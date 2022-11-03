Росія продовжує набір "добровольців", попри завершення мобілізації, - Генштаб
Попри завершення мобілізації в Росії, військове керівництво ворога продовжило набір "добровольців". Аби уникнути фінансових зобов’язань, з ними не укладають жодних контрактів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво російської федерації продовжує набір так званих "добровольців" для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з міністерством оборони російської федерації з такими особами не передбачається.
Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства"
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=sK-jpqCVYuw
Слава Украине!!!
- Рашн трупс.
- Боже, як гарно звучить!
Забирають мобіків-чмобіків - пряме поповнення, "втікачів" ловлять та або в армію (пряме поповнення), або в тюрму (компенсація вторинного поповнення), В тюрмі проводиться агітація через можливість виходу на свободу (вторинне поповнення). Все це м'ясо їде в Україну і... Поля в нас будуть квітнуть ще довго, а дикі звірі мають сала більше, ніж у поросят!
І, нарешті, ядро цього "двигуна" - жуківське "бабьі еще наражают"!
Аби внас набоїв вистачило побачити зупинку цього "вічного двигуна"