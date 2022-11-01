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Новини Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
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З тими з мобілізованих до російської армії, хто відмовляється брати участь у бойових діях, працюють співробітники ФСБ, - Генштаб

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації із мобілізованими до російської армії. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ

"Постійні втрати особового складу у підрозділах противника, що беруть безпосередню участь у бойових діях на території України, окупаційне командування намагається компенсувати мобілізованими військовослужбовцями. З тими, хто відмовляється брати участь у бойових діях, проводять так звану "роботу" співробітники ФСБ російської федерації", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": 87 тис. мобілізованих росіян вже направили до районів бойових дій, - Шойгу

Автор: 

Генштаб ЗС (6582) мобілізація (3059)


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Топ коментарі
+14
"Родіну нє любіш?" і по ниркам, по печінці, по суглобам! Це десь 39-41 рік минулого століття. До бунту 1917-го лишилось ще трохи. Кацапи, не здавайтеся, ви зможете деградувати на ці 23 роки за кілька місяців! Я в вас вірю!
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01.11.2022 19:54
+11
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01.11.2022 20:14
+6
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01.11.2022 20:10
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Пусть расстреливают ЗСУ меньше работы будет.
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01.11.2022 19:52 Відповісти
"Родіну нє любіш?" і по ниркам, по печінці, по суглобам! Це десь 39-41 рік минулого століття. До бунту 1917-го лишилось ще трохи. Кацапи, не здавайтеся, ви зможете деградувати на ці 23 роки за кілька місяців! Я в вас вірю!
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01.11.2022 19:54 Відповісти
Вбалтуют .
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01.11.2022 19:57 Відповісти
бутылка в известном месте ... родился при ***** и сдох за *****
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01.11.2022 19:57 Відповісти
И мама от ху.ла х.й получила как-то пох.й на ху.ловцев нах.уй.
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01.11.2022 20:00 Відповісти
Почеу не смеетесь? Не смешно?
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01.11.2022 20:24 Відповісти
Тыць, та й не розвиднiлось...
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02.11.2022 07:14 Відповісти
Ясно що таких пресують.
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01.11.2022 20:07 Відповісти
Швабрами не присують, це дещо інше
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01.11.2022 20:25 Відповісти
Пресує прес, а що робить прис?
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01.11.2022 20:47 Відповісти
І шо нам з цією новиною робити?
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01.11.2022 20:08 Відповісти
Гвалтуют - вони до цьогу звичні.
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01.11.2022 20:09 Відповісти
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01.11.2022 20:10 Відповісти
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01.11.2022 20:14 Відповісти
Хорошего руского несут. )
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01.11.2022 20:31 Відповісти
Здохнути в Україні бояться менше , ніж вийти на мітинг проти мобілізації .. Я в шоці ..
Кацапи , шо ж ви за створіння такі ,, безхребетні повністю ? . ЧМОшники , яких світ не бачив .. !
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01.11.2022 20:35 Відповісти
а где митинги против мобилизации в недореспубликах? или они уже присягли на паспорт с курицей и сдали Украину?
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02.11.2022 00:23 Відповісти
Біля Василівки командир прострілив коліна двом новоприбулим чмобікам. Відмовились виконувати наказ.
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01.11.2022 22:39 Відповісти
Это хорошая практика. Полезная. Необходимо максимально распространить на местах.
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02.11.2022 04:58 Відповісти
 
 