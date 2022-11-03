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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Росію очікує друга хвиля мобілізації. У Кремлі готуються, що потік російських чоловіків на війну стане безперервним, - росЗМІ

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Вже цієї зими в Росії може початися друга хвиля мобілізації попри запевнення Кремля в тому, що мобілізацію завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

 Відмова Путіна підписувати указ про закінчення мобілізації була не випадковою. За даними видання, Кремль планує зробити потік російських чоловіків на війну безперервним. 

"Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо, вже взимку", - розповів виданню  співрозмовник, близький до Кремля.

Друге джерело видання підтвердило, що мобілізацію у РФ можуть відновити після новорічних свят.

"Зрозуміло, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде", - додав співрозмовник.

При цьому у Росії вже почали роздавати повістки з датами наступного року. Відомо щонайменше про три такі випадки.

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"Такий випадок стався з власником мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода: 28-річний чоловік сходив у військкомат і отримав повістку на 30 березня 2023 року", - йдеться в матеріалі.

Схожий випадок стався у Москві. Чоловікові, який раніше служив у розвідці, сказали у військкоматі, що його призвуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.

Крім того, про нову хвилю мобілізації раніше заявляли губернатори прикордонних Ростовської, Курської та Воронезької областей РФ. Однак у Кремлі спростували їхні слова.

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Топ коментарі
+31
З такою худобою як на парашіі можливо робити щозавгодно
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03.11.2022 11:30
+22
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03.11.2022 11:34
+14
Утилізація буде продовжена.
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03.11.2022 11:31
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З такою худобою як на парашіі можливо робити щозавгодно
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03.11.2022 11:30 Відповісти
Крепостные тупо в алкашном угаре идут на убой , те ,кто имел какой-то достаток бегут ,как крысы с утонувшего русского корабля"мацква"
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03.11.2022 12:11 Відповісти
Утилізація буде продовжена.
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03.11.2022 11:31 Відповісти
стоп, стоп, стоп , подождите , а что стало с 300 000 которые уже мобилизованы ? то есть до зимы , а это 30 дней , уже нужны новые ? я правильно понимаю ? ну ладно , допустим на третей линии есть какие-то базы где их там чему-то учат , какое-то количество там осело , ну пусть будет 20-30 тыщ , пуст ********** им дадут учения , там тоже 20-30 тыщ, а куда подевались четверть миллиона ? сдохли ?
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03.11.2022 12:41 Відповісти
Заказ про утилизацию лишнего населения и подготовлению наложниц для китайцев и остальных донов будет выполнен.
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03.11.2022 12:56 Відповісти
Потік чорних сміттєвих пакетів з дохлими кацапськими свинями на расєю стане також безперервним,ну якщо звісно щось позбирають...
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03.11.2022 11:32 Відповісти
...це буде друга хвиля могилізації...
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03.11.2022 11:33 Відповісти
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03.11.2022 11:34 Відповісти
А що у нас?
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03.11.2022 11:35 Відповісти
https://t.me/rezident_ua Резидент

