"Мы освободим Иран", - Байден
Президент Джо Байден в четверг сказал своим сторонникам "мы освободим Иран" после того, как они призвали обратить внимание на распространившиеся в этой стране протесты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP News.
"Не волнуйтесь, мы освободим Иран... Они освободятся довольно скоро", - сказал Байден.
По данным издания, Байден сказал эту фразу, когда поклонники в толпе подняли мобильные телефоны с надписью "Свободу Ирану".
Напомним, в Иране начались протесты после смерти 22-летней курдянки Джины Махсы Амини. Так называемая полиция нравов арестовала женщину из-за того, что из-под ее хиджаба были видны волосы. Она скончалась под стражей в полиции 16 сентября. После смерти Джины Махсы Амини тысячи людей вышли на демонстрации против репрессивного курса и исламской системы правления. Позже жертвой иранских силовиков стала 16-летняя иранская девушка Ники Шакарами.
Впоследствии протесты распространились по всему Ирану, правительство жестко подавляло протесты, избивало людей, арестовывало и убивало.
Пожалуйста, подождите...
И Израиль расслабится
наверное оччччень интересньій метод.....
РФ- страна террорист.
Кацап- нелюдь, раб *********** на швабре.
*****&рф&кацапи - ПНХ.
"НЕ надають" .... а чим Українці вигнали рашістів з Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Харьківської обл., та зараз витискають з Херсону.... твоїми коментами?
Дай Бог діду розуму більше такого не творити, бо як ми бачимо санкції Ірану зовсім не шкодять йому випускати автівки, ракети, дрони, зброю. Тільки співпраця з Сайдівською Аравією допоможе знищити режим кончений Ірану.
А на иранцев надежда есть, они более цивилизованны и продвинуты. Когда- то Европа училась у Персии. Это они из -за религии отстали.
Для цього треба сильніше постискати кулачки