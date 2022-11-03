Обговорили енергетичні та безпекові виклики, - Зеленський провів бесіду з Санду

Президент Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду енергетичні та безпекові питання, у тому числі падіння російської ракети на молдовській території.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава Української держави повідомив у телеграмі.

"Під час розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та безпекові виклики для наших країн, а також російський повітряний терор, який нині зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова дуже вразлива перед Росією, у безпеці можна буде почуватися у разі приєднання до Євросоюзу, - Санду