Кличко про підготовку до холодів: "Ми веземо до Києва теплові гармати"
На випадок відсутності в будинках Києва електрики та опалення через російські обстріли міська влада Києва готується забезпечувати мешканців теплом у різні способи. В тому числі за допомогою теплових гармат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв’ю "НВ" мер Києва Віталій Кличко.
"Якщо тепла не буде, ми повинні обігріти кожного киянина. Ми зараз підготували більше тисячі теплопунктів, які можуть знаходитись у місті Києві. Працюємо зараз над збільшенням теплопунктів. Уже закуплено велику кількість електрогенераторів, зроблені запаси палива, їжі. Зараз ми ще додатково веземо до Києва теплові гармати. Готуємося. Сподіваємося, цього не відбудеться, але тим не менше ми повинні бути готовими", - заявив Кличко.
Він також повідомив, де планується розміщувати теплопункти. "Переважною більшістю можуть використовуватися дитячі садки та школи, де вже пройшла тепло санація, тепломодернізація, де люди можуть деякий час отримувати і тепло, і напої, і допомогу, якщо потрібно", - підкреслив Віталій Кличко. Тепловими гарматами називають пересувні обігрівачі, які створюють потужний потік гарячого повітря за допомогою нагрівального елемента та вентилятора.
Потужні теплові гармати використовують для обігріву великих приміщень та напіввідкритих просторів. Раніше Віталій Кличко в інтерв’ю швейцарському виданню "20 Minuten" заявив, що, влаштовуючи енергетичний терор, росія намагається залякати українців та посіяти хаос у місті, але лише посилює наш гнів.
Будь ласка, зачекайте...
Тупим прохання не коментувати те , в чому ви профан 😠
Специалист х...
Чомусь здавалось. що теплова гармата це щось на зразок такого:
https://bt.rozetka.com.ua/ua/354817992/p354817992/characteristics/
24 кіловата...
площа обслуговування 240 кв. м...
мдє.
Ох и клоун.
Смотри сюда и не вякай мне больше
https://www.moyo.ua/ua/bt/klimaticheskaya-tekh/teplovye_pushki/?filters=3941_620648,617042&brands=neo_tools&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZoSv-8ZCeAOI42SU64Pqk4UaN6gujVjCnjMrfwVSudnJXQlROkRg6BoCNfAQAvD_BwE
вон в Финляндии 70 лет как есть убежижа куда в два раза больше мона людей, а не совков, попросить пройти.
А Кличку написали на бумажке, он и прочитал и наверное запомнил, но вопрос не к нему, а к Ермаку. Понятно что Ермака дурят и просто бабло тырят, вот и Кличко не понимает что его будут люди рвать(и тут я повышаюсь до полковника)
Значит, тцьть, так, тць, товарищи, цть, сдавайтесь ибо это ваша шо там, Кличко цть, невыносимо народ уже восстала, тць, ыыы, вот так вот освобождение Кривбасса неминуемо с Киевом... а что за Кишинев, , перевернуть листок и сказать муму, так вот, му переверну листок и казна Киева то есть мля, что там.., аа, капитошка улыбнись, ну улыбаюсь и шоЯнука привозят толкать речь)
Виявляється, політичні оглядачі та військові аналітики водночас є авторитетними спеціалістами з теплового обладнання!
Універсалісти епохи Відродження пішли пити каву.
Нам потрібно вижити і кацапні не вдастя поставити нас на коліна !!
воробейхолода-
Мы готовим пушку! (с)
(((
02.11.2022
У Києві моєму зараз холод,
У Києві моєму сіра мла!
У Києві моєму плачуть діти
Тому, що смерть з гори жбурляє лютий гад!
*
У Києві моєму темні ночі.
У Києві моєму без тепла.
У Києві моєму лютий холод,
Усі кияни стали проти сили зла!
*
У Києві моєму все до ладу.
Усі при справах, на своїх місцях.
Кличко, шановний МЕР, «тероборона»,
Усі готові стати проти зла!
*
Ми всі такі, ми не дозволим «Бісам»
Нас знищити та зруйнувати Світ.
Ми всі такі, ми нація героїв.
Ми всі повстали проти світу тьми…