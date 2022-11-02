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Кожен п’ятий із уже загиблих російських мобілізованих навіть не доїхав до фронту, - ЗМІ

росіяни,чмобіки,мобілізовані

За підрахунками російських журналістів, що базуються на офіційних даних, з 21 вересня загинули понад 100 російських мобілізованих. Кожен п’ятий з них навіть не доїхав до фронту.

Такі підрахунки наводить російське опозиційне видання "Новая газета. Европа", повідомляє Цензор.НЕТ.

Повідомлення про загибель мобілізованих почали надходити одразу після призову, коли вони ще не доїхали до фронту. Причини смертей - бійки, алкоголь, наркотики, самогубства та нещасні випадки.

На фронті росіяни, за даними видання, почали гинути на початку жовтня. В деяких випадках від мобілізації до загибелі минуло лише 9-10 днів. Найбільше загиблих - з Уралу.

Журналісти рахували ліквідованих росіян за повідомленнями офіційних осіб у ЗМІ, документами та повідомленнями про похорон у соцмережах. Вони зазначають, що, швидше за все, реальна кількість загиблих мобілізованих значно вище їхніх оцінок.

Також читайте: 87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу

Мобілізовані росіяни, які хочуть зберегти своє життя, можуть звертатися на організовані для них гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Україна гарантує дотримання Женевської конвенції щодо полонених.

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Топ коментарі
+17
У вас "хайповий" заголовок.
По ньому виходить, що якщо мобілізували, скажімо, 300 тисяч, то ще до прибуття на фронт загинуло 60 тисяч.
Маячня.
Кожен п`ятий зі ста офіційно загиблих. Тобто всього 20 осіб. Це взагалі ні про що.
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02.11.2022 13:02
+8
Супер !!! скільки набоїв, мін та всього іншого ждля ЗСУ кацапи зʼєкономили !!!
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02.11.2022 13:01
+8
Те, що чмобіки дохнуть, як мухи, то хороша новина. Але заголовок - люта маніпуляція
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02.11.2022 13:03
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Супер !!! скільки набоїв, мін та всього іншого ждля ЗСУ кацапи зʼєкономили !!!
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02.11.2022 13:01 Відповісти
У вас "хайповий" заголовок.
По ньому виходить, що якщо мобілізували, скажімо, 300 тисяч, то ще до прибуття на фронт загинуло 60 тисяч.
Маячня.
Кожен п`ятий зі ста офіційно загиблих. Тобто всього 20 осіб. Це взагалі ні про що.
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02.11.2022 13:02 Відповісти
"Кожен п'ятий із вже загиблих..." Заголовок як заголовок.
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02.11.2022 13:22 Відповісти
Нарешті виправили.
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02.11.2022 13:24 Відповісти
Те, що чмобіки дохнуть, як мухи, то хороша новина. Але заголовок - люта маніпуляція
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02.11.2022 13:03 Відповісти
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02.11.2022 13:05 Відповісти
А за таких акция 5 кг рыбы полагается? Или не доехал до фронта, то хрен тебе, а не ништяк за трупак?
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02.11.2022 13:06 Відповісти
5 кг газет "ПРАВДА" и "ИЗВЕСТИЯ"
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02.11.2022 17:55 Відповісти
Не кожен п'ятий, а кожен п'ятий з загиблих. Навіщо такі заголовки?
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02.11.2022 13:08 Відповісти
Погибло 100 мобилизованных российских журналистов? Похоже журналисты Цензора тоже без сознания... Пишут
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02.11.2022 13:17 Відповісти
За півтора місяці 100 "ванєк" здохло? Та ну нах. 1000 як мінімум.
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02.11.2022 13:19 Відповісти
та більше тих чмобіків уже здохло. інфа від 17.10 - Дорогие подписчики и гости канала! Президент России Владимир Путин после возвращения из Казахстана никаких распоряжений, касательно процесса мобилизации, не давал и никаких изменений в мобилизационные планы не вносил. Путин солгал, как о завершении «частичной» мобилизации в течении ближайших двух недель, равно как солгал и назвав количество призванных в рамках мобилизации и о планах призвать 300 тысяч всего. На 1 ноября Путин требует от министерства обороны 500 тысяч мобилизованных, а на 15 октября министерство обороны отчиталось перед президентом о более 400 тысяч УЖЕ призванных начиная с 21 сентября. 1 ноября мобилизация не закончится, сроки окончания мобилизации не прописаны и не обговаривались ни на одном из совещаний президента, посвященных этой теме. Есть личное распоряжение Путина- один миллион человек мобилизовать к 1 марта 2023 года, исходя из этого распоряжения и прописаны планы мобилизации и квоты по субъектам РФ. При этом, Путин с представителями руководства министерства обороны отдельно оговаривали возможность увеличить количество мобилизованных, если будет необходимость. После 1 марта 2023 года мобилизация тоже не закончится, а будет продолжаться, исходя из понимания Путина о потребностях фронта. Количество потерь президента особо не волнуют, для него главное не проиграть. Выигрышем Путин хочет видеть, после окончания боевых действий, зафиксированные территориальные приобретения по состоянию на 21 сентября этого года, до этого момента президент будет заваливать фронт трупами. Несостоятельность желаний Путина получить подобную «победу» понимают все без исключения в Генштабе и министерстве обороны, но продолжают выполнять волю Верховного главнокомандующего. На сегодняшний день, исходя из докладов президенту, потери среди мобилизованных (включая пропавших безвести) не менее 1900 человек. Ни какой подготовки, более 35 тысяч мобилизованных, и уже прибывших на аннексированные территории, не было. Путин требует проводить мобилизацию «всеми доступными методами» и дал личное указание руководству силового блока относиться с пониманием к перегибам и оказывать максимальную поддержку министерству обороны в этом процессе. Если раньше Путин говорил: «Мы ещё не начинали», то уже на последнем совещании с постоянными членами Совета безопасности он сказал: «Всё только начинается!» Возможно он имел ввиду начало конца.
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02.11.2022 19:09 Відповісти
Это успех, пацаны А остальные 4 из 5 полягут в первые 3 месяца
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02.11.2022 13:22 Відповісти
"Найбільше загиблих - з Уралу." Тагииил. Мля.
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02.11.2022 13:38 Відповісти
...нє, не так....ТАГИИИИИЛЛЛЛ..о, отак
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02.11.2022 13:58 Відповісти
И медаль "За оборону Урала"
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02.11.2022 13:58 Відповісти
неплохо!так держать!!!
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02.11.2022 14:02 Відповісти
Кто это писал? В оригинале статьи "https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/01/sto-po-dvesti Новой Газеты " нет ни слова о погибших журналистах, а речь идет о мобилизованных вообще с их пьянками драками и т.п.
Конечно, пусть бы они все подохли не доехав.
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02.11.2022 14:02 Відповісти
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02.11.2022 14:18 Відповісти
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02.11.2022 14:45 Відповісти
Та маловато буде!
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02.11.2022 15:21 Відповісти
биомусор самоликвидировался,всу меньше работы
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02.11.2022 15:25 Відповісти
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02.11.2022 15:48 Відповісти
 
 