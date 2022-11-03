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Новости Война
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Каволи (49) Залужный (633)

Враг втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, - Залужный

залужний

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ в фейсбуке.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – сообщил Залужный.

Также собеседники обсудили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", - отметил Залужный.

Читайте также: Мы 8 лет и 8 месяцев ведем войну против страны, которая в 28 раз больше нашей, но победа непременно будет, - Залужный
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Топ комментарии
+19
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03.11.2022 22:38
+18
а тим часом, дуся ******** в ЗСУ 50 позашляховиків
які надала для ЗСУ компанія шевроле.
Пане Залужний,
як думаєте???
чи не пора брати керівництво в свої руки???
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03.11.2022 22:21
+16
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.11.2022 22:22
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Так и орков втрое больше стали перерабатывать на перегной в последние 2 недели.
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03.11.2022 22:13 Ответить
по сводкам ГШ с 24.10 по сегодняшнее утро - 6060 штук.
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03.11.2022 22:43 Ответить
а тим часом, дуся ******** в ЗСУ 50 позашляховиків
які надала для ЗСУ компанія шевроле.
Пане Залужний,
як думаєте???
чи не пора брати керівництво в свої руки???
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03.11.2022 22:21 Ответить
не несите этот навоз. Из за таких речей Генералу могут помешать делать дело. Победа, а там выбирайте себе власть.
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03.11.2022 22:34 Ответить
Як не реєстрація після 24:02 - так і пісні "не расшатывайте лодку - нашу крысу тошнит!" После Пабеды разбираться будем!" (коли ці "криси" розбіжаться і поховаються з краденим по норах! ) Красти - "на часі", а відповідать за крадіжки - "не на часі"!!!
Вам по чому Подоляк платить?
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03.11.2022 22:54 Ответить
Как вы по флагу заметили, я в первую очередь ставлю интересы этой маленькой страны так как родился я в Латвии, хоть и родители у меня украинцы. А суть остаеться та же, не вредите Генералу, вы ведь сами знаете что команда зелени завистливая и не переносит конкуренции, даже на словах. Один раз уже американцы заступились за Генерала, что бы ему не мешали.
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03.11.2022 23:07 Ответить
Вірю! Плачу і вірю! До чого тут Залужний? Чим менше ми ЗЕ-шоблі нагадуєм про те, що ми ВСЕ ПАМ"ЯТАЄМО - тим більше воно нахабніє і безсоромніше краде, заважаючи Генералу воювать Як тільки починаєм "зеленим" "бить по рилу" - вони повертають привласнені з "гуманітарки" автомобілі, різко починають роздавать людяи продукти з завезених у рамках гуманітарної допомоги
Ти захищаєш їх позицію? То як вона корелюється з позицією та "интересами этой маленькой страны" (Латвії) яка допомагає Генералу воювать? Тбі не здається що ТВОЇ інтереси і інтереси Латвії діаметрально протилежні?
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03.11.2022 23:19 Ответить
Здається, шобла щодалі більше нахабніє, попри нагадування. Що добре корелюється з часами януковичів, та й люди ті самі. Проте в цей раз умовний квартал значно краще опанував інформаційний простір.
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04.11.2022 01:55 Ответить
Якщо батьки українці, то чому син кацап?
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04.11.2022 01:58 Ответить
Давно пора! Достали ці потвори зелені, разом зі всими папєрєдніками!
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04.11.2022 06:11 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.11.2022 22:22 Ответить
Амінь!
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03.11.2022 22:33 Ответить
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03.11.2022 22:38 Ответить
Власник срального чумайданчика вирішив прислухатися до "м'ясника" Другої світової жюкова і закидати нас м'ясом зеків і чмобіків?
Сподіваюсь, що захисту наших воїнів та набоїв вистачить, щоб усю ту наволоч переробити на якісні добрива. Що саме не ляже в землю - тваринки з біолабораторій швиденько перероблять.
Пане Генерале, роби свою справи, а ми допоможемо! Хто як і сим зможе. Іцрю в тебе, Генерале, і в наше ЗСУ.
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03.11.2022 22:24 Ответить
Запоріжжя і Дніпро - увага! мопеди ...чорти б їх трясли ще над іраном !!!
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03.11.2022 22:35 Ответить
Як казав маршал жюков..немцев забросаем трупами своими..
Виктор Астафьев, сибиряк фронтовик..
Прокляты и убиты...
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03.11.2022 23:05 Ответить
Да, эту книгу надо читать всем
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04.11.2022 03:01 Ответить
Пане генерале..знаю..Ви вивчили тактику маршала Маннергейма..малими групами 10-15 бійців мочить рюSSo-нацисто бандюків фігачить..щоби аж Гай шумів 👌💪👍 добряча справа.. Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱
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03.11.2022 23:12 Ответить
Агонія кремлівського , дикого звіра ‼️
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04.11.2022 00:55 Ответить
 
 