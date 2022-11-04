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Байден (2858) Іран (1974) США (21024)

"Ми визволимо Іран", - Байден

байден

Президент Джо Байден у четвер сказав своїм прихильникам "ми визволимо Іран" після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які поширилися в цій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AP News.

"Не хвилюйтеся, ми визволимо Іран. ... Вони визволяться досить скоро", - сказав Байден.

За даними видання, Байден сказавцю фразу, коли прихильники в натовпі підняли мобільні телефони з написом "Свободу Ірану".

Нагадаємо, в Ірані почалися протести після смерті 22-річної курдки Джини Махси Аміні. Так звана поліція моралі заарештувала жінку через те, що з-під її хіджабу було видно волосся. Вона померла під вартою в поліції 16 вересня. Після смерті Джини Махси Аміні тисячі людей вийшли на демонстрації проти репресивного курсу та ісламської системи правління. Пізніше жертвою іранських силовиків стала 16-річна іранська дівчина Нікі Шакарамі.

Згодом протести поширилися по всьому Ірану, уряд жорстко придушував протести, бив людей, арештовував та вбивав.

Читайте: Громадян Німеччини закликали терміново покинути Іран

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Топ коментарі
+42
Та це зрозуміло, тільки якщо США угомонять отих підарасів шо ***** шахіди та ракети продають то й Україні буде легше кацапів утилізувати.
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04.11.2022 08:30
+22
Это и будет помощь Украине

И Израиль расслабится
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04.11.2022 08:32
+19
Хороший тролинг
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04.11.2022 08:16
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04.11.2022 08:12 Відповісти
В смислі?
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04.11.2022 08:17 Відповісти
Шо в смислі? Спочтаку США Україні допомагає, а потім всяким іранам
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04.11.2022 08:28 Відповісти
Та це зрозуміло, тільки якщо США угомонять отих підарасів шо ***** шахіди та ракети продають то й Україні буде легше кацапів утилізувати.
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04.11.2022 08:30 Відповісти
Это и будет помощь Украине

