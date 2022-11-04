Зеленский создал рабочую группу по оказанию помощи странам, страдающим от продовольственного кризиса
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать рабочую группу по подготовке предложений по оказанию помощи странам, которые страдают от острого продовольственного кризиса.
Соответствующий указ Глава государства подписал 3 ноября 2022 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, возглавил рабочую группу руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. В нее вошли представители Офиса Главы государства, Кабинета Министров, отдельных госучреждений. Кроме того, в состав рабочей группы будут включены представители иностранных государств, международных организаций и эксперты, которые будут способствовать выполнению задач, определенных для группы.
"Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины количество людей в мире, испытывающих острую нехватку продовольствия, по данным ООН, в текущем году увеличится на 47 млн – с 276 млн до 323 млн. Именно война России против Украины повлекла за собой серьезный глобальный продовольственный кризис, поскольку цены на продовольствие растут во всем мире. Украина стремится улучшить доступ к продовольствию, особенно среди самых бедных и уязвимых слоев населения, обеспечивая такие страны украинским зерном", - говорится в сообщении.
Согласно указу Президента, рабочая группа должна подготовить и внести предложения по предоставлению украинской сельскохозяйственной продукции государствам, страдающим от острого продовольственного кризиса.
Рабочая группа также должна обеспечить мониторинг эффективности мер по оказанию помощи таким государствам.
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Так просто по карманам расписать не решаются.
У нас іде війна на виживання, потрібно максимально економити кошти, кінець кінцем власне населення підтримувати, а ці дибіли продовжують велике крадівництво і деребан поки волонтери і захід підтримує і одягає армію🤦🤦🤦
Одним словом, Манагер!!!
де, ****, що не створюють, він там керівник а опешники, помічники
накуй нам президент, як що кругом дєрмак????
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ААААААааАААаАаа
"Коли журналісти попросили нову керівницю https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/?__cft__[0]=AZWgLcVSoV3e7tzfdC7xT8p3sQYLIWNL_a_ofK57SiyZfZvk9NTicupPsEjJtYIX1oKFt7tp2wsaH249PcI2IP40NAOFmUpAOmZxL0Q-y5vQmPLoZNW_zRJHAAQb84pT0HchSATxmdhZJxYd8P6ZzBxWETy_7WhlH2J4gmbzT9UPk5ZzIxHkkl8BAMh-Xu-vfMDmngHwvKBjigWN4ilTUvv2&__tn__=kK-y-R Довженко-Центр : Dovzhenko Centre прокоментувати її призначення, Юлія Каждан кілька разів повторила телефоном, що зараз не може говорити. У той же час інша журналістка «Слідства.Інфо» подзвонила Юлії Каждан і намагалася записатися на сеанс гіпнозу - жінка приділила їй 12 хвилин часу з детальним поясненням своїх методів роботи та записала на консультацію. Обидві бесіди відбулися у робочий час новопризначеної керівниці Довженко-Центру". Посилання на розслідування - в коменті.
Завжди знала, що зеленський ніякий не президент України, а фікція. Він тільки згубить нашу країну.