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армія рф (16200) призов (419) росія (63594) мобілізація (2876)

У РФ хочуть повернути дворічну службу в армії

рф,армія,російська

Рада Федерації Росії вирішила проконсультуватися з представниками силових відомств щодо повернення дворічного терміну служби в армії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Збільшити термін служби в армії до 2 років запропонував так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет. За його словами, це необхідний захід, який потрібно ввести в найкоротші терміни.

Голова оборонного комітету Ради Федерації Віктор Бондарєв також висловився за повернення в Росії дворічного терміну служби за призовом - комітет проведе консультації з цього питання із силовими відомствами.

"Звичайно, я підтримую це. Обов'язково треба вводити дворічний термін (строкової) служби. Я вітаю таку пропозицію, думаю, це абсолютно правильно. Я думаю, будемо (комітет РФ) радитися з міністерством оборони, з іншими силовими структурами, де передбачена служба за призовом. Я думаю, це все буде підтримано, іншого нам не дано", - сказав Бондарєв.

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За його словами, зараз техніка вдосконалюється, світ рухається вперед, у Збройні сили надходять нові системи, нові комплекси, і "за один рік освоїти їх неможливо".

При цьому він не зміг спрогнозувати терміни, коли таке рішення може бути прийняте.

Також Бондарев вважає, що служба на кораблях Військово-морського флоту РФ теж має тривати 2 роки.

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Нагадаємо, раніше російські призовники служили в сухопутних військах два роки, у ВМС - три роки.

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Топ коментарі
+9
а чьо не 25?
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03.11.2022 12:25
+5
Ошибок нет ? Точно двухгодичную , а не двухнедельную ?
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03.11.2022 12:26
+2
5 днів.
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03.11.2022 12:26
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а чьо не 25?
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03.11.2022 12:25 Відповісти
Ошибок нет ? Точно двухгодичную , а не двухнедельную ?
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03.11.2022 12:26 Відповісти
5 днів.
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03.11.2022 12:26 Відповісти
За статистикою у сереньому-13 днів
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03.11.2022 12:30 Відповісти
лучше трёхлетнюю, что бы уже гарантировано домой не возвращались.
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03.11.2022 12:27 Відповісти
25 лет как при петре
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03.11.2022 12:32 Відповісти
А потім і в нас можуть таке саме повернути.
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03.11.2022 12:28 Відповісти
Это мало, давайте как до 1968-го было, 3 года в армии и 4 на флоте, шоб как дИды, по скрепному
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03.11.2022 12:29 Відповісти
Зауважте, не силові міністерства звертаються, яким ці вояки потрібні, а законодавчий орган проявляє ініціативу і хоче з ними радитись. В них бажання - молодь запроторити до своїх військових кацапських концтаборів ....
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03.11.2022 12:32 Відповісти
А чому 2 роки ? Поверніться в роки Російської імперії коли у війську служили 25 років
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03.11.2022 12:32 Відповісти
жаль, что не довічно... так я,кстати, и прочитал... порадовался... присмотрелся - всего 2 года... уже лучше бы довічно
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03.11.2022 12:35 Відповісти
Вони 2 тижні не протягнуть , вологі надії аж 2 роки )
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03.11.2022 12:42 Відповісти
та ****** сразу на 25 , вперед в прошлое !!!! паРаша ни когда не отличалась умом и сообразительностью , только хождение по граблям , и по кругу .
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03.11.2022 13:07 Відповісти
нафіга 2 роки коли вони і двох місяців не живуть?
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03.11.2022 13:28 Відповісти
Два тижня вистачить. Тиждень на курс маладого байца й тиждень на утилізацію.
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03.11.2022 13:41 Відповісти
два роки щоб навчитись ходити строєвим кроком, співати, пришивати "воротнічок"
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03.11.2022 14:05 Відповісти
 
 