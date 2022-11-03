У РФ хочуть повернути дворічну службу в армії
Рада Федерації Росії вирішила проконсультуватися з представниками силових відомств щодо повернення дворічного терміну служби в армії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Збільшити термін служби в армії до 2 років запропонував так званий депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет. За його словами, це необхідний захід, який потрібно ввести в найкоротші терміни.
Голова оборонного комітету Ради Федерації Віктор Бондарєв також висловився за повернення в Росії дворічного терміну служби за призовом - комітет проведе консультації з цього питання із силовими відомствами.
"Звичайно, я підтримую це. Обов'язково треба вводити дворічний термін (строкової) служби. Я вітаю таку пропозицію, думаю, це абсолютно правильно. Я думаю, будемо (комітет РФ) радитися з міністерством оборони, з іншими силовими структурами, де передбачена служба за призовом. Я думаю, це все буде підтримано, іншого нам не дано", - сказав Бондарєв.
За його словами, зараз техніка вдосконалюється, світ рухається вперед, у Збройні сили надходять нові системи, нові комплекси, і "за один рік освоїти їх неможливо".
При цьому він не зміг спрогнозувати терміни, коли таке рішення може бути прийняте.
Також Бондарев вважає, що служба на кораблях Військово-морського флоту РФ теж має тривати 2 роки.
Нагадаємо, раніше російські призовники служили в сухопутних військах два роки, у ВМС - три роки.
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