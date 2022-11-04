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Новости Война
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Зеленский создал рабочую группу по оказанию помощи странам, страдающим от продовольственного кризиса

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать рабочую группу по подготовке предложений по оказанию помощи странам, которые страдают от острого продовольственного кризиса.

 Соответствующий указ Глава государства подписал 3 ноября 2022 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, возглавил рабочую группу руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. В нее вошли представители Офиса Главы государства, Кабинета Министров, отдельных госучреждений. Кроме того, в состав рабочей группы будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению задач, определенных для группы.

"Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в текущем году увеличится на 47 млн ​​– с 276 млн до 323 млн. Именно война России против Украины повлекла за собой серьезный глобальный продовольственный кризис, поскольку цены на продовольствие растут во всем мире. Украина стремится улучшить доступ к продовольствию, особенно среди самых бедных и уязвимых слоев населения, обеспечивая такие страны украинским зерном", - говорится в сообщении.

Согласно указу Президента, рабочая группа должна подготовить и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса.

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Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким государствам.

голод (147) Зеленский Владимир (20434) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+23
Цікаво,він бачив "ціни на харчі" в нас?Пачка масла,десяток яєць і 850 гр.молока-200 грн.На хліб вже не вистачить.З роботою повна срака.А він за африканських ледацюг...
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04.11.2022 06:49
+19
Нагадаю, що ще в серпні зе говорив про плани рятувати Європу від енергетичної кризи постачанням електроенергії з України (!) - результати ми бачимо. Отже, прогнозую, що за пару місяців в Україні буде проблема з продовольством, які знову будуть вирішувати країни заходу.
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04.11.2022 06:58
+18
Самі ходимо з протягнутою рукою по світу випрошуючи милостиню і живемо та воюємо дякуючи фінансовій та збройній підтримці США і ЄС, але в той же час президент робить дивні речі. Володимир Зеленський, ти не з'їхав з глузду? Чи тебе вже геть понесло?
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04.11.2022 06:46
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Есть куда девать, но нужна схема.
Так просто по карманам расписать не решаются.
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04.11.2022 06:57 Ответить
Але це авторитет країни і міжнародних відносин. Ми вам ,а ви нам. Інакше Україна була б одна в цій війні.
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04.11.2022 07:03 Ответить
КОЛИ годувати іранських псів українським хлібом ,ТО вони починають кусати українську руку, котра їх хлібом кормила.
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04.11.2022 09:19 Ответить
Мы зерно не отдаем, а продаем. В том числе для того чтобы аграрии смогли обеспечить посевную для будущего урожая.
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04.11.2022 09:27 Ответить
Самі ходимо з протягнутою рукою по світу випрошуючи милостиню і живемо та воюємо дякуючи фінансовій та збройній підтримці США і ЄС, але в той же час президент робить дивні речі. Володимир Зеленський, ти не з'їхав з глузду? Чи тебе вже геть понесло?
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04.11.2022 06:46 Ответить
Чи тебе вже геть понесло не в ту степь )
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04.11.2022 07:51 Ответить
араби нас не підтримують азія мовчить- болт а не допомогу
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04.11.2022 06:48 Ответить
Цікаво,він бачив "ціни на харчі" в нас?Пачка масла,десяток яєць і 850 гр.молока-200 грн.На хліб вже не вистачить.З роботою повна срака.А він за африканських ледацюг...
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04.11.2022 06:49 Ответить
Нагадаю, що ще в серпні зе говорив про плани рятувати Європу від енергетичної кризи постачанням електроенергії з України (!) - результати ми бачимо. Отже, прогнозую, що за пару місяців в Україні буде проблема з продовольством, які знову будуть вирішувати країни заходу.
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04.11.2022 06:58 Ответить
скоріш за все електрику продаємо, а самі без світла сидимо
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04.11.2022 07:07 Ответить
В Польщу продаємо, бо в них не вистачає. В сім раз світло здорощало
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04.11.2022 07:09 Ответить
Це піар офісу, чи що це за куйня?
У нас іде війна на виживання, потрібно максимально економити кошти, кінець кінцем власне населення підтримувати, а ці дибіли продовжують велике крадівництво і деребан поки волонтери і захід підтримує і одягає армію🤦🤦🤦
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04.11.2022 06:59 Ответить
для чого ці королевські жести? От для чого? Тут світло кожен день вимикають на 12 годин на добу, продукти з кожним днем дорожчають, як буде з опаленням взимку! просто пипець!
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04.11.2022 07:06 Ответить
А о своих избирателях позаботиться подобным образом Величайший не планирует? Даже священная "скумбрия" уже далеко не по 8 грн./кг..
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04.11.2022 07:09 Ответить
8 грн це тепер ОДНЕ ЯЙКО...
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04.11.2022 23:36 Ответить
Навіщо це йому. Він кордони закрив Щоб не обирались нікуди
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05.11.2022 00:36 Ответить
Новина була б позитивною якби не склад нової комісії. Ну не може дерьмак і захисників з полону визволяти,відновлення країни планувати і світ годувати.
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04.11.2022 07:09 Ответить
Піар-наше все ! Якісь бабусі повірять, що він рятівник світу.
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04.11.2022 07:14 Ответить
На всі руки мастер!
Одним словом, Манагер!!!
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04.11.2022 07:14 Ответить
Ти вже обіцяв Європі допомогти з електроенергією....
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04.11.2022 07:25 Ответить
Після того як рашисти заволоділи Запорожською АЕС.
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04.11.2022 07:50 Ответить
Проблемы с асфальтом решены еще не все. Это же какой рынок сбыта асфальта...Правда турки должны согласиться перевозить, иначе не получится.
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04.11.2022 07:33 Ответить
Не розумію-ЯК він (єрмак) всюди встигає?... геній тайм-менеджменту
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04.11.2022 07:35 Ответить
Дайте зеленскому пенсию 2300 и отключите воду и пусть помогает країнам, що потерпають від продовольчої кризи ....
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04.11.2022 07:47 Ответить
Кормилец ти наш.....*****..
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04.11.2022 07:53 Ответить
Коли українці нарешті усвідомлять, що з 2019-го року при владі знаходяться в першу чергу вороги, а не дурники та бариги, їм стане зрозумілою й "логіка" дій цієї влади.
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04.11.2022 08:17 Ответить
Вотэтопарень!ГуманитарКА?Подари им дермака,хоть наедятся.Великий комбинатор!Теперь вава и дерьмак сбросят лишний вес.
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04.11.2022 08:25 Ответить
"...очолив робочу групу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак"
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04.11.2022 08:44 Ответить
Дешевий популізм?!...
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04.11.2022 08:45 Ответить
Дерибан України продовжується..А Рабінович та Коломойський теж входять да цієї " робочої" групи?
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04.11.2022 08:54 Ответить
бідний дєрмак....
де, ****, що не створюють, він там керівник а опешники, помічники
накуй нам президент, як що кругом дєрмак????
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04.11.2022 09:12 Ответить
Дуже потужно, браво! Дерьмачок ще й на пшениці схематоз впровадить....
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04.11.2022 09:40 Ответить
Знайшов варіант як вивезти кеш із країни?
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04.11.2022 10:04 Ответить
Таврюка мразь ЗЕлена! Стою на обліку в центрі занятості, в дірі де живу нема ніякої роботи, платили ОДНУ тисячу грн на місяць. Вчора сказали що змінився закон в зв'яку з війною і виплата припиняється. І за кордон де я працював поїхать теж не можу. Виродок Зелений ЗДОХНИ!
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04.11.2022 11:45 Ответить
https://www.facebook.com/albert.tsukrenko?__cft__[0]=AZWgLcVSoV3e7tzfdC7xT8p3sQYLIWNL_a_ofK57SiyZfZvk9NTicupPsEjJtYIX1oKFt7tp2wsaH249PcI2IP40NAOFmUpAOmZxL0Q-y5vQmPLoZNW_zRJHAAQb84pT0HchSATxmdhZJxYd8P6ZzBxWETy_7WhlH2J4gmbzT9UPk5ZzIxHkkl8BAMh-Xu-vfMDmngHwvKBjigWN4ilTUvv2&__tn__=-UC%2CP-y-R Albert Tsukrenko

https://www.facebook.com/albert.tsukrenko/posts/pfbid0311v1keaagxe2NW2hxcGTBspkyUNSfcfnqjuwAMuDPq8trLBspgoU2pm6khSaEXSul?__cft__[0]=AZWgLcVSoV3e7tzfdC7xT8p3sQYLIWNL_a_ofK57SiyZfZvk9NTicupPsEjJtYIX1oKFt7tp2wsaH249PcI2IP40NAOFmUpAOmZxL0Q-y5vQmPLoZNW_zRJHAAQb84pT0HchSATxmdhZJxYd8P6ZzBxWETy_7WhlH2J4gmbzT9UPk5ZzIxHkkl8BAMh-Xu-vfMDmngHwvKBjigWN4ilTUvv2&__tn__=%2CO%2CP-y-R 20 ч. ·

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"Коли журналісти попросили нову керівницю https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/?__cft__[0]=AZWgLcVSoV3e7tzfdC7xT8p3sQYLIWNL_a_ofK57SiyZfZvk9NTicupPsEjJtYIX1oKFt7tp2wsaH249PcI2IP40NAOFmUpAOmZxL0Q-y5vQmPLoZNW_zRJHAAQb84pT0HchSATxmdhZJxYd8P6ZzBxWETy_7WhlH2J4gmbzT9UPk5ZzIxHkkl8BAMh-Xu-vfMDmngHwvKBjigWN4ilTUvv2&__tn__=kK-y-R Довженко-Центр : Dovzhenko Centre прокоментувати її призначення, Юлія Каждан кілька разів повторила телефоном, що зараз не може говорити. У той же час інша журналістка «Слідства.Інфо» подзвонила Юлії Каждан і намагалася записатися на сеанс гіпнозу - жінка приділила їй 12 хвилин часу з детальним поясненням своїх методів роботи та записала на консультацію. Обидві бесіди відбулися у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру". Посилання на розслідування - в коменті.
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04.11.2022 13:00 Ответить
Доки ще ми будемо терпіти цю владу бєніоманського кнура ?Скільки ще можна терпіти їхню діяльність (бездіяльність) проти країни Україна і українців ??
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04.11.2022 13:37 Ответить
Кормить нищих абсолютно бессмысленное дело. Все будут сыты только если перестанут быть нищими и начнут работать много и с головой.
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04.11.2022 13:42 Ответить
У ЗЕБилов нет вопросов к малоПИ...роскому, бениному Нарко-Дегенерату??? и опять Елдак...
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04.11.2022 14:42 Ответить
Яйца стоят 70+грн. Спасибо, Зеля, что думаешь про голодающих Африки, но не о своих гражданах, гарант, Конституции...
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04.11.2022 16:25 Ответить
***, а воно не хоче створити групу і подивитись, як українці в Україні виживають, спаситель х.ров. Про свій народ подбай спочатку.
Завжди знала, що зеленський ніякий не президент України, а фікція. Він тільки згубить нашу країну.
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04.11.2022 19:00 Ответить
 
 