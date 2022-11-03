Громадян Німеччини закликали терміново покинути Іран
Міністерство закордонних справ Німеччини закликає своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МЗС Німеччини.
"Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення. Насамперед ризику наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. У недавньому минулому мала місце велика кількість довільних арештів іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.
У МЗС ФРН попереджають, що ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки.
Топ коментарі
+11 Виктор Павлов 986ba9d7
показати весь коментар03.11.2022 16:26
+10 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар03.11.2022 16:17
+7 Григорич 3719c178
показати весь коментар03.11.2022 16:08
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Взагалі в цілому не розумію організмів, які через придуманого чувака на небі і через ще більш придумані правила, які той чувак начебто написав, одне одного забивають камінням в 21 столітті.
Не, ну просто они не поняли что полотенца на головах КСИРа сжались и гражданам нормальных стран следует снять Х..йджабы и улепетать за теми кто этой дряни не носил и улепетал?
Вот реально Слава Израилю - вали эти обьекты, ибо атата будет, ууу, скоро рашка даст бомбу или что там эти твари так ошуршались.
Дожились мы - даже эти мрази дают "братьям" оружие против НАТО. Правда НАТО даже и не видит прилетов этой дряни.