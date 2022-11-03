Обсудили энергетические и вызовы безопасности, - Зеленский провел беседу с Санду

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду энергетические и вызовы безопасности, в том числе падение российской ракеты на молдавской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Украинского государства сообщил в телеграм-канале.

"В ходе разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудили текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран, а также российский воздушный террор, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", - отметил Зеленский.

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