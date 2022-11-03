Обговорили енергетичні та безпекові виклики, - Зеленський провів бесіду з Санду
Президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду енергетичні та безпекові питання, у тому числі падіння російської ракети на молдовській території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Української держави повідомив у телеграмі.
"Під час розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+8 Топ Ган
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+7 Oresta Bartka
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Тоді я знов порекомендую називати жінку-морпіха - "морпіхва"!
Геть.
Ти файно обтікаєш, мені подобається!
(регоче)
Пістуц-95, чи пістуц73? Не можу зорієнтуватися...
в Девеселу стоит самый современный американский комплекс ПВО
русня об этом знает
если на територию Румынию а значит НАТяо полетят руские ракеты тогда полетят в обратку сотни от всего НАТО!!!
вразумив???
Вона сумно "в'їхала" в українську Трагедію-95...