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Росія продовжує набір "добровольців", попри завершення мобілізації, - Генштаб

рф,білорусь,мобілізація

Попри завершення мобілізації в Росії, військове керівництво ворога продовжило набір "добровольців". Аби уникнути фінансових зобов’язань, з ними не укладають жодних контрактів.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні зазначається: "Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво російської федерації продовжує набір так званих "добровольців" для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з міністерством оборони російської федерації з такими особами не передбачається.

Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства"

Також читайте: У РФ хочуть повернути дворічну службу в армії

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Топ коментарі
+5
- Куме, а як англійською буде «російське військо»?
- Рашн трупс.
- Боже, як гарно звучить!
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03.11.2022 19:46
+4
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03.11.2022 20:33
+3
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03.11.2022 22:32
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03.11.2022 19:36 Відповісти
Мобілізацій на московщині буде ще штук 15 до повного знищення цього терраріуму Хутін Пуй буде кожний раз об'являти як останню. Поітм почнеться епопея з виводу рашен зграї з України, буде те саме.
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03.11.2022 19:39 Відповісти
А у нас Притула насобирал деньги на 60 Спартанов для ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=sK-jpqCVYuw
Слава Украине!!!
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03.11.2022 19:41 Відповісти
- Куме, а як англійською буде «російське військо»?
- Рашн трупс.
- Боже, як гарно звучить!
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03.11.2022 19:46 Відповісти
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03.11.2022 19:50 Відповісти
В російсько-Японську, було 9 хвиль...
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03.11.2022 20:10 Відповісти
этот перпетуум чмобиле ********* с грохотом уже в следующем году.
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03.11.2022 20:17 Відповісти
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03.11.2022 20:33 Відповісти
Та на московії цей процес майже відповідає поняттю "вічний двигун".
Забирають мобіків-чмобіків - пряме поповнення, "втікачів" ловлять та або в армію (пряме поповнення), або в тюрму (компенсація вторинного поповнення), В тюрмі проводиться агітація через можливість виходу на свободу (вторинне поповнення). Все це м'ясо їде в Україну і... Поля в нас будуть квітнуть ще довго, а дикі звірі мають сала більше, ніж у поросят!
І, нарешті, ядро цього "двигуна" - жуківське "бабьі еще наражают"!
Аби внас набоїв вистачило побачити зупинку цього "вічного двигуна"
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03.11.2022 20:41 Відповісти
Блогер Дима Камикадзе каже что ЧМОмоскалики собирают 16 летних подростков для войны с Украиной...,это типа краснопузое быдло пианэров и комсомолистов Правки Корчагина идут воевать против Пакта Молотов-Риббентроп и Секретного Протокола о разделе Мира..., между двумя Аусвайсами..Гитлером и Сралиным...😆😛
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03.11.2022 20:48 Відповісти
Так и не понял - почему так называемые ?
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03.11.2022 20:49 Відповісти
РюSSкие дебилы Маазолейные...а вы точно воевали с братаном Гитлером??а може с самой Императорской Японией...😛😛😛
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03.11.2022 20:53 Відповісти
З Гітлером воювала Україна! А власовці, то і є вся росєя.
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03.11.2022 21:04 Відповісти
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03.11.2022 22:30 Відповісти
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03.11.2022 22:32 Відповісти
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03.11.2022 22:47 Відповісти
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03.11.2022 22:50 Відповісти
После НГ на Росии хотят объявить военное положение, полностью закрыть границы и начать 2 волну могилизации. Обсуждается создание женских батальонов и мобилизация Юнармии.
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04.11.2022 07:46 Відповісти
 
 