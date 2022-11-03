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Зеленський (22448) Молдова (2020) Мая Санду (246)

Обговорили енергетичні та безпекові виклики, - Зеленський провів бесіду з Санду

зеленский,санду

Президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду енергетичні та безпекові питання, у тому числі падіння російської ракети на молдовській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Української держави повідомив у телеграмі.

"Під час розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова дуже вразлива перед Росією, у безпеці можна буде почуватися у разі приєднання до Євросоюзу, - Санду

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Топ коментарі
+8
...само існування квартального поца - найвеличезний безпековий виклик
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03.11.2022 20:31
+8
Клоун вже забув як ховався від неї і не відповідав на дзвінки коли викрав Чауса? Тепер позичив очі у сірка і обговорює.
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03.11.2022 20:51
+7
Зєля і виклики...
Пістуц-95, чи пістуц73? Не можу зорієнтуватися...
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03.11.2022 20:39
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Настав чаУс поговорити
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03.11.2022 20:30 Відповісти
Та, блін....ну випередять, не встигаю
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03.11.2022 20:49 Відповісти
...само існування квартального поца - найвеличезний безпековий виклик
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03.11.2022 20:31 Відповісти
І знов ота новомодня "президентка"!
Тоді я знов порекомендую називати жінку-морпіха - "морпіхва"!
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03.11.2022 20:31 Відповісти
Ти і співачок співаками називаєш?
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03.11.2022 20:41 Відповісти
"Ти"?
Геть.
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03.11.2022 20:44 Відповісти
Так, якщо обзиваєш жінок-військових піхвами, то тільки на "ти", більшого не заслуговуєш.
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03.11.2022 21:16 Відповісти
(схвально):
Ти файно обтікаєш, мені подобається!
(регоче)
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03.11.2022 21:21 Відповісти
Я давно заметил что феминитивы в "местных новостях" используют именно там где они не нужны и относительно тех женщин которые представлют угрозу коррупции, Ермаку или Путину. Есть случаи когда уместно употреблять феминитивы, но тут явно злоупотребляют и по сути намеренно коверкают Украинский язык.
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03.11.2022 22:39 Відповісти
Зєля і виклики...
Пістуц-95, чи пістуц73? Не можу зорієнтуватися...
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03.11.2022 20:39 Відповісти
Запропонував би Молдові домовитися з Румунією про закриття неба! І нам легше, і співробітництво б налагодили. А там, дивись, з допомогою Румунії і ПМР знову стала б областю у складі Молдови... Путька зараз неспроможний підтримувати такі анклави - "серливі чумайдани" важливіші
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03.11.2022 20:46 Відповісти
а якшо б впала ракета на Румунію?місяць розслідували,чия вона і виразили озабоченность.?
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03.11.2022 20:50 Відповісти
На Румынию не упала бы
в Девеселу стоит самый современный американский комплекс ПВО
русня об этом знает
если на територию Румынию а значит НАТяо полетят руские ракеты тогда полетят в обратку сотни от всего НАТО!!!
вразумив???
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03.11.2022 22:52 Відповісти
Ну, то таке... Санду - кобіта розумна.
Вона сумно "в'їхала" в українську Трагедію-95...
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03.11.2022 20:51 Відповісти
Клоун вже забув як ховався від неї і не відповідав на дзвінки коли викрав Чауса? Тепер позичив очі у сірка і обговорює.
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03.11.2022 20:51 Відповісти
Санду освідчена і професійна політик, а клоун - хамовите жлобське неподобство.
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03.11.2022 21:33 Відповісти
 
 