И Израиль расслабится
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04.11.2022 08:32 Відповісти
А вiн що, сильно напряжйьон?))
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04.11.2022 08:43 Відповісти
Уже нет )
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04.11.2022 08:44 Відповісти
А ти б не була напряжьйєна, якби придурок з сусіднього під'їзду заперечував твоє право на існування?
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04.11.2022 10:36 Відповісти
Нам буде вигідно падіння іранської теократії, бо «найвеличніший» втратить свого найпотужнішого союзника, який підтримує його не тільки на словах, а ще і в військовому плані
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04.11.2022 08:36 Відповісти
Хороший тролинг
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04.11.2022 08:16 Відповісти
Шерше ля фам. идиоты с полотенцами на голове
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04.11.2022 08:21 Відповісти
То в них полотєнця шоб воші не розповзались
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04.11.2022 08:32 Відповісти
То не полотенца, а замаскированные шапочки из фольги. 😜
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04.11.2022 08:44 Відповісти
Туалетний папiр завжди поруч..
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04.11.2022 08:45 Відповісти
по корану они вместо бумажки должньі пользоваться камешком определенного размера и формьі.
наверное оччччень интересньій метод.....
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04.11.2022 09:22 Відповісти
Не плохо 🆖️, а ***** сейчас не до Ирана, у него у самого звидец , и медный таз
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04.11.2022 08:24 Відповісти
у парі паРаша-Іран ***** вже далеко не на перших ролях. вірно фраза звучить так: Ірану стає не до *****. у нього самого звіздєц.
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04.11.2022 08:33 Відповісти
Обескопоенностью и "пекельными" санкциями врядли что-то можно освободить... Старик Байден, где ленд-лиз?
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04.11.2022 08:26 Відповісти
Слушай Юрия Швеца - в одном из роликов пару дней назад он объяснял.
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04.11.2022 09:17 Відповісти
Слушай дальше. Этот болтун тебе продаст какую угодно идею.
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04.11.2022 13:43 Відповісти
иди к #беням со своим швецом!
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04.11.2022 13:46 Відповісти
Чим ленд-ліз краще безкоштовної передачі озброєння?
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04.11.2022 09:25 Відповісти
нам нужно много сдесь и сейчас. пусть дают и то и то!!!
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04.11.2022 09:27 Відповісти
Если ,кто не в курсе ,когда был Шах , из Израиля, в Баку , можно было доехать на машине 🚗.
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04.11.2022 08:26 Відповісти
Освободим..як Ірак у свій час , від Хусейна
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04.11.2022 08:35 Відповісти
да, в 60е ходил туристический автобус из Европы до Индии. Через Турцию, Ирак, Иран и далее. Фанатики из средневековья всё испортили.
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04.11.2022 13:15 Відповісти
Ну рішення про допомогу іранцям логічне, бо зсередини таку теократію дуже складно розбити. А паде теократія, спаде дестабілізація Ближнього Сходу , а «найвеличніший геостратег в історіі» втратить одного зі своїх найпотужніших союзників
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04.11.2022 08:29 Відповісти
Іран- не Ірак, там американці можуть серйозно загрузнути, і їм певною мірою стане не до нас. Хотів би помилитись.
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04.11.2022 09:57 Відповісти
такої наземної операції як в Іраку більше не буде...тож грузнути не будуть...будуть руками іракців і саудитів справу робити...
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04.11.2022 17:03 Відповісти
Подивимось. Буш довго чекав, поки іракцям С. Хусейн набридне, бо через санкції країна дуже збідніла. Але не дочекались, довелось залізти в ту багнюку.
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05.11.2022 20:13 Відповісти
А шо він мав сказати -- вибори .
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04.11.2022 08:32 Відповісти
Надо освободить и Иран, и КНДР, и Парашу. Лучшим средством для их освобождения являются "тактические" авиабомбы B61-12, которые Штаты клепают в 3 смены с опережением графика. Они "не очень точные" (+/- 2м) и "не очень мощные" (до 50 кт).
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04.11.2022 08:36 Відповісти
Так шо, чурбаноголові тепер із Рашкі шахедів будуть вертати в зад?
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04.11.2022 08:36 Відповісти
Как говорил Вуди Джонсон из Бриклберри: - "Мы быстро их вывезем! Прямо в ад!"
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04.11.2022 09:09 Відповісти
після "успішного " визволення Афганістану від талібів, а України від "рашистських куйловиків" сумнівів майже не залишпється, що "свистить" Вже визволив українське небо від іранських безпілотників
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04.11.2022 09:09 Відповісти
Украина сама неплохо справляеться,только бы боеприпасы поболее бы слали,а дальше мы сами.
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04.11.2022 09:23 Відповісти
"справляется" неплохо с асвальтом,білоруським бітумом і зрадою"зеленими" національних інтересів України.тільки не із обороною України.котрою займаються США. та союзники України з ЄС
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04.11.2022 09:29 Відповісти
Нагадайте, будь-ласка, коли Байден обіцяв визволити Афганістан від талібів?
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04.11.2022 09:26 Відповісти
нагадую-мова іде саме про "НЕ ВИЗВОЛЕННЯ" .
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04.11.2022 09:32 Відповісти
путин-*****.
РФ- страна террорист.
Кацап- нелюдь, раб *********** на швабре.
*****&рф&кацапи - ПНХ.
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04.11.2022 12:41 Відповісти
Ти забув-"Слава нації і смерть рашистській *********"
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04.11.2022 14:44 Відповісти
і я йому вірю
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04.11.2022 09:13 Відповісти
а ви звернули увагу,що в антиукраїнську коаліцію чомусь входять чужі і ворожі одна одній сили: праваславно-язичницька Рашка,шиітський Іран,юдейський Ізраїль і суннітський Кадиров з башкирами,дагами та татарами? Дивно,да?
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04.11.2022 09:37 Відповісти
еще одна война.
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04.11.2022 09:47 Відповісти
разбомбили бы как кадаффи или кого там когда он начал батон крошить..сперва атомные ракеты и пво потом другие ракеты склады заводы и дальше пусть по талмуду на верблюде катаются кумыс пьют....
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04.11.2022 10:33 Відповісти
Україну спочатку давайте визволимо, потім вже далі...
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04.11.2022 10:33 Відповісти
Може Україну спочатку...
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04.11.2022 10:41 Відповісти
Крим чий?
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04.11.2022 10:58 Відповісти
Клас. Мені це нагадало як москалі говорили щодо визволення України
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04.11.2022 11:04 Відповісти
я за, але тільки після перемоги України
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04.11.2022 11:05 Відповісти
Джо... дай АтакМС и Эвенджеров пару сотен, а Джо? А потом Иран, Китай и прочий Афган...
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04.11.2022 11:17 Відповісти
Ясно що всім хотілося б щоб це щось означало, але ж вони і Україну мали не дати в обіду, а самі навіть не надають того, що нам потрібно для САМОзахисту.
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04.11.2022 12:11 Відповісти
Ти або дурень або кацап-провокатор.
"НЕ надають" .... а чим Українці вигнали рашістів з Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Харьківської обл., та зараз витискають з Херсону.... твоїми коментами?
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04.11.2022 12:44 Відповісти
Адміністрація Байдена обісралася з Іраном - замість підотимати Сайдовську Аравію в ії війні з Іраном, вони одноосібно стали домовлятися з аяталой. Саудіти на це подивились і зменшили видобуток нафти - нафта і паливо у всьому світі подорожчали, кацапи радісно потерли руки.
Дай Бог діду розуму більше такого не творити, бо як ми бачимо санкції Ірану зовсім не шкодять йому випускати автівки, ракети, дрони, зброю. Тільки співпраця з Сайдівською Аравією допоможе знищити режим кончений Ірану.
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04.11.2022 12:29 Відповісти
Может не надо. Ирак и Афганистан уже освобождали. Теперь там черт знает что.
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04.11.2022 12:46 Відповісти
Значит оккупацию Кувейта надо было Саддаму спустить с рук ? Они сами не хотят по человечески жить, вцепились за свои средневековые устои. Если человек хочет жить в дерьме, то тратить силы на него бесполезно.

А на иранцев надежда есть, они более цивилизованны и продвинуты. Когда- то Европа училась у Персии. Это они из -за религии отстали.
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04.11.2022 13:21 Відповісти
В Саудовской Аравии отрубают головы протестующим (официально, по суду), расчленяют журналистов. Что-то их никто не спешит освобождать. Иран, как вы правильно заметили, это очень цивилизованная страна по сравнению с саудовскими "партнерами" Запада.
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04.11.2022 13:32 Відповісти
Так же як запустили лендліз?
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04.11.2022 13:31 Відповісти
Укра]ну вже визволив?
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04.11.2022 13:44 Відповісти
Постачання Іраном росії дронів це було останньою каплею!
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04.11.2022 16:04 Відповісти
«Свобода Ирана» немыслима без восстановления законной шахиншахской монархии во главе с наследным принцем Киром III Резой Пехлеви, который сейчас возглавляет иранское правительство (в экзиле) - Национальный совет Ирана. Многие ещё помнят, как его отец правящий шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви и его супруга шахиня Сорайя в далёком 1956 году посетили с визитом Запорожье, побывав на ДнепроГЭСе и «Запорожстали».
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04.11.2022 20:36 Відповісти
"Ми визволимо Іран".
Для цього треба сильніше постискати кулачки
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05.11.2022 00:51 Відповісти
 
 