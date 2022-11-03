Росія продовжує набір "добровольців", попри завершення мобілізації, - Генштаб

Попри завершення мобілізації в Росії, військове керівництво ворога продовжило набір "добровольців". Аби уникнути фінансових зобов’язань, з ними не укладають жодних контрактів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво російської федерації продовжує набір так званих "добровольців" для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з міністерством оборони російської федерації з такими особами не передбачається.

Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства"

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