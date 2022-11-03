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Зеленский (19056) Молдова (1835) Мая Санду (205)

Обсудили энергетические и вызовы безопасности, - Зеленский провел беседу с Санду

зеленский,санду

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду энергетические и вызовы безопасности, в том числе падение российской ракеты на молдавской территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Украинского государства сообщил в телеграм-канале.

"В ходе разговора с президентом Молдовы Майей Санду обсудили текущие энергетические и вызовы безопасности для наших стран, а также российский воздушный террор, который сейчас задел и Молдову. Обменялись оценками падения ракеты на ее территории", - отметил Зеленский.

Читайте также: Молдова очень уязвима перед Россией, в безопасности можно будет чувствовать себя в случае присоединения к Евросоюзу, - Санду
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Топ комментарии
+8
...само існування квартального поца - найвеличезний безпековий виклик
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03.11.2022 20:31
+8
Клоун вже забув як ховався від неї і не відповідав на дзвінки коли викрав Чауса? Тепер позичив очі у сірка і обговорює.
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03.11.2022 20:51
+7
Зєля і виклики...
Пістуц-95, чи пістуц73? Не можу зорієнтуватися...
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03.11.2022 20:39
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Настав чаУс поговорити
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03.11.2022 20:30 Ответить
Та, блін....ну випередять, не встигаю
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03.11.2022 20:49 Ответить
...само існування квартального поца - найвеличезний безпековий виклик
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03.11.2022 20:31 Ответить
І знов ота новомодня "президентка"!
Тоді я знов порекомендую називати жінку-морпіха - "морпіхва"!
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03.11.2022 20:31 Ответить
Ти і співачок співаками називаєш?
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03.11.2022 20:41 Ответить
"Ти"?
Геть.
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03.11.2022 20:44 Ответить
Так, якщо обзиваєш жінок-військових піхвами, то тільки на "ти", більшого не заслуговуєш.
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03.11.2022 21:16 Ответить
(схвально):
Ти файно обтікаєш, мені подобається!
(регоче)
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03.11.2022 21:21 Ответить
Я давно заметил что феминитивы в "местных новостях" используют именно там где они не нужны и относительно тех женщин которые представлют угрозу коррупции, Ермаку или Путину. Есть случаи когда уместно употреблять феминитивы, но тут явно злоупотребляют и по сути намеренно коверкают Украинский язык.
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03.11.2022 22:39 Ответить
Зєля і виклики...
Пістуц-95, чи пістуц73? Не можу зорієнтуватися...
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03.11.2022 20:39 Ответить
Запропонував би Молдові домовитися з Румунією про закриття неба! І нам легше, і співробітництво б налагодили. А там, дивись, з допомогою Румунії і ПМР знову стала б областю у складі Молдови... Путька зараз неспроможний підтримувати такі анклави - "серливі чумайдани" важливіші
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03.11.2022 20:46 Ответить
а якшо б впала ракета на Румунію?місяць розслідували,чия вона і виразили озабоченность.?
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03.11.2022 20:50 Ответить
На Румынию не упала бы
в Девеселу стоит самый современный американский комплекс ПВО
русня об этом знает
если на територию Румынию а значит НАТяо полетят руские ракеты тогда полетят в обратку сотни от всего НАТО!!!
вразумив???
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03.11.2022 22:52 Ответить
Ну, то таке... Санду - кобіта розумна.
Вона сумно "в'їхала" в українську Трагедію-95...
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03.11.2022 20:51 Ответить
Клоун вже забув як ховався від неї і не відповідав на дзвінки коли викрав Чауса? Тепер позичив очі у сірка і обговорює.
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03.11.2022 20:51 Ответить
Санду освідчена і професійна політик, а клоун - хамовите жлобське неподобство.
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03.11.2022 21:33 Ответить
 
 