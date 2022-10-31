Мы 8 лет и 8 месяцев ведем войну против страны, которая в 28 раз больше нашей, но победа непременно будет, - Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал сегодняшнюю массированную ракетную атаку россиян по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Залужный отметил: "Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности. Мы ведем войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и т. д. Мы ведем войну не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев, это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить.
Выдержали бы другие страны такое давление? Только сегодня противник применил по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3". Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю.
Победа дается нам очень тяжело. Но она непременно будет".
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- Почему такие патери в 137-м полку ВДВ?
- Господин министр! Вы их эмблему видели? При десантировании казачьи шашки в стропах парашютных путались - ваевать мешали!!!
расстрелять
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
На всій території Росії, щоб вони прозріли, як кримчани.
Тот самый Израиль, который поставляет Украине гуманитарную помощь, разведданные и средства против дронов через третью страну.
Тот самый Израиль, против которого 28 октября2022 г. вы проголосовали в ООН за антиизраильскую резолюцию вместе с Ираном, Белоруссией и Россией, а не вместе с США и Канадой. По крайней мере, могли бы хотя бы воздержаться. Спасибо.
Треба вішати на мостах москальську агентуру, починаючи з тих хто "дружив" "смішного парня", бо він схоже не має сил собі зізнатися хто його друзі.
Це й повинно бути записано як таємна військова доктрина!
Сподіваюся в штабах планують наперед, до "мата" всі кроки по відтисненню агресора у кам'яне сторічча? - без: нафтопереробних заводів, без енергетичної інфраструктури, без медикаментів, без змі, без транспортної інфраструктури, без питної води, без іноземних безпечних продуктів.