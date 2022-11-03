РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7055 посетителей онлайн
Новости Мобилизация в РФ
2 318 19
армия РФ (18050) Генштаб ВС (5779) мобилизация (2608)

Россия продолжает набор "добровольцев", несмотря на завершение мобилизации, - Генштаб

рф,білорусь,мобілізація

Несмотря на завершение мобилизации в России, военное руководство врага продолжило набор "добровольцев". Чтобы избежать финансовых обязательств, с ними не заключают никаких контрактов.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство Российской Федерации продолжает набор так называемых "добровольцев" для участия в войне на территории Украины. Военнослужащие получили указания относительно дальнейшего формирования так называемых добровольческих подразделений. Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида. Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации с такими лицами не предусматривается.

Ранее мобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации. В частности, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно оставило часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство".

Читайте также: Армия РФ теряет в день по 40 танков и БМП, - разведка Великобритании
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
- Куме, а як англійською буде «російське військо»?
- Рашн трупс.
- Боже, як гарно звучить!
показать весь комментарий
03.11.2022 19:46
+4
показать весь комментарий
03.11.2022 20:33
+3
показать весь комментарий
03.11.2022 22:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.11.2022 19:36 Ответить
Мобілізацій на московщині буде ще штук 15 до повного знищення цього терраріуму Хутін Пуй буде кожний раз об'являти як останню. Поітм почнеться епопея з виводу рашен зграї з України, буде те саме.
показать весь комментарий
03.11.2022 19:39 Ответить
А у нас Притула насобирал деньги на 60 Спартанов для ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=sK-jpqCVYuw
Слава Украине!!!
показать весь комментарий
03.11.2022 19:41 Ответить
- Куме, а як англійською буде «російське військо»?
- Рашн трупс.
- Боже, як гарно звучить!
показать весь комментарий
03.11.2022 19:46 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 19:50 Ответить
В російсько-Японську, було 9 хвиль...
показать весь комментарий
03.11.2022 20:10 Ответить
этот перпетуум чмобиле ********* с грохотом уже в следующем году.
показать весь комментарий
03.11.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 20:33 Ответить
Та на московії цей процес майже відповідає поняттю "вічний двигун".
Забирають мобіків-чмобіків - пряме поповнення, "втікачів" ловлять та або в армію (пряме поповнення), або в тюрму (компенсація вторинного поповнення), В тюрмі проводиться агітація через можливість виходу на свободу (вторинне поповнення). Все це м'ясо їде в Україну і... Поля в нас будуть квітнуть ще довго, а дикі звірі мають сала більше, ніж у поросят!
І, нарешті, ядро цього "двигуна" - жуківське "бабьі еще наражают"!
Аби внас набоїв вистачило побачити зупинку цього "вічного двигуна"
показать весь комментарий
03.11.2022 20:41 Ответить
Блогер Дима Камикадзе каже что ЧМОмоскалики собирают 16 летних подростков для войны с Украиной...,это типа краснопузое быдло пианэров и комсомолистов Правки Корчагина идут воевать против Пакта Молотов-Риббентроп и Секретного Протокола о разделе Мира..., между двумя Аусвайсами..Гитлером и Сралиным...😆😛
показать весь комментарий
03.11.2022 20:48 Ответить
Так и не понял - почему так называемые ?
показать весь комментарий
03.11.2022 20:49 Ответить
РюSSкие дебилы Маазолейные...а вы точно воевали с братаном Гитлером??а може с самой Императорской Японией...😛😛😛
показать весь комментарий
03.11.2022 20:53 Ответить
З Гітлером воювала Україна! А власовці, то і є вся росєя.
показать весь комментарий
03.11.2022 21:04 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 22:30 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 22:32 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 22:47 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2022 22:50 Ответить
После НГ на Росии хотят объявить военное положение, полностью закрыть границы и начать 2 волну могилизации. Обсуждается создание женских батальонов и мобилизация Юнармии.
показать весь комментарий
04.11.2022 07:46 Ответить
 
 