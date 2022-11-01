З тими з мобілізованих до російської армії, хто відмовляється брати участь у бойових діях, працюють співробітники ФСБ, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації із мобілізованими до російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ
"Постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану "роботу" співробітники ФСБ російської федерації", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+14 Evgeny N
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Кацапи , шо ж ви за створіння такі ,, безхребетні повністю ? . ЧМОшники , яких світ не бачив .. !