⚡️⚡️⚡️https://t.me/s/rezident_ua?q=%23%D0%98%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4 #Инсайд
Наш источник в ОП рассказал, что новая волна мобилизации уже началась в Украине. Дополнительно будет призвано 100 тысяч человек в течение двух месяцев, что позволит доукомплектовать подразделения ВСУ после тяжёлых боёв на восточном и южном фронте.
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03.11.2022 11:42 Відповісти
не нужно нести ***** , на фронт по повесткам никого не отправляют , для этого есть резерв желающих и без повесток , необученных и немотивированных на передок никто не будет посылать , Украина не паРаша , не нужно разгонять ***** .
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03.11.2022 12:46 Відповісти
"на фронт по повесткам никого не отправляют" - без коментарів...
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03.11.2022 12:57 Відповісти
А що у нас, 30 резервних бригад має навчений склад і не має техніки, вештаються по країні. Буде техніка, буде знищення москалів.
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03.11.2022 11:44 Відповісти
Якщо мається навчений склад, чому у Дніпрі дідам 55+ повістки понесли?
До речі, навіть тиран сталін чомусь максимально до 55 мобілізував у ДСВ...
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03.11.2022 11:54 Відповісти
Патамучьта некто главный комисар Киева Максымив сказал шо повестки получат все мужики от 18 до 60
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03.11.2022 12:03 Відповісти
Це застави майбутніх хабарів.
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03.11.2022 12:07 Відповісти
В першому коментарі ти питаєш про «що у нас», а в наступному заявляєш про «повістки 55+», щось смаленою ватою засмерділо.
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03.11.2022 12:15 Відповісти
У чому протиріччя, і що не так?
І, хлопчику, ми з вами знайомі? Чи ви кацапчик?
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03.11.2022 12:54 Відповісти
Тому що діди 55 + , мабуть мають специфічні військові спеціальності , які в дефіциті у ЗСУ , ППОшники наприклад . Хто їх не має , ті , навіть і 40+, і досі вештаються вулицями міст . .
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03.11.2022 14:15 Відповісти
У тому і справа, що 30-40 річні здоровані дійсно вештаються і по пабах сидять, а у нас на одному підприєстві, яке ми обслуговуєму, всім під 60 прийшли повістки, так як і водному з райцентрів на Дніпровщині. Одного знайомого після двох інфарктів і 58 років досі "запрошують".
Це щоб вдарити по кацапським чмобікам інсультами, інфарктами та артритами?
Спеціальності різні. Єдине - всі служили тоді. Правда ще при маршалі Устінові...
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03.11.2022 14:57 Відповісти
По перше мобілізація йшла з початку війни, вона почалася за довго до підписання ****** наказу і не закінчиться навіть якщо він знов розпишеться на туалетному папері.
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03.11.2022 11:35 Відповісти
не знаю, просто мені так думається шо Ілон маск говорив шо світ - штучний, тобто думаю що .... ну типу як ферма шолі.
бо реально - там загинули корейці, а там недавно теж якісь, а от там теж сто людей, так шо.... як ніби "хтось хаває". да мені пофіг шо ти подумаєш, просто пишу
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03.11.2022 11:40 Відповісти
треба розкачувати цей курятник.
можна в принципі так як Вольнов - беріть мікрофон і троліть ВК.
імпровізуйте.
Перекладаю - мукрофон+Скайп, + номери Військоматів мона знайти = "Начальніку второво отділєнія"(це вже мем, користуйтесь)
вони і так тупі до безпрєдєла.
йпт, так як би з такими силами на нас пішов би Штайнмаєр, то - Міхтт чму зи ме сімєрр ахт двунішт зі хер махт..., думаю це означає - Скільки на Хрещатику сосиска, єй, ти чо, так вже звільнили, на 5 марок?
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03.11.2022 11:37 Відповісти
Я извинияюсь, имею спросить за беспрерывный поток - это таки как поток баранов на бойню?
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03.11.2022 11:41 Відповісти
Таки да, Игорёша, у вас в Параше ВСЕ бараны.
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03.11.2022 11:46 Відповісти
У вас, уражених кацапською пропагандою і українці різні, і діти українські різні. 😁 Насправлі аас надурили. Прийми це, як факт.
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03.11.2022 11:54 Відповісти
Коли вже ці послушні раби прокинуться? А чи прокинуться взагалі?
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03.11.2022 11:43 Відповісти
???
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03.11.2022 11:46 Відповісти
Я так розумію, що попри те, що нам буде дуже важко, зате нашим дітям воювати просто буде ні з ким. Тому потрібно потерпіти заради наших дітей.
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03.11.2022 11:47 Відповісти
Могилизация началась скрытая ещё в 2007 году на РабZee...,после речи путлера на Мюнхенской мирной конференции...,речь хмыря сохранилась в Ютьюбе...
Скрытую могилизацыю в дохлом Сссре Сралин начал 30 августа 1939 года..., ровно через неделю после Пакта Молотов-Риббентроп...
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03.11.2022 11:49 Відповісти
***** буде воювати до останнього рабокацапа тупого, якщо його не придушать. Це вже зрозуміло.
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03.11.2022 11:52 Відповісти
Ні ні,давай,не давай,давай.То потім?
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03.11.2022 12:01 Відповісти
мы за ценой не постоим((
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05.11.2022 01:22 Відповісти
Коментатори підштовхувачі- пропогандони "за цєной нє постаім" доки їх дупа у безпеці, доки не їм їхати на війну.
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05.11.2022 10:13 Відповісти
За різними джерелами, на кацапів залишилося 25-28 млн чоловічого населення у віці 18+ (враховуючи зеків наркоманів, психічно хворих тощо). І щодня ця цифра зменшується не лише через втрати у війні з Україною, а й за рахунок виїзду кацапів за кордон. З лютого 2022 Росію залишило не меньше 8 млн людей, з них більше половини чоловіки 18+
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03.11.2022 11:56 Відповісти
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03.11.2022 11:57 Відповісти
Тем временем из Сибирской губернии стало известно что танки образца 1963 года типа Т62 и прочий металолом решили реставрировать...на заводе в Читинской области,,там недавно побывал генерал Гурулев...
Депилы думают что металлолом можно войну выиграть...🤣😛
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03.11.2022 12:01 Відповісти
Перечитали варкрафту40к, не інакше.
Були там такі собі оркбойзи (ork boyz), у яких техніка працювала бо вони в це вірили.
Кацапські орки вирішили мабудь перейняти військовий досвід.
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03.11.2022 12:32 Відповісти
Россия точно идёт по сценарию Warhammer 40K. Мертвец на трону (в мавзолее) у них есть, орки есть, угар и ржавое железо навалом и ракеты тоже освящает. Про Хаос вообще молчу. Жду когда станет произнести заклинания при работе с компьютерами.
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03.11.2022 12:59 Відповісти
Зараз відпилять їм ліцензійоване ПЗ в наступному пакеті санкцій, і почнуть
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03.11.2022 14:17 Відповісти
А чего столько кацапской мрази на всех ветках? И никто их не спасти и не банит? Цензор заболел? А вот на зебилов что то напишешь,то сразу в бан.
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03.11.2022 12:02 Відповісти
где ж вы всю эту мразоту хоронить то будете?!
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03.11.2022 18:04 Відповісти
 
 