Враг втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главнокомандующего ВСУ в фейсбуке.
"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – сообщил Залужный.
Также собеседники обсудили проблему ракетных атак России и применение ударных беспилотных летательных аппаратов.
"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", - отметил Залужный.
Пожалуйста, подождите...
які надала для ЗСУ компанія шевроле.
Пане Залужний,
як думаєте???
чи не пора брати керівництво в свої руки???
Вам по чому Подоляк платить?
Ти захищаєш їх позицію? То як вона корелюється з позицією та "интересами этой маленькой страны" (Латвії) яка допомагає Генералу воювать? Тбі не здається що ТВОЇ інтереси і інтереси Латвії діаметрально протилежні?
Сподіваюсь, що захисту наших воїнів та набоїв вистачить, щоб усю ту наволоч переробити на якісні добрива. Що саме не ляже в землю - тваринки з біолабораторій швиденько перероблять.
Пане Генерале, роби свою справи, а ми допоможемо! Хто як і сим зможе. Іцрю в тебе, Генерале, і в наше ЗСУ.
Виктор Астафьев, сибиряк фронтовик..
Прокляты и убиты...