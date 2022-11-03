Россия продолжает набор "добровольцев", несмотря на завершение мобилизации, - Генштаб
Несмотря на завершение мобилизации в России, военное руководство врага продолжило набор "добровольцев". Чтобы избежать финансовых обязательств, с ними не заключают никаких контрактов.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство Российской Федерации продолжает набор так называемых "добровольцев" для участия в войне на территории Украины. Военнослужащие получили указания относительно дальнейшего формирования так называемых добровольческих подразделений. Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида. Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации с такими лицами не предусматривается.
Ранее мобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации. В частности, в подразделениях 57-й мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе слаживания в Казани, самовольно оставило часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных совершили самоубийство".
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https://www.youtube.com/watch?v=sK-jpqCVYuw
Слава Украине!!!
- Рашн трупс.
- Боже, як гарно звучить!
Забирають мобіків-чмобіків - пряме поповнення, "втікачів" ловлять та або в армію (пряме поповнення), або в тюрму (компенсація вторинного поповнення), В тюрмі проводиться агітація через можливість виходу на свободу (вторинне поповнення). Все це м'ясо їде в Україну і... Поля в нас будуть квітнуть ще довго, а дикі звірі мають сала більше, ніж у поросят!
І, нарешті, ядро цього "двигуна" - жуківське "бабьі еще наражают"!
Аби внас набоїв вистачило побачити зупинку цього "вічного двигуна"