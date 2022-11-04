"Ми визволимо Іран", - Байден

Президент Джо Байден у четвер сказав своїм прихильникам "ми визволимо Іран" після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які поширилися в цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.

"Не хвилюйтеся, ми визволимо Іран. ... Вони визволяться досить скоро", - сказав Байден.

За даними видання, Байден сказавцю фразу, коли прихильники в натовпі підняли мобільні телефони з написом "Свободу Ірану".

Нагадаємо, в Ірані почалися протести після смерті 22-річної курдки Джини Махси Аміні. Так звана поліція моралі заарештувала жінку через те, що з-під її хіджабу було видно волосся. Вона померла під вартою в поліції 16 вересня. Після смерті Джини Махси Аміні тисячі людей вийшли на демонстрації проти репресивного курсу та ісламської системи правління. Пізніше жертвою іранських силовиків стала 16-річна іранська дівчина Нікі Шакарамі.

Згодом протести поширилися по всьому Ірану, уряд жорстко придушував протести, бив людей, арештовував та вбивав.

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