглядачі та військові аналітики водночас є авторитетними спеціалістами з теплового обладнання!
Універсалісти епохи Відродження пішли пити каву.
Нам потрібно вижити і кацапні не вдастя поставити нас на коліна !!
воробейхолода-
Мы готовим пушку! (с)
(((
02.11.2022
У Києві моєму зараз холод,
У Києві моєму сіра мла!
У Києві моєму плачуть діти
Тому, що смерть з гори жбурляє лютий гад!
*
У Києві моєму темні ночі.
У Києві моєму без тепла.
У Києві моєму лютий холод,
Усі кияни стали проти сили зла!
*
У Києві моєму все до ладу.
Усі при справах, на своїх місцях.
Кличко, шановний МЕР, «тероборона»,
Усі готові стати проти зла!
*
Ми всі такі, ми не дозволим «Бісам»
Нас знищити та зруйнувати Світ.
Ми всі такі, ми нація героїв.
Ми всі повстали проти світу тьми…