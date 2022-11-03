Росію очікує друга хвиля мобілізації. У Кремлі готуються, що потік російських чоловіків на війну стане безперервним, - росЗМІ
Вже цієї зими в Росії може початися друга хвиля мобілізації попри запевнення Кремля в тому, що мобілізацію завершено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ
Відмова Путіна підписувати указ про закінчення мобілізації була не випадковою. За даними видання, Кремль планує зробити потік російських чоловіків на війну безперервним.
"Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо, вже взимку", - розповів виданню співрозмовник, близький до Кремля.
Друге джерело видання підтвердило, що мобілізацію у РФ можуть відновити після новорічних свят.
"Зрозуміло, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде", - додав співрозмовник.
При цьому у Росії вже почали роздавати повістки з датами наступного року. Відомо щонайменше про три такі випадки.
"Такий випадок стався з власником мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода: 28-річний чоловік сходив у військкомат і отримав повістку на 30 березня 2023 року", - йдеться в матеріалі.
Схожий випадок стався у Москві. Чоловікові, який раніше служив у розвідці, сказали у військкоматі, що його призвуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.
Крім того, про нову хвилю мобілізації раніше заявляли губернатори прикордонних Ростовської, Курської та Воронезької областей РФ. Однак у Кремлі спростували їхні слова.
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Наш источник в ОП рассказал, что новая волна мобилизации уже началась в Украине. Дополнительно будет призвано 100 тысяч человек в течение двух месяцев, что позволит доукомплектовать подразделения ВСУ после тяжёлых боёв на восточном и южном фронте.
До речі, навіть тиран сталін чомусь максимально до 55 мобілізував у ДСВ...
І, хлопчику, ми з вами знайомі? Чи ви кацапчик?
Це щоб вдарити по кацапським чмобікам інсультами, інфарктами та артритами?
Спеціальності різні. Єдине - всі служили тоді. Правда ще при маршалі Устінові...
бо реально - там загинули корейці, а там недавно теж якісь, а от там теж сто людей, так шо.... як ніби "хтось хаває". да мені пофіг шо ти подумаєш, просто пишу
можна в принципі так як Вольнов - беріть мікрофон і троліть ВК.
імпровізуйте.
Перекладаю - мукрофон+Скайп, + номери Військоматів мона знайти = "Начальніку второво отділєнія"(це вже мем, користуйтесь)
вони і так тупі до безпрєдєла.
йпт, так як би з такими силами на нас пішов би Штайнмаєр, то - Міхтт чму зи ме сімєрр ахт двунішт зі хер махт..., думаю це означає - Скільки на Хрещатику сосиска, єй, ти чо, так вже звільнили, на 5 марок?
Скрытую могилизацыю в дохлом Сссре Сралин начал 30 августа 1939 года..., ровно через неделю после Пакта Молотов-Риббентроп...
Депилы думают что металлолом можно войну выиграть...🤣😛
Були там такі собі оркбойзи (ork boyz), у яких техніка працювала бо вони в це вірили.
Кацапські орки вирішили мабудь перейняти військовий досвід.