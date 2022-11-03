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Німеччина (7097) Іран (1974)

Громадян Німеччини закликали терміново покинути Іран

іран

Міністерство закордонних справ Німеччини закликає своїх громадян терміново залишити Іран через ризик довільних арештів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на МЗС Німеччини.

"Для громадян Німеччини існує конкретний ризик бути довільно заарештованими, допитаними та засудженими до тривалих термінів тюремного ув'язнення. Насамперед ризику наражаються особи з подвійним громадянством, які мають іранське громадянство на додаток до німецького. У недавньому минулому мала місце велика кількість довільних арештів іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.

У МЗС ФРН попереджають, що ситуація в Ірані загострилася на тлі протестів після загибелі молодої іранки.

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Топ коментарі
+11
Надеюсь отбомбят Иран по полной.Чтобы все заводы хоть как-то связанные с военкой в пыль разнесли.
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03.11.2022 16:26
+10
Хочется верить, что эти призывы связанны с планами сильных мира сего покончить с ВПК ирана одним, массированным ударом.
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03.11.2022 16:17
+7
МЗС Німеччини, перекладіть текст російською - Міністерство закордонних справ Німеччини закликає москалів терміново поїхати, полетіти. поповзти в Іран через ризик класного життя та безмежних субсидій.
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03.11.2022 16:08
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МЗС Німеччини, перекладіть текст російською - Міністерство закордонних справ Німеччини закликає москалів терміново поїхати, полетіти. поповзти в Іран через ризик класного життя та безмежних субсидій.
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03.11.2022 16:08 Відповісти
Ви мабудь не помітили, але іран і москалі - як ленін і партія, союзники і друзяшки. Тож навряд чи оркам небезпечно знаходитися в ірані.
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03.11.2022 16:10 Відповісти
Если его будут бомбить, то конечно. Им там безопасно )))
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03.11.2022 16:14 Відповісти
Я помітив - їм небезпечно знаходитися будь де. В деяких країнах дуже небезпечно, наприклад, в росії
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03.11.2022 16:16 Відповісти
в тебе дуже погане знання мат.частини питання
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03.11.2022 16:33 Відповісти
Я на експерта й не претендував.
Взагалі в цілому не розумію організмів, які через придуманого чувака на небі і через ще більш придумані правила, які той чувак начебто написав, одне одного забивають камінням в 21 столітті.
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03.11.2022 16:38 Відповісти
в Ірані дві гілки влади, одна релігійна, інша цивільна. Всім заправляє релігійна на чолі з аятоллою, якщо йому не сподобається прем'єр країни той іде на йух. Дві армії, дві поліції. Але релігійні фанатики все контролюють. КВІР(корпус вартових ісламської революції) збив літак МАУ, саме релігійна гілка основна і товаришує з Путлєром. Але персов(релігійна частина) в країні біля 40% тому зараз і протести, які виникли як відповідь на вбивство дівчини.
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03.11.2022 16:45 Відповісти
Хочется верить, что эти призывы связанны с планами сильных мира сего покончить с ВПК ирана одним, массированным ударом.
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03.11.2022 16:17 Відповісти
Ну можно сказать -- ээээээ, ану сюда, тут сосиска гуд, в рот давать будут.

Не, ну просто они не поняли что полотенца на головах КСИРа сжались и гражданам нормальных стран следует снять Х..йджабы и улепетать за теми кто этой дряни не носил и улепетал?
Вот реально Слава Израилю - вали эти обьекты, ибо атата будет, ууу, скоро рашка даст бомбу или что там эти твари так ошуршались.
Дожились мы - даже эти мрази дают "братьям" оружие против НАТО. Правда НАТО даже и не видит прилетов этой дряни.
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03.11.2022 16:23 Відповісти
війни не буде, весь хлам скупила рашка, тому воювати не має чим
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03.11.2022 16:23 Відповісти
Надеюсь отбомбят Иран по полной.Чтобы все заводы хоть как-то связанные с военкой в пыль разнесли.
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03.11.2022 16:26 Відповісти
... и не надейтесь....только глубокая обеспокоенность и очередное сто первое китайское предупреждение...
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03.11.2022 23:11 Відповісти
По факту на сегодня Майдан..в Иране и кто победит неизвестно...Или Аятоллы или бунтующие....
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03.11.2022 17:25 Відповісти
Ну вот, ща поставят жирную точку над i (Iран).
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03.11.2022 17:31 Відповісти
Шо таки ****.т? Ой, на наше еврейское счастье)))
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03.11.2022 19:37 Відповісти
 
 