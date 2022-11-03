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Кличко (3477) опалення (885) тепломережа (118)

Кличко про підготовку до холодів: "Ми веземо до Києва теплові гармати"

кличко

На випадок відсутності в будинках Києва електрики та опалення через російські обстріли міська влада Києва готується забезпечувати мешканців теплом у різні способи. В тому числі за допомогою теплових гармат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю "НВ" мер Києва Віталій Кличко.

"Якщо тепла не буде, ми повинні обігріти кожного киянина. Ми зараз підготували більше тисячі теплопунктів, які можуть знаходитись у місті Києві. Працюємо зараз над збільшенням теплопунктів. Уже закуплено велику кількість електрогенераторів, зроблені запаси палива, їжі. Зараз ми ще додатково веземо до Києва теплові гармати. Готуємося. Сподіваємося, цього не відбудеться, але тим не менше ми повинні бути готовими", - заявив Кличко.

Він також повідомив, де планується розміщувати теплопункти. "Переважною більшістю можуть використовуватися дитячі садки та школи, де вже пройшла тепло санація, тепломодернізація, де люди можуть деякий час отримувати і тепло, і напої, і допомогу, якщо потрібно", - підкреслив Віталій Кличко. Тепловими гарматами називають пересувні обігрівачі, які створюють потужний потік гарячого повітря за допомогою нагрівального елемента та вентилятора.

Потужні теплові гармати використовують для обігріву великих приміщень та напіввідкритих просторів. Раніше Віталій Кличко в інтерв’ю швейцарському виданню "20 Minuten" заявив, що, влаштовуючи енергетичний терор, росія  намагається залякати українців та посіяти хаос у місті, але лише посилює наш гнів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається загнати нас у депресію, але натомість посилює наш гнів, - Кличко

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Вчи матчасть. Куча моделей на пропані.
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03.11.2022 17:44
+7
Нам зараз любі гармати підійдуть, навіть не теплові.
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03.11.2022 17:52
+5
Прорвемся! Кацапам он з Австрії пишуть,що в них ще гірші обставини! Ха-ха-ха!.
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03.11.2022 18:19
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якщо не буде електрики, то дуже поможуть теплові гармати, угу, які працюють на електриці.
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03.11.2022 17:42 Відповісти
Вчи матчасть. Куча моделей на пропані.
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03.11.2022 17:44 Відповісти
Якщо на пропані, то там буде дуже легко вчадіти. Згоряння неповне, дуже багато чадного газу утворюється
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03.11.2022 17:49 Відповісти
А для чого тоді є дізель генератори , акумулятори , конденсатори і т.д 😡
Тупим прохання не коментувати те , в чому ви профан 😠
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03.11.2022 17:56 Відповісти
Потужність тих гармат бачили? які для них потрібні генератори і скільки пального, не профаніший за вас , не надійтесь.
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03.11.2022 18:07 Відповісти
Пшел бы ты бродить со своей зрадой...
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03.11.2022 19:40 Відповісти
Іноді реальність може сприйматись як зрада. Згоден.
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03.11.2022 19:54 Відповісти
Какая реальность лол? Тебе люди сказали что не только от э/э работает оборудование. Нет ты еще раз пришел и еще раз решил зраду сочинить.
Специалист х...
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03.11.2022 20:17 Відповісти
***** *****, ******* мнє твой пріятєн.
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03.11.2022 20:18 Відповісти
Понятно дурачочек все с тобой
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03.11.2022 20:21 Відповісти
И мощность 2,5-4 кВт. Это по сути мощность утюга. Самый простой бензиновый генератор может понятуть сразу пару таких девайсов...
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03.11.2022 20:20 Відповісти
тобто маленький китайський дуйчик на 2.5 - 3 кВт вже зветься гордо "теплова гармата"? Ну то тоді так... Хай буде по твоєму..

Чомусь здавалось. що теплова гармата це щось на зразок такого:

https://bt.rozetka.com.ua/ua/354817992/p354817992/characteristics/

24 кіловата...

площа обслуговування 240 кв. м...

мдє.
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03.11.2022 20:25 Відповісти
Ты совсем идиот или только прикидываешься? Выбрал самую мощною пушку для промышленных цехов с трехфазным питанием и прибежал с сылкой сюда)))
Ох и клоун.
Смотри сюда и не вякай мне больше
https://www.moyo.ua/ua/bt/klimaticheskaya-tekh/teplovye_pushki/?filters=3941_620648,617042&brands=neo_tools&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZoSv-8ZCeAOI42SU64Pqk4UaN6gujVjCnjMrfwVSudnJXQlROkRg6BoCNfAQAvD_BwE
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03.11.2022 20:28 Відповісти
клоун це ти , що на кожен китайський дуйчик кричить теплова гармата. Йди вже *****.
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03.11.2022 20:30 Відповісти
Я ж говорю, клоун и идиот)
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03.11.2022 20:35 Відповісти
до речі, що з челюстью? і досі рузькоязична?
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03.11.2022 20:31 Відповісти
В украинском нет слова челюсть, є щелепа, специалист хренов)
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03.11.2022 20:36 Відповісти
х.з. куда и где и как и выводить выхлоп откуда, но думаю что парень звиздобол.

вон в Финляндии 70 лет как есть убежижа куда в два раза больше мона людей, а не совков, попросить пройти.
А Кличку написали на бумажке, он и прочитал и наверное запомнил, но вопрос не к нему, а к Ермаку. Понятно что Ермака дурят и просто бабло тырят, вот и Кличко не понимает что его будут люди рвать(и тут я повышаюсь до полковника)
Значит, тцьть, так, тць, товарищи, цть, сдавайтесь ибо это ваша шо там, Кличко цть, невыносимо народ уже восстала, тць, ыыы, вот так вот освобождение Кривбасса неминуемо с Киевом... а что за Кишинев, , перевернуть листок и сказать муму, так вот, му переверну листок и казна Киева то есть мля, что там.., аа, капитошка улыбнись, ну улыбаюсь и шоЯнука привозят толкать речь)
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03.11.2022 17:52 Відповісти
Нам зараз любі гармати підійдуть, навіть не теплові.
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03.11.2022 17:52 Відповісти
(у захваті споглядаючи коменти):
Виявляється, політичні оглядачі та військові аналітики водночас є авторитетними спеціалістами з теплового обладнання!
Універсалісти епохи Відродження пішли пити каву.
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03.11.2022 17:56 Відповісти
А какже. Здеся ,многоуважаемый сударь, собираются лучшие умы человечества. И разогнать нас может только зашедший на цензор военком, с вопросом - кому повесточку.
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03.11.2022 20:00 Відповісти
Кличку подяка і респект за те , що турбується про мешканців столиці і гостей столиці , а критиканам прохання прийняти заспокійливе і не злословити з кожного приводу !

Нам потрібно вижити і кацапні не вдастя поставити нас на коліна !!
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03.11.2022 18:02 Відповісти
"Если близко воробей холода-
Мы готовим пушку! (с)
(((
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03.11.2022 18:07 Відповісти
Прорвемся! Кацапам он з Австрії пишуть,що в них ще гірші обставини! Ха-ха-ха!.
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03.11.2022 18:19 Відповісти
Железная труба над газовой конфоркой - и тепловая гармата будет в каждой квартире. Ну и вентилятор.
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03.11.2022 19:00 Відповісти
А Інтернет-гармати теж будуть?
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03.11.2022 19:00 Відповісти
Если пидалик взялся за дело то усталость мостов покажется детским праздником!!! Писец Киеву с его гарматками, забрасает весь город. Ну что , земели, держим хвост петухом!!!!
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03.11.2022 19:10 Відповісти
Воняет от тебя что от трупа чЛенина а Мавзолее 🤣
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03.11.2022 20:01 Відповісти
О передаче Украине тысячи дизель-генераторов от стран НАТО Столтенберг говорил месяц назад минимум...
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03.11.2022 20:00 Відповісти
КИЯНИ©
02.11.2022
У Києві моєму зараз холод,
У Києві моєму сіра мла!
У Києві моєму плачуть діти
Тому, що смерть з гори жбурляє лютий гад!
*
У Києві моєму темні ночі.
У Києві моєму без тепла.
У Києві моєму лютий холод,
Усі кияни стали проти сили зла!
*
У Києві моєму все до ладу.
Усі при справах, на своїх місцях.
Кличко, шановний МЕР, «тероборона»,
Усі готові стати проти зла!
*
Ми всі такі, ми не дозволим «Бісам»
Нас знищити та зруйнувати Світ.
Ми всі такі, ми нація героїв.
Ми всі повстали проти світу тьми…
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04.11.2022 21:58 Відповісти
 
 