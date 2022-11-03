Росію очікує друга хвиля мобілізації. У Кремлі готуються, що потік російських чоловіків на війну стане безперервним, - росЗМІ

Вже цієї зими в Росії може початися друга хвиля мобілізації попри запевнення Кремля в тому, що мобілізацію завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

Відмова Путіна підписувати указ про закінчення мобілізації була не випадковою. За даними видання, Кремль планує зробити потік російських чоловіків на війну безперервним.

"Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо, вже взимку", - розповів виданню співрозмовник, близький до Кремля.

Друге джерело видання підтвердило, що мобілізацію у РФ можуть відновити після новорічних свят.

"Зрозуміло, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде", - додав співрозмовник.

При цьому у Росії вже почали роздавати повістки з датами наступного року. Відомо щонайменше про три такі випадки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожен п’ятий із уже загиблих російських мобілізованих навіть не доїхав до фронту, - ЗМІ

"Такий випадок стався з власником мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода: 28-річний чоловік сходив у військкомат і отримав повістку на 30 березня 2023 року", - йдеться в матеріалі.

Схожий випадок стався у Москві. Чоловікові, який раніше служив у розвідці, сказали у військкоматі, що його призвуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.

Крім того, про нову хвилю мобілізації раніше заявляли губернатори прикордонних Ростовської, Курської та Воронезької областей РФ. Однак у Кремлі спростували їхні слова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З тими з мобілізованих до російської армії, хто відмовляється брати участь у бойових діях, працюють співробітники ФСБ, - Генштаб