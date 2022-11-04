РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6640 посетителей онлайн
Новости
36 871 66
Байден (2764) Иран (1736) США (24852)

"Мы освободим Иран", - Байден

байден

Президент Джо Байден в четверг сказал своим сторонникам "мы освободим Иран" после того, как они призвали обратить внимание на распространившиеся в этой стране протесты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP News.

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран... Они освободятся довольно скоро", - сказал Байден.

По данным издания, Байден сказал эту фразу, когда поклонники в толпе подняли мобильные телефоны с надписью "Свободу Ирану".

Напомним, в Иране начались протесты после смерти 22-летней курдянки Джины Махсы Амини. Так называемая полиция нравов арестовала женщину из-за того, что из-под ее хиджаба были видны волосы. Она скончалась под стражей в полиции 16 сентября. После смерти Джины Махсы Амини тысячи людей вышли на демонстрации против репрессивного курса и исламской системы правления. Позже жертвой иранских силовиков стала 16-летняя иранская девушка Ники Шакарами.

Впоследствии протесты распространились по всему Ирану, правительство жестко подавляло протесты, избивало людей, арестовывало и убивало.

Читайте: Граждан Германии призвали срочно покинуть Иран
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Та це зрозуміло, тільки якщо США угомонять отих підарасів шо ***** шахіди та ракети продають то й Україні буде легше кацапів утилізувати.
показать весь комментарий
04.11.2022 08:30
+22
Это и будет помощь Украине

И Израиль расслабится
показать весь комментарий
04.11.2022 08:32
+19
Хороший тролинг
показать весь комментарий
04.11.2022 08:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В чергу вставайте!
показать весь комментарий
04.11.2022 08:12 Ответить
В смислі?
показать весь комментарий
04.11.2022 08:17 Ответить
Шо в смислі? Спочтаку США Україні допомагає, а потім всяким іранам
показать весь комментарий
04.11.2022 08:28 Ответить
Та це зрозуміло, тільки якщо США угомонять отих підарасів шо ***** шахіди та ракети продають то й Україні буде легше кацапів утилізувати.
показать весь комментарий
04.11.2022 08:30 Ответить
Это и будет помощь Украине

И Израиль расслабится
показать весь комментарий
04.11.2022 08:32 Ответить
А вiн що, сильно напряжйьон?))
показать весь комментарий
04.11.2022 08:43 Ответить
Уже нет )
показать весь комментарий
04.11.2022 08:44 Ответить
А ти б не була напряжьйєна, якби придурок з сусіднього під'їзду заперечував твоє право на існування?
показать весь комментарий
04.11.2022 10:36 Ответить
Нам буде вигідно падіння іранської теократії, бо «найвеличніший» втратить свого найпотужнішого союзника, який підтримує його не тільки на словах, а ще і в військовому плані
показать весь комментарий
04.11.2022 08:36 Ответить
Хороший тролинг
показать весь комментарий
04.11.2022 08:16 Ответить
Шерше ля фам. идиоты с полотенцами на голове
показать весь комментарий
04.11.2022 08:21 Ответить
То в них полотєнця шоб воші не розповзались
показать весь комментарий
04.11.2022 08:32 Ответить
То не полотенца, а замаскированные шапочки из фольги. 😜
показать весь комментарий
04.11.2022 08:44 Ответить
Туалетний папiр завжди поруч..
показать весь комментарий
04.11.2022 08:45 Ответить
по корану они вместо бумажки должньі пользоваться камешком определенного размера и формьі.
наверное оччччень интересньій метод.....
показать весь комментарий
04.11.2022 09:22 Ответить
Не плохо 🆖️, а ***** сейчас не до Ирана, у него у самого звидец , и медный таз
показать весь комментарий
04.11.2022 08:24 Ответить
у парі паРаша-Іран ***** вже далеко не на перших ролях. вірно фраза звучить так: Ірану стає не до *****. у нього самого звіздєц.
показать весь комментарий
04.11.2022 08:33 Ответить
Обескопоенностью и "пекельными" санкциями врядли что-то можно освободить... Старик Байден, где ленд-лиз?
показать весь комментарий
04.11.2022 08:26 Ответить
Слушай Юрия Швеца - в одном из роликов пару дней назад он объяснял.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:17 Ответить
Слушай дальше. Этот болтун тебе продаст какую угодно идею.
показать весь комментарий
04.11.2022 13:43 Ответить
иди к #беням со своим швецом!
показать весь комментарий
04.11.2022 13:46 Ответить
Чим ленд-ліз краще безкоштовної передачі озброєння?
показать весь комментарий
04.11.2022 09:25 Ответить
нам нужно много сдесь и сейчас. пусть дают и то и то!!!
показать весь комментарий
04.11.2022 09:27 Ответить
Если ,кто не в курсе ,когда был Шах , из Израиля, в Баку , можно было доехать на машине 🚗.
показать весь комментарий
04.11.2022 08:26 Ответить
Освободим..як Ірак у свій час , від Хусейна
показать весь комментарий
04.11.2022 08:35 Ответить
да, в 60е ходил туристический автобус из Европы до Индии. Через Турцию, Ирак, Иран и далее. Фанатики из средневековья всё испортили.
показать весь комментарий
04.11.2022 13:15 Ответить
Ну рішення про допомогу іранцям логічне, бо зсередини таку теократію дуже складно розбити. А паде теократія, спаде дестабілізація Ближнього Сходу , а «найвеличніший геостратег в історіі» втратить одного зі своїх найпотужніших союзників
показать весь комментарий
04.11.2022 08:29 Ответить
Іран- не Ірак, там американці можуть серйозно загрузнути, і їм певною мірою стане не до нас. Хотів би помилитись.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:57 Ответить
такої наземної операції як в Іраку більше не буде...тож грузнути не будуть...будуть руками іракців і саудитів справу робити...
показать весь комментарий
04.11.2022 17:03 Ответить
Подивимось. Буш довго чекав, поки іракцям С. Хусейн набридне, бо через санкції країна дуже збідніла. Але не дочекались, довелось залізти в ту багнюку.
показать весь комментарий
05.11.2022 20:13 Ответить
А шо він мав сказати -- вибори .
показать весь комментарий
04.11.2022 08:32 Ответить
Надо освободить и Иран, и КНДР, и Парашу. Лучшим средством для их освобождения являются "тактические" авиабомбы B61-12, которые Штаты клепают в 3 смены с опережением графика. Они "не очень точные" (+/- 2м) и "не очень мощные" (до 50 кт).
показать весь комментарий
04.11.2022 08:36 Ответить
Так шо, чурбаноголові тепер із Рашкі шахедів будуть вертати в зад?
показать весь комментарий
04.11.2022 08:36 Ответить
Как говорил Вуди Джонсон из Бриклберри: - "Мы быстро их вывезем! Прямо в ад!"
показать весь комментарий
04.11.2022 09:09 Ответить
після "успішного " визволення Афганістану від талібів, а України від "рашистських куйловиків" сумнівів майже не залишпється, що "свистить" Вже визволив українське небо від іранських безпілотників
показать весь комментарий
04.11.2022 09:09 Ответить
Украина сама неплохо справляеться,только бы боеприпасы поболее бы слали,а дальше мы сами.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:23 Ответить
"справляется" неплохо с асвальтом,білоруським бітумом і зрадою"зеленими" національних інтересів України.тільки не із обороною України.котрою займаються США. та союзники України з ЄС
показать весь комментарий
04.11.2022 09:29 Ответить
Нагадайте, будь-ласка, коли Байден обіцяв визволити Афганістан від талібів?
показать весь комментарий
04.11.2022 09:26 Ответить
нагадую-мова іде саме про "НЕ ВИЗВОЛЕННЯ" .
показать весь комментарий
04.11.2022 09:32 Ответить
путин-*****.
РФ- страна террорист.
Кацап- нелюдь, раб *********** на швабре.
*****&рф&кацапи - ПНХ.
показать весь комментарий
04.11.2022 12:41 Ответить
Ти забув-"Слава нації і смерть рашистській *********"
показать весь комментарий
04.11.2022 14:44 Ответить
і я йому вірю
показать весь комментарий
04.11.2022 09:13 Ответить
а ви звернули увагу,що в антиукраїнську коаліцію чомусь входять чужі і ворожі одна одній сили: праваславно-язичницька Рашка,шиітський Іран,юдейський Ізраїль і суннітський Кадиров з башкирами,дагами та татарами? Дивно,да?
показать весь комментарий
04.11.2022 09:37 Ответить
еще одна война.
показать весь комментарий
04.11.2022 09:47 Ответить
разбомбили бы как кадаффи или кого там когда он начал батон крошить..сперва атомные ракеты и пво потом другие ракеты склады заводы и дальше пусть по талмуду на верблюде катаются кумыс пьют....
показать весь комментарий
04.11.2022 10:33 Ответить
Україну спочатку давайте визволимо, потім вже далі...
показать весь комментарий
04.11.2022 10:33 Ответить
Може Україну спочатку...
показать весь комментарий
04.11.2022 10:41 Ответить
Крим чий?
показать весь комментарий
04.11.2022 10:58 Ответить
Клас. Мені це нагадало як москалі говорили щодо визволення України
показать весь комментарий
04.11.2022 11:04 Ответить
я за, але тільки після перемоги України
показать весь комментарий
04.11.2022 11:05 Ответить
Джо... дай АтакМС и Эвенджеров пару сотен, а Джо? А потом Иран, Китай и прочий Афган...
показать весь комментарий
04.11.2022 11:17 Ответить
Ясно що всім хотілося б щоб це щось означало, але ж вони і Україну мали не дати в обіду, а самі навіть не надають того, що нам потрібно для САМОзахисту.
показать весь комментарий
04.11.2022 12:11 Ответить
Ти або дурень або кацап-провокатор.
"НЕ надають" .... а чим Українці вигнали рашістів з Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Харьківської обл., та зараз витискають з Херсону.... твоїми коментами?
показать весь комментарий
04.11.2022 12:44 Ответить
Адміністрація Байдена обісралася з Іраном - замість підотимати Сайдовську Аравію в ії війні з Іраном, вони одноосібно стали домовлятися з аяталой. Саудіти на це подивились і зменшили видобуток нафти - нафта і паливо у всьому світі подорожчали, кацапи радісно потерли руки.
Дай Бог діду розуму більше такого не творити, бо як ми бачимо санкції Ірану зовсім не шкодять йому випускати автівки, ракети, дрони, зброю. Тільки співпраця з Сайдівською Аравією допоможе знищити режим кончений Ірану.
показать весь комментарий
04.11.2022 12:29 Ответить
Может не надо. Ирак и Афганистан уже освобождали. Теперь там черт знает что.
показать весь комментарий
04.11.2022 12:46 Ответить
Значит оккупацию Кувейта надо было Саддаму спустить с рук ? Они сами не хотят по человечески жить, вцепились за свои средневековые устои. Если человек хочет жить в дерьме, то тратить силы на него бесполезно.

А на иранцев надежда есть, они более цивилизованны и продвинуты. Когда- то Европа училась у Персии. Это они из -за религии отстали.
показать весь комментарий
04.11.2022 13:21 Ответить
В Саудовской Аравии отрубают головы протестующим (официально, по суду), расчленяют журналистов. Что-то их никто не спешит освобождать. Иран, как вы правильно заметили, это очень цивилизованная страна по сравнению с саудовскими "партнерами" Запада.
показать весь комментарий
04.11.2022 13:32 Ответить
Так же як запустили лендліз?
показать весь комментарий
04.11.2022 13:31 Ответить
Укра]ну вже визволив?
показать весь комментарий
04.11.2022 13:44 Ответить
Постачання Іраном росії дронів це було останньою каплею!
показать весь комментарий
04.11.2022 16:04 Ответить
«Свобода Ирана» немыслима без восстановления законной шахиншахской монархии во главе с наследным принцем Киром III Резой Пехлеви, который сейчас возглавляет иранское правительство (в экзиле) - Национальный совет Ирана. Многие ещё помнят, как его отец правящий шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви и его супруга шахиня Сорайя в далёком 1956 году посетили с визитом Запорожье, побывав на ДнепроГЭСе и «Запорожстали».
показать весь комментарий
04.11.2022 20:36 Ответить
"Ми визволимо Іран".
Для цього треба сильніше постискати кулачки
показать весь комментарий
05.11.2022 00:51 Ответить
 
 