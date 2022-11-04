"Ми визволимо Іран", - Байден
Президент Джо Байден у четвер сказав своїм прихильникам "ми визволимо Іран" після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які поширилися в цій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.
"Не хвилюйтеся, ми визволимо Іран. ... Вони визволяться досить скоро", - сказав Байден.
За даними видання, Байден сказавцю фразу, коли прихильники в натовпі підняли мобільні телефони з написом "Свободу Ірану".
Нагадаємо, в Ірані почалися протести після смерті 22-річної курдки Джини Махси Аміні. Так звана поліція моралі заарештувала жінку через те, що з-під її хіджабу було видно волосся. Вона померла під вартою в поліції 16 вересня. Після смерті Джини Махси Аміні тисячі людей вийшли на демонстрації проти репресивного курсу та ісламської системи правління. Пізніше жертвою іранських силовиків стала 16-річна іранська дівчина Нікі Шакарамі.
Згодом протести поширилися по всьому Ірану, уряд жорстко придушував протести, бив людей, арештовував та вбивав.
Будь ласка, зачекайте...
И Израиль расслабится
наверное оччччень интересньій метод.....
РФ- страна террорист.
Кацап- нелюдь, раб *********** на швабре.
*****&рф&кацапи - ПНХ.
"НЕ надають" .... а чим Українці вигнали рашістів з Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Харьківської обл., та зараз витискають з Херсону.... твоїми коментами?
Дай Бог діду розуму більше такого не творити, бо як ми бачимо санкції Ірану зовсім не шкодять йому випускати автівки, ракети, дрони, зброю. Тільки співпраця з Сайдівською Аравією допоможе знищити режим кончений Ірану.
А на иранцев надежда есть, они более цивилизованны и продвинуты. Когда- то Европа училась у Персии. Это они из -за религии отстали.
Для цього треба сильніше постискати кулачки