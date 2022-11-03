Враг втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ в фейсбуке.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – сообщил Залужный.

Также собеседники обсудили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", - отметил Залужный.

Читайте также: Мы 8 лет и 8 месяцев ведем войну против страны, которая в 28 раз больше нашей, но победа непременно будет, - Залужный