"Мы освободим Иран", - Байден

Президент Джо Байден в четверг сказал своим сторонникам "мы освободим Иран" после того, как они призвали обратить внимание на распространившиеся в этой стране протесты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AP News.

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран... Они освободятся довольно скоро", - сказал Байден.

По данным издания, Байден сказал эту фразу, когда поклонники в толпе подняли мобильные телефоны с надписью "Свободу Ирану".

Напомним, в Иране начались протесты после смерти 22-летней курдянки Джины Махсы Амини. Так называемая полиция нравов арестовала женщину из-за того, что из-под ее хиджаба были видны волосы. Она скончалась под стражей в полиции 16 сентября. После смерти Джины Махсы Амини тысячи людей вышли на демонстрации против репрессивного курса и исламской системы правления. Позже жертвой иранских силовиков стала 16-летняя иранская девушка Ники Шакарами.

Впоследствии протесты распространились по всему Ирану, правительство жестко подавляло протесты, избивало людей, арестовывало и убивало.

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