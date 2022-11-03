Обсудили энергетические и вызовы безопасности, - Зеленский провел беседу с Санду
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду энергетические и вызовы безопасности, в том числе падение российской ракеты на молдавской территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Украинского государства сообщил в телеграм-канале.
"В ходе разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудили текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран, а также российский воздушный террор, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", - отметил Зеленский.
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Тоді я знов порекомендую називати жінку-морпіха - "морпіхва"!
Геть.
Ти файно обтікаєш, мені подобається!
(регоче)
Пістуц-95, чи пістуц73? Не можу зорієнтуватися...
в Девеселу стоит самый современный американский комплекс ПВО
русня об этом знает
если на територию Румынию а значит НАТяо полетят руские ракеты тогда полетят в обратку сотни от всего НАТО!!!
вразумив???
Вона сумно "в'їхала" в українську Трагедію-95...