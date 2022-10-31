Мы 8 лет и 8 месяцев ведем войну против страны, которая в 28 раз больше нашей, но победа непременно будет, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал сегодняшнюю массированную ракетную атаку россиян по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Залужный отметил: "Мы ведем войну против страны, размер которой в 28 раз больше размера нашего государства, население которой численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности. Мы ведем войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и т. д. Мы ведем войну не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев, это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде победить.

Выдержали бы другие страны такое давление? Только сегодня противник применил по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3". Не знаю, как кто, но мы держимся, перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю.

Победа дается нам очень тяжело. Но она непременно будет".